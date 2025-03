Ashton Kutcher și Mila Kunis demontează zvonurile legate de divorț. Cum a fost surprins celebrul cuplu

Ashton Kutcher și Mila Kunis par să nu fie deloc afectați de zvonurile care circulă despre mariajul lor, bucurându-se de o escapadă de familie la Roma.

Cuplul de la Hollywood, aflat recent în centrul speculațiilor privind un posibil divorț, pe fondul legăturilor lui Ashton cu rapperul Diddy, a fost surprins în capitala Italiei alături de cei doi copii ai lor—Wyatt, în vârstă de 10 ani, și Dmitri, de 8 ani.

Familia s-a bucurat de farmecul orașului, făcând fotografii pe străzile pietruite, asemenea oricărui turist entuziast. Au vizitat centrul istoric, unde au respectat tradiția aruncării monedelor în faimoasa Fântână Trevi, după care au admirat măreția Panteonului.

