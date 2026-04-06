Gigi Hadid rupe tăcerea după ce numele ei a fost menționat în dosarele Epstein: „Acel individ dezgustător…”

Gigi Hadid s-a declarat revoltată după ce numele ei a apărut în controversatele documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

„Mi s-a făcut rău fizic,” a răspuns ea într-un comentariu (șters ulterior) adresat unui fan care amenințase că nu o va mai urmări pe Instagram.

„Este îngrozitor să citești cum cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată vorbește despre tine în felul acesta. Mai ales în acest context,” a adăugat modelul.

Hadid, în vârstă de 30 de ani, a precizat că „nu l-am întâlnit niciodată pe acest monstru”, dar consideră că numele ei a ajuns în acele documente deoarece Epstein „încerca să își asume controlul asupra carierelor oamenilor pentru a-și manipula victimele.”

„Nu am comentat până acum pentru că nu vreau să distrag atenția de la poveștile victimelor reale ale acestuia; dar comentariul tău m-a făcut să realizez că poate nu este clar și este important să știi asta. Am crescut într-un mediu privilegiat, da. Dar părinții mei m-au protejat și m-au învățat valoarea muncii, aceeași muncă prin care au ajuns în această țară și și-au construit carierele,” a scris ea.

Gigi Hadid a oferit apoi detalii despre începutul carierei sale în modeling, menționând că a avut întâlniri cu agenții înainte de a împlini 18 ani și că a semnat cu compania IMG Models în 2012.

„Și am muncit din greu în fiecare moment de atunci. Faptul că numele meu apare în acele documente, cred că aveam 20-21 de ani când ar fi scris acel email, este tulburător și vreau să declar fără echivoc că nu am avut niciodată nicio legătură cu acel individ dezgustător. Să se odihnească în [emoji cu foc]”, a scris ea.

Fanul i-a răspuns apoi ambasadoarei Maybelline că este o „ONOARE COMPLETĂ” să primească un răspuns de la ea, iar Hadid a reacționat: „cu drag și mulțumiri pentru sprijinul vostru x.”

După ce Department of Justice (DOJ) a făcut publice milioane de documente legate de Epstein, numele lui Gigi și al surorii sale, Bella Hadid, au apărut într-un schimb de e-mailuri din decembrie 2015 între finanțatorul decedat și o persoană al cărei nume a fost anonimizat. „Cum au ajuns surorile Hadid să fie modele și să câștige atât de mulți bani?! Nu înțeleg,” a scris acea persoană.

„Știi,” a răspuns Epstein, înainte ca interlocutorul să sugereze că tatăl modelelor, Mohamed Hadid, „a plătit agenția.”

Epstein a replicat: „Nu.”

Persoana anonimă a continuat afirmând că „sunt prea multe fete care fac sex oral,” la care Epstein a răspuns: „de acord.”

În urma unei anchete din 2005, Epstein a pledat vinovat pentru recrutarea unei minore în scopuri de prostituție și solicitarea serviciilor unei prostituate, executând o pedeapsă de 13 luni, cu posibilitatea de a lucra în timpul detenției. În 2019, el a fost pus sub acuzare pentru trafic de minori și a fost acuzat că a abuzat zeci de fete minore. Epstein s-a sinucis în închisoare în același an, în timp ce aștepta procesul. Mâna sa dreaptă, Ghislaine Maxwell, execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de persoane.

