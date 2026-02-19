Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk pe fondul scandalului cu dosarele Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Prinț al Marii Britanii, a fost arestat. BBC News relatează că Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice, ceea ce ar marca prima arestare a unui membru al familiei regale britanice în epoca modernă și un moment fără precedent.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat

Relația fostului Prinț Andrew cu Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori, a dominat titlurile presei în ultimele săptămâni. În această dimineață, fotografii au surprins mai multe mașini sosind la proprietatea sa din Norfolk.

Potrivit BBC News, Thames Valley Police a anunțat că analizează o plângere privind presupusa transmitere de informații confidențiale de către fostul Prinț către Epstein. Un comunicat al poliției confirmă că „un bărbat în jur de 60 de ani din Norfolk” a fost arestat „sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice” și că sunt efectuate percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.

„Bărbatul se află în continuare în custodia poliției”, au precizat autoritățile.

Conform procedurilor naționale, poliția nu a făcut public numele persoanei reținute, însă presa îl identifică drept Prințul Andrew.

Asistentul șef al poliției Thames Valley, Oliver Wright, a declarat: „În urma unei evaluări amănunțite, am deschis o investigație privind această suspiciune de abuz în funcția publică. Este esențial să protejăm integritatea și obiectivitatea anchetei, în colaborare cu partenerii noștri. Înțelegem interesul public major pentru acest caz și vom oferi actualizări la momentul oportun.„

Tot în această dimineață, premierul britanic Keir Starmer a afirmat că nimeni nu este mai presus de lege când a fost întrebat despre situația lui Mountbatten-Windsor, evitând însă să spună dacă fostul prinț ar trebui să se predea pentru audieri.

Fostul Prinț Andrew, implicat în dosarele Epstein

Andrew a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală în legătură cu relația sa cu Epstein, subiect readus în atenția publică după publicarea așa-numitelor „Epstein Files”.

Asocierea sa cu Epstein a devenit subiect de interes global după interviul controversat acordat în 2019 emisiunii BBC Newsnight, realizat de Emily Maitlis, considerat pe scară largă un eșec major de imagine.

După apariția noilor documente, situația lui Andrew s-a agravat semnificativ. El a pierdut titlul de prinț, retras de fratele său mai mare, Charles III, și a fost nevoit să-și schimbe reședința. Au apărut și alte acuzații, unele contrazicând afirmațiile sale din interviul Newsnight.

De săptămâni întregi, numeroase voci din Statele Unite și Regatul Unit, inclusiv apropiați ai Virginia Giuffre, femeia cu care Andrew a ajuns la o înțelegere în 2022, au cerut ca acesta să depună mărturie în SUA.

Între timp, parlamentari britanici au anunțat că ar putea deschide o anchetă privind activitatea lui Mountbatten-Windsor în perioada în care a fost emisar comercial al Regatului Unit.

Foto: Profimedia

