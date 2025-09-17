Toto Dumitrescu, declarații halucinante când a fost prins de poliție după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat

După ce a fost implicat într-un accident rutier, Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, a fugit de la fața locului.

  de Andreea Ilie
Toto Dumitrescu, declarații halucinante când a fost prins de poliție după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier pe 14 septembrie și a fugit de la fața locului. După 48 de ore, el a fost prins de Poliție.

Toto Dumitrescu, declarații halucinante când a fost prins de poliție

După ce a fost implicat într-un accident rutier, Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, a fugit de la fața locului, iar polițiștii l-au căutat timp de aproape 48 de ore. El a fost ulterior prins și dus la secția de poliție. Se afla în apartamentul unui prieten din zona Pipera, iar oamenii legii l-au dus la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici pentru analize de sânge, fiind suspectat că se afla sub influența substanțelor interzise în momentul accidentului.

Aflat în custodia poliției, Toto Dumitrescu a fost întrebat de un reporter de ce a ales să fugă de la fața accidentului, însă declarațiile acestuia sunt halucinante.

„Reporter: Care e motivul pentru care ai fugit?
Toto Dumitrescu: Să mă ****** în c*r.
Reporter: Ăsta e răspunsul tău?
Toto Dumitrescu: E fix răspunsul meu. Te pup.
Reporter: Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?
Toto Dumitrescu: E vina ei”, a fost discuția dintre Toto Dumitrescu și un reporter.

Actorul în vârstă de 27 de ani a negat consumul de substanțe interzise, deși la testul rapid al agenţilor de la Rutieră a ieşit pozitiv la cocaină.

„Toto Dumitrescu: Nu consumasem nimic.
Reporter: Şi atunci de ce ai fugit?
Toto Dumitrescu: Pentru că am fost speriat.
Reporter: Şi unde te-ai ascuns? De ce nu ai anunţat la Poliţie? Fata avea nevoie de ajutor, de îngrijri medicale.
Toto Dumitrescu: A fost greşeala ei!”, au fost declarațiile date de actor reporterilor.

Ce spun martorii despre accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Martorii de la fața locului ar fi declarat că femeia rănită intenționa să vireze la stânga și s-a asigurat corect, însă autoturismul condus de Toto Dumitrescu a apărut cu viteză mare și a lovit din plin mașina acesteia, proiectând-o într-un alt vehicul din spate. După impact, fiul fostului fotbalist și-a părăsit autoturismul la locul accidentului. Șoferița a fost descarcerată de echipajele ISU și transportată de urgență la Spitalul Floreasca, fiind internată în stare gravă.

„În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere”, a transmis ieri Brigada Rutieră.

Absolvent al secţiunii Theatre and Performance la Goldsmiths University of London, în anul 2019, Toto Dumitrescu a debutat în actorie încă din 2014, în coproducţia româno-americană Love by Design. De curând, telespectatorii l-au putut urmări în serialele românești Adela și Lia – Soţia soţului meu.

Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Arhiva ELLE

Violeta Bănică și iubitul ei, mai îndrăgostiți ca oricând. Cum l-a surprins tânăra, care s-a mutat în America, pe partenerul ei
Violeta Bănică și iubitul ei, mai îndrăgostiți ca oricând. Cum l-a surprins tânăra, care s-a mutat în America, pe partenerul ei
People

Violeta Bănică și partenerul ei au avut parte de o escapadă relaxantă de weekend în SUA.

Meghan Markle, mesaj special pentru Prințul Harry de ziua lui de naștere. Ce a transmis public Ducesa
Meghan Markle, mesaj special pentru Prințul Harry de ziua lui de naștere. Ce a transmis public Ducesa
People

Meghan Markle i-a transmis un mesaj jucăuș Prințului Harry de ziua lui de naștere.

Cum e impresionată Andreea Bălan de logodnicul ei, Victor Cornea. Gestul special făcut de sportiv pentru artistă: "E un bărbat foarte cald"
Cum e impresionată Andreea Bălan de logodnicul ei, Victor Cornea. Gestul special făcut de sportiv pentru artistă: "E un bărbat foarte cald"
People

Victor Cornea este atent la nevoile logodnicei sale, Andreea Bălan.

