Melania Trump lansează un nou documentar despre revenirea sa la Casa Albă

Un trailer recent al documentarului MELANIA, produs de Amazon MGM Studios, oferă indicii despre modul în care Melania Trump își construiește revenirea la Casa Albă, ridicând totodată întrebări legate de dinamica relației dintre prima doamnă și președintele Donald Trump, potrivit CNN.

Într-una dintre secvențele centrale ale trailer-ului, Melania Trump apare cu spatele la cameră, privind spre Manhattan, într-o încăpere somptuoasă, cu un trandafir alb așezat pe birou.

„Bună ziua, domnule președinte. Felicitări”, spune ea. La celălalt capăt al telefonului, Donald Trump întreabă: „Ai văzut?”. „Nu. O să văd la știri”, răspunde Melania Trump.

Alegerea acestui schimb de replici drept punct culminant al trailerului este una deliberată, mai ales în contextul în care prima doamnă face parte din echipa de producție a documentarului.

Filmul, programat pentru lansare pe 30 ianuarie, oferă acces rar în viața uneia dintre cele mai apropiate și, în același timp, discrete persoane din cercul președintelui Trump. Melania Trump a semnat un contract de mai multe milioane de dolari cu Amazon MGM și este producător executiv al proiectului, un detaliu care indică implicarea sa directă și controlul editorial asupra conținutului. Documentarul a început să fie filmat în decembrie 2024 și urmărește cele 20 de zile din jurul revenirii sale la Casa Albă.

„Iată-ne din nou”, afirmă Melania Trump chiar la începutul trailerului, în timp ce pășește în Capitoliul SUA, în Ziua Învestirii.

Materialul video, cu o durată de un minut și opt secunde, include imagini cu familia Trump alături de personalul reședinței Casei Albe, cadre din Mar-a-Lago, în Palm Beach, și din Trump Tower, în New York, dar și scene cu Melania Trump luând prânzul cu un colaborator sau depunând un crin alb pe o piatră funerară, într-un cimitir.

Într-o secvență mai amplă, Melania Trump îi oferă feedback soțului ei în timp ce acesta repetă un discurs în care se autodescrie drept „un promotor al păcii”. Prima doamnă intervine: „Promotor al păcii” și unificator”. Într-un alt moment, aceasta întreabă un agent al Serviciilor Secrete: „Este sigur?”, primind un răspuns afirmativ.

„Istoria se pune în mișcare în cele 20 de zile ale vieții mele de dinaintea inaugurării prezidențiale SUA. Pentru prima dată, publicul din întreaga lume este invitat în cinematografe să urmărească desfășurarea acestui capitol crucial, o perspectivă privată, fără filtre a modului în care îmi croiesc drumul printre familie, afaceri și filantropie, în călătoria mea remarcabilă spre a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii”, spune Prima Doamnă, Melania Trump, despre documentar.

Trailerul este narat de Melania Trump, care spune: „Toată lumea vrea să știe. Așa că iată”, subliniind interesul public constant față de viața sa și contextul lansării documentarului pe o platformă globală.

Documentarul MELANIA este regizat de Brett Ratner și reprezintă primul său proiect major după 2017, anul în care cineastul a fost acuzat de comportament sexual inadecvat de mai multe femei, acuzații pe care le-a negat.

Potrivit CNN, Melania Trump a declarat că acest proiect i-a ocupat mare parte din timp în ultimul an. În cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, prima doamnă a avut apariții publice mai rare comparativ cu perioada similară a primului mandat, împărțindu-și timpul între New York și Palm Beach. În ultimele săptămâni, însă, prezențele sale publice au devenit mai frecvente, în contextul apropierii lansării documentarului.

Într-o apariție recentă, cu ocazia primirii premiului „Patriot of the Year” din partea Fox Nation, Melania Trump a explicat motivația din spatele proiectului:

„Un proiect fără precedent, care documentează cele 20 de zile dinaintea inaugurării, o perioadă intensă de tranziție din cetățean privat în primă doamnă, în care îmi gestionez afacerile, activitatea filantropică, formarea echipei din aripa de est și a personalului Casei Albe și, bineînțeles, viața de familie”.

