Melania Trump, criticată pentru alegerea „ridicolă” în materie de modă, în momentul în care coboară din Air Force One

Melania Trump părea să fie într-o dispoziție posomorâtă când a coborât din Air Force One alături de soțul ei, președintele Donald Trump. Când ea și Trump au revenit la Casa Albă după un weekend prelungit petrecut la Palm Beach, Prima Doamnă a Statelor Unite a fost văzută purtând o pereche de ochelari de soare negri, supradimensionați.

Melania Trump, aspru criticată

Deși un astfel de accesoriu nu este neobișnuit pentru Melania Trump, ea îi purta în jurul orei 23:00, în plină iarnă, când afară era complet întuneric. Melania și-a asortat ochelarii cu un palton gri amplu, mănuși negre din piele și bocanci negri cu șireturi.

Președintele Donald Trump părea să-i urmeze stilul: purta și el mănuși negre din piele, alături de un palton negru și pantaloni eleganți bleumarin.

Alegerea vestimentară neobișnuită a Primei Doamne a stârnit critici pe platforme de socializare precum X (fostul Twitter), mulți utilizatori întrebându-se de ce ar purta ochelari de soare în toiul nopții.

„Serios, ochelari de soare noaptea?” a scris un utilizator. Un altul a comentat: „Arată ridicol cu ochelari de soare noaptea. Cei doi sunt altceva.” „De ce poartă ochelari de soare noaptea?” a întrebat cineva. Un alt utilizator a spus: „Poate ar trebui să-și dea jos ochelarii, ce naiba?” „Și ochelarii întunecați noaptea… pentru ce?” a adăugat altcineva.

Sosirea Melaniei la Casa Albă vine la doar câteva săptămâni după premiera națională a documentarului dedicat ei.

Documentarul Primei Doamne, cumpărat de Amazon

Filmul o urmărește pe Prima Doamnă în cele 20 de zile premergătoare învestirii lui Trump din ianuarie 2025.

Amazon a achiziționat documentarul pentru 40 de milioane de dolari, cea mai mare tranzacție din istorie pentru un film documentar, depășind ofertele rivalilor Disney, Netflix și Paramount într-o competiție intensă de licitații. Cu toate acestea, succesul documentarului nu este cel așteptat, având încasări modeste la debut.

Pelicula oferă imagini din culisele acelor zile cu miză uriașă, prezentând probele de ținute cu designerii Adam Lippes și Herve Pierre, care au creat outfiturile pentru evenimentele de inaugurare, precum și întâlnirile cu designerul de interior Tham Kannalikham, responsabil de amenajarea spațiului pentru revenirea familiei la Casa Albă.

Documentarul evidențiază și legătura puternică a Melaniei cu fiul ei de 19 ani, Barron Trump, sugerând totodată una dintre trăsăturile sale de caracter considerate de ea cele mai pozitive. Studentul de la New York University apare doar sporadic în film, în câteva momente din ziua învestirii, însă Prima Doamnă vorbește despre el în termeni extrem de elogioși.

Într-o scenă, stând în mașină alături de Donald Trump, cei doi discută despre Barron, despre care președintele spune că are „conversații drăguțe.”

„Îl iubesc”, spune Melania, adăugând că fiul ei are „o minte incredibilă.”

După alegerea lui Trump, s-a aflat că adolescentul a avut un rol important în campania tatălui său, în special prin recomandarea unor podcasturi și emisiuni de pe YouTube la care acesta să apară. În film, Melania afirmă și că Barron este „foarte încrezător” și că își dorește ca el să-și trăiască propria viață și să-și croiască singur drumul.

Totuși, Barron este singurul copil despre care se vorbește în documentar.

Melania nu menționează deloc cei patru copii vitregi ai săi, Don Jr., Ivanka, Eric și Tiffany, pe parcursul filmului de 90 de minute. Ivanka și soțul ei, Jared Kushner, au lipsit și de la premiera documentarului de la Kennedy Center. Nici Tiffany Trump nu pare să fi participat.

