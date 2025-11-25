Melania Trump începe pregătirile pentru Crăciunul la Casa Albă. Cum a apărut la primirea bradului, după scandalul din primul mandat

Melania Trump a ieșit din reședința prezidențială luni, 24 noiembrie, pentru a primi bradul de Crăciun al Casei Albe din acest an, marcând începutul unei noi perioade festive, un sezon despre care, în anii trecuți, a recunoscut că i-a provocat frustrări.

Melania Trump a primit bradul de Crăciun la Casa Albă

Prima Doamnă, în vârstă de 55 de ani, a primit bradul de Crăciun de la Korson’s Tree Farms din Michigan, la câțiva ani după reacțiile controversate generate de modul în care a ales să decoreze Casa Albă în primul mandat al soțului ei, Donald Trump. Premiată în trecut, Korson’s Tree Farms a câștigat în iulie titlul de Grand Champion Growers 2025, acordat de National Christmas Tree Association, fiind prima fermă din Michigan care obține distincția din 1985. De aproape șase decenii, câștigătorul acestui concurs anual furnizează bradul oficial al Casei Albe, ales în luna septembrie de Dale Haney, administratorul grădinilor Casei Albe.

Sosirea bradului înseamnă că Melania va prezenta în curând decorațiunile sale de Crăciun pentru 2025, element care i-a atras adesea critici în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Dacă în 2017 a optat pentru un stil tradițional, în 2018 a surprins pe toată lumea cu o alegere mult mai îndrăzneață: 40 de brazi într-o nuanță de roșu-sângeros, în formă de con, într-o estetică pe care ea a numit-o „American Treasures”.

Decorațiunea neobișnuită a stârnit imediat speculații online. Unii au comparat forma și culoarea brazilor cu pelerinele roșii din adaptarea TV a romanului The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, în timp ce alții au făcut paralele cu valul de sânge din The Shining. La momentul respectiv, Casa Albă a transmis că roșul intens făcea trimitere la „pales, sau dungile, din sigiliul prezidențial creat de Părinții Fondatori” și reprezintă „un simbol al curajului și vitejiei”.

Prima Doamnă, înregistrare controversată

Întrebată despre decorațiuni într-un interviu, Melania a spus: „Cred că arată fantastic. Sper ca toată lumea să vină să le vadă. În realitate sunt și mai frumoase. Sunteți cu toții bineveniți să vizitați Casa Albă, casa poporului.” Ea a adăugat că fiecare are „un gust diferit”.

Cu toate acestea, spiritul sărbătorilor a fost pus la îndoială. În 2020, CNN a făcut publică o înregistrare audio din perioada Crăciunului din 2018, în care Melania își exprima frustrarea legată de responsabilitățile care îi reveneau:

The irony of Melania Trump, the grinch who hates Christmas, now hawking Christmas ornaments is astounding. What a total fraud. pic.twitter.com/EuUDaQuLgd — Art Candee (@ArtCandee) December 7, 2024

„Muncesc mult cu chestiile astea de Crăciun, și, știi, cui îi pasă de chestiile și decorațiunile de Crăciun?”, spune Melania indignată în înregistrare. „Dar trebuie să o fac, nu?”

Ea continua în același ton: „Bine, și apoi o fac și spun că lucrez la Crăciun și planific Crăciunul, iar ei zic: ‘Oh, dar ce facem cu copiii care au fost separați?’ Mai lăsați-mă!.”



În aceste afirmații, părea să se refere la criticile simultane privind politicile administrației Trump.

În urmă cu câteva săptămâni, Prima Doamnă și-a prezentat și decorul de Halloween al Casei Albe, prima sarcină festivă a sezonului. Melania a ales un stil simplu, lipsit de elemente înfricoșătoare, decorând scările și aleile cu dovleci și frunze de toamnă.

