Mila Kunis, dezvăluiri oneste despre rolul său din filmul Black Swan: „Dansam 12 ore pe zi”

La 15 ani de la premiera filmului Black Swan, Mila Kunis a vorbit din nou despre transformările extreme prin care a trecut pentru rolul său. Actrița și-a adus aminte de pregătirea intensă, care a presupus antrenamente istovitoare și o dietă extrem de restrictivă, mărturisind deschis că efectele se resimt și astăzi.

„Pregătirea mea a însemnat mult dans și foarte puțină mâncare — ceea ce știu că nu ar trebui să spun, dar ăsta e adevărul”, a declarat Mila Kunis pentru Vogue, într-un interviu acordat alături de Natalie Portman, colega sa din filmul regizat de Darren Aronofsky în 2010.

Pentru a intra în pielea balerinei Lily, actrița a urmat o rutină dură și repetitivă.

„Beam multă supă și dansam 12 ore pe zi”, a explicat Mila Kunis, amintindu-și de programul care îi solicita la maximum corpul.

Inițial, atât Mila Kunis, cât și Natalie Portman, care a interpretat-o pe Nina Sayers, se așteptau să aibă trei luni de pregătire înainte de filmări. Însă circumstanțele producției le-au schimbat planurile.

„Proiectul s-a prelungit la șase luni în timp ce Darren [Aronofsky] încerca să găsească bani. A fost greu pentru Darren, dar Nat și cu mine eram atât de fericite pentru că am avut trei luni în plus să dansăm”, a povestit vedeta din That 70s Show.

Transformarea nu a fost însă lipsită de consecințe fizice și momente dificile.

„Filmam acele scene de dans ore întregi, și aveam vânătăi pe tot pieptul doar de la ridicările repetate”, și-a amintit actrița. „Mi-am dislocat și umărul destul de devreme și am crezut că sunt complet terminată, dar Darren m-a trimis la un acupuncturist și, cumva, am ieșit complet bine.”

Natalie Portman, câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul principal, a completat mărturiile prietenei și colegei sale de platou, vorbind despre legătura neașteptată pe care a dezvoltat-o cu lumea baletului.

„Unul dintre cele mai surprinzătoare efecte secundare ale antrenamentului fizic a fost că am ajuns să petrec un an discutând intens cu antrenoarea mea, care fusese dansatoare la New York City Ballet, și care mi-a spus ore întregi de povești ce mi-au oferit atât de multă culoare și înțelegere asupra acelei lumi. A fost ca un fel de jurnalism de investigație, doar că eu bârfeam cu ea în timp ce făceam plié-uri.”

Sacrificiile fizice ale Milei Kunis au atras atenția încă din 2012, când actrița a povestit pentru Harper’s Bazaar despre faptul că a slăbit aproximativ 9 kilograme pentru rol.

„Forma mea este diferită. Când am ajuns la 43 de kilograme, eram numai mușchi, ca o mică casă din cărămidă, dar și piele și os. Când am pus la loc kilogramele, s-au dus în zone complet diferite.” Kunis a adăugat că „toată greutatea care dispăruse s-a depus apoi pe șolduri și abdomen.”

Chiar și cu amintirea unei experiențe atât de solicitante, Mila Kunis nu exclude să accepte un alt proiect care ar presupune aceleași sacrificii.

„Nu o să spun că aș aștepta cu nerăbdare, dar dacă ar apărea o ofertă, aș face-o”, a spus vedeta din Friends With Benefits, subliniind devotamentul său față de actorie și disponibilitatea de a-și depăși din nou limitele.

Foto: PR

