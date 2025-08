Mila Kunis și Ashton Kutcher, surprinși în ipostaze tandre la concertul Backstreet Boys. Clipul cu celebrul cuplu a devenit viral

Mila Kunis și Ashton Kutcher au fost protagoniștii unui moment adorabil în lojă, la concertul Backstreet Boys organizat la Sphere, în Las Vegas.

Un fan a surprins cuplul dansând și cântând cu entuziasm hitul trupei din 1999, „I Want It That Way”, în timpul concertului de sâmbătă. Mila Kunis, în vârstă de 41 de ani, și Ashton Kutcher, în vârstă de 47 de ani, au fost filmați interpretând versurile unul altuia și gesticulând teatral, cu brațele ridicate.

La un moment dat, actrița din „Bad Moms” l-a tras mai aproape pe soțul ei, iar Kutcher a reacționat cu un gest tandru, cuprinzând-o de talie. Actorul cunoscut din „Two and a Half Men” i-a mângâiat apoi fața, în timp ce cei doi continuau mica lor reprezentație din lojă.

„Ashton Kutcher și minunata Mila Kunis au fost în spatele nostru la concertul Backstreet Boys de la Sphere în seara asta”, a scris o persoană pe Instagram. „Au atras toate privirile cu puțină joacă. Amândoi au fost foarte prietenoși cu publicul și cu fanii din jurul lor.”

Kunis și Kutcher formează un cuplu din 2012 și s-au căsătorit în 2015, la mulți ani după ce s-au cunoscut pe platourile serialului „That ’70s Show”. Cei doi au împreună doi copii: o fiică, Wyatt, în vârstă de 10 ani, și un fiu, Dimitri, în vârstă de 8 ani.

Declarații surprinzătoare despre modul în care își cresc copiii

Ashton Kutcher și Mila Kunis formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de actori de la Hollywood. În ciuda faptului că se bucură de celebritate, au încercat, pe cât posibil, să îi ferească pe cei doi copii ai lor de lumina reflectoarelor. În plus, aceștia au susținut întotdeauna că își doresc ca Wyatt Isabelle și Dimitri Portwood să aibă parte de o copilărie cât mai normală.

În cadrul podcast-ului Armchair Expert, Ashton și Mila au vorbit despre primele luni de viață ale copiilor lor, mărturisind că nu obișnuiau să îi spele în fiecare zi.

Celebrul cuplu a mărturisit că obișnuiau să își spele copiii doar atunci când erau vizibil murdari. „Când am avut copiii, nu îi spălam în fiecare zi. Nu am fost genul ăla de părinte care să își spele nou-născutul”, a declarat Kunis.

„Când vezi că sunt murdari, spală-i. Altfel, nu are niciun rost”, a adăugat partenerul acesteia, Ashton Kutcher.

Chiar dacă această abordare poate părea ciudată, este una susținută și de către experți. Specialiștii de la Mayo Clinic afirmă că bebelușii ar trebui spălați de aproximativ trei ori pe săptămână, iar The American Academy of Dermatology recomandă ca copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 ani să facă baie cel puțin o dată sau de două ori pe săptămână.

Mila a dezvăluit că, în copilărie, nici ea nu obișnuia să se spele zilnic.

„Nu am avut apă caldă când eram copil, așa că nu îmi făceam duș prea des”, a spus Kunis, care și-a petrecut primii șapte ani din viață în Ucraina. La rândul său, Kutcher a declarat: „Îmi spăl zona axilelor și cea intimă zilnic, și nimic altceva în rest.”

Cu toate acestea, ambii au precizat că își curăță fața în fiecare zi: Ashton după un antrenament, iar Mila de două ori pe zi.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro