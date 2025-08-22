Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre noul său rol, pasiunea pentru gătit și viața de familie: „Copiilor nu le pasă”

Aflată pe platourile Universal Studios, acolo unde filmează pentru noul serial Five-Star Weekend, Jennifer Garner a acordat un interviu exclusiv revistei HELLO!, în care vorbește deschis despre rol, familie și una dintre pasiunile sale cele mai mari: gătitul.

În noua producție Peacock, adaptată după romanul lui Elin Hildebrand, Jennifer Garner o interpretează pe Hollis Shaw, o prezență apreciată pe internet pentru rețetele ei, care trece printr-o pierdere dureroasă și își reunește patru prietene pentru un weekend în Nantucket.

„Cu cât citeam mai mult, cu atât mă surprindea mai mult și rezonam cu ea, și toate modurile în care Hollis și eu ne asemănăm au fost șocante pentru mine. Toate modurile în care suntem diferite au fost foarte distractive pentru mine. Și am descoperit că este prima dată când folosesc ceva ce iubesc, gătitul și coptul, în fața camerei ca parte a unui personaj. Și am descoperit că a fost, ca și pentru Hollis, foarte liniștitor, foarte calmant”, a povestit actrița.

În vârstă de 53 de ani, Jennifer Garner are trei copii împreună cu fostul său soț, Ben Affleck: Violet, 19 ani, studentă la Yale, Finn, 16 ani, și Samuel, 13 ani. Dincolo de carieră, ea spune că acasă nu încearcă să fie o „Martha Stewart' în bucătărie.

„Copiilor nu le pasă. Familiilor nu le pasă. Nimănui nu-i pasă. Doar gătește. Doar fă-o cu dragoste. Și fă tot ce poți. Și, în general, oamenii vor mânca.”

Această filosofie are rădăcini adânci în copilăria ei, marcată de mesele pregătite în familie și de amintirile despre mama și bunica sa.

„Mama mea făcea toate mesele. Ea făcea totul. (…) Sunt fiica unui fermier. Mama a crescut la o fermă. Trăiau din ce putea produce ferma. (…) Bunica mea era foarte puternică. Odată, o vulpe a intrat în cotețul de găini în toiul nopții. Și ea a ieșit și a omorât-o. Și apoi a spus: ei bine, hai să mâncăm toate aceste găini. A prăjit pui până a răsărit soarele. Și au avut un ospăț în toiul nopții. Ea a spus: nu se va irosi nimic. Și asta face parte din poveștile familiei.”

Pregătirea pentru rolul lui Hollis a însemnat și lecții practice de gătit.

„Am lucrat cu cineva care m-a învățat tehnicile de tăiat, pentru că, dacă m-ați văzut vreodată gătind, show-ul meu de pe Instagram este mai mult o joacă. Eu sunt o mamă care gătește, nu o bucătăreasă adevărată. Și am vrut ca Hollis să fie puțin mai rafinată decât mine. (…) Aseară făceam un pui pe grătar, pe care îl ador. Și când am început să toc ceapa, m-am gândit: am uitat cum m-a învățat doamna. Dar mă bucur că sunt mai bună decât eram. Tot mai ciopârțesc, dar sunt ceva mai bine”, a spus Jennifer pentru HELLO!.

Pe lângă aspectul culinar, rolul i-a oferit ocazia să reflecteze la semnificația prieteniei și la modul în care femeile își rescriu poveștile după ce societatea le consideră încheiate.

„Cred că acesta este un rol despre prietenie. Este un rol despre creștere la această etapă a vieții. Sunt femei care sunt la mijlocul drumului și care se întreabă: care va fi următorul capitol? Care va fi următoarea poveste? Povestea lor nu s-a terminat. Dar povestea lor, în societate, acum câțiva ani, ar fi putut să fie considerată încheiată. Și acum își spun: stai puțin. Mai avem multe de făcut și multe de oferit. Și ne avem una pe cealaltă. Și cum va arăta asta? Este despre cum relațiile pot fi complicate. Dar, la fel ca galette-ul meu, merită să lucrezi la ele. Și până la urmă tot delicioase vor fi. Este despre iertare și despre creștere. Și nu cred că am făcut ceva ce mi-a plăcut mai mult decât să fiu alături de acest grup și să joc acest rol.”

Experiența pe platourile Universal Studios a fost, de asemenea, una specială.

„Sper să fie serial, pentru că știți de ce? Nu m-am simțit niciodată mai bine. Este o echipă de femei extraordinare, care se sprijină și se ridică una pe cealaltă. (…) Este incredibil. Este un dar. Nu am avut niciodată ocazia să lucrez cu așa ceva. Și chiar azi, am terminat o scenă, am ieșit mai devreme și am fugit să mă uit la ceilalți actori pentru că sunt atât de buni, atât de amuzanți și atât de diferiți. Îi iubesc pe toți. Este cel mai tare lucru”, a concluzionat actrița în interviul acordat publicației HELLO!.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro