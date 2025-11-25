Melania Trump începe pregătirile pentru Crăciunul la Casa Albă. Cum a apărut la primirea bradului, după scandalul din primul mandat

Melania Trump a început decorarea Casei Albe de Crăciun, după ce a fost implicată într-un scandal în primul mandat de Primă Doamnă a SUA.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Melania Trump începe pregătirile pentru Crăciunul la Casa Albă. Cum a apărut la primirea bradului, după scandalul din primul mandat

Melania Trump a ieșit din reședința prezidențială luni, 24 noiembrie, pentru a primi bradul de Crăciun al Casei Albe din acest an, marcând începutul unei noi perioade festive, un sezon despre care, în anii trecuți, a recunoscut că i-a provocat frustrări.

Melania Trump a primit bradul de Crăciun la Casa Albă

Prima Doamnă, în vârstă de 55 de ani, a primit bradul de Crăciun de la Korson’s Tree Farms din Michigan, la câțiva ani după reacțiile controversate generate de modul în care a ales să decoreze Casa Albă în primul mandat al soțului ei, Donald Trump. Premiată în trecut, Korson’s Tree Farms a câștigat în iulie titlul de Grand Champion Growers 2025, acordat de National Christmas Tree Association, fiind prima fermă din Michigan care obține distincția din 1985. De aproape șase decenii, câștigătorul acestui concurs anual furnizează bradul oficial al Casei Albe, ales în luna septembrie de Dale Haney, administratorul grădinilor Casei Albe.

Sosirea bradului înseamnă că Melania va prezenta în curând decorațiunile sale de Crăciun pentru 2025, element care i-a atras adesea critici în timpul primului mandat al lui Donald Trump. Dacă în 2017 a optat pentru un stil tradițional, în 2018 a surprins pe toată lumea cu o alegere mult mai îndrăzneață: 40 de brazi într-o nuanță de roșu-sângeros, în formă de con, într-o estetică pe care ea a numit-o „American Treasures”.

Decorațiunea neobișnuită a stârnit imediat speculații online. Unii au comparat forma și culoarea brazilor cu pelerinele roșii din adaptarea TV a romanului The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, în timp ce alții au făcut paralele cu valul de sânge din The Shining. La momentul respectiv, Casa Albă a transmis că roșul intens făcea trimitere la „pales, sau dungile, din sigiliul prezidențial creat de Părinții Fondatori” și reprezintă „un simbol al curajului și vitejiei”.

Prima Doamnă, înregistrare controversată

Întrebată despre decorațiuni într-un interviu, Melania a spus: „Cred că arată fantastic. Sper ca toată lumea să vină să le vadă. În realitate sunt și mai frumoase. Sunteți cu toții bineveniți să vizitați Casa Albă, casa poporului.” Ea a adăugat că fiecare are „un gust diferit”.

Cu toate acestea, spiritul sărbătorilor a fost pus la îndoială. În 2020, CNN a făcut publică o înregistrare audio din perioada Crăciunului din 2018, în care Melania își exprima frustrarea legată de responsabilitățile care îi reveneau:

„Muncesc mult cu chestiile astea de Crăciun, și, știi, cui îi pasă de chestiile și decorațiunile de Crăciun?”, spune Melania indignată în înregistrare. „Dar trebuie să o fac, nu?”

Ea continua în același ton: „Bine, și apoi o fac și spun că lucrez la Crăciun și planific Crăciunul, iar ei zic: ‘Oh, dar ce facem cu copiii care au fost separați?’ Mai lăsați-mă!.”

În aceste afirmații, părea să se refere la criticile simultane privind politicile administrației Trump.

În urmă cu câteva săptămâni, Prima Doamnă și-a prezentat și decorul de Halloween al Casei Albe, prima sarcină festivă a sezonului. Melania a ales un stil simplu, lipsit de elemente înfricoșătoare, decorând scările și aleile cu dovleci și frunze de toamnă.

Citește și:
Ryan Reynolds, criticat dur pentru un comentariu „tulburător' despre fiul său, Olin, pe care îl are cu Blake Lively

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Nicole Kidman, declarații rare despre viața sa după despărțirea de Keith Urban. Ce a mărturisit actrița
People
Nicole Kidman, declarații rare despre viața sa după despărțirea de Keith Urban. Ce a mărturisit actrița
Kristina Cepraga, declarații oneste despre cum a depășit divorțul de fostul soț. Cum se înțelege acum cu tatăl fiicei sale: "Este o relație bună"
People
Kristina Cepraga, declarații oneste despre cum a depășit divorțul de fostul soț. Cum se înțelege acum cu tatăl fiicei sale: "Este o relație bună"
Prințesa Diana a dezvăluit un „regret” personal legat de Prinții William și Harry cu 10 zile înainte de moartea sa
People
Prințesa Diana a dezvăluit un „regret” personal legat de Prinții William și Harry cu 10 zile înainte de moartea sa
Anca Țurcașiu, anunț surprinzător pentru fani. Ce a decis actrița la final de an: "Am vrut să fac ceva..."
People
Anca Țurcașiu, anunț surprinzător pentru fani. Ce a decis actrița la final de an: "Am vrut să fac ceva..."
Cine este Andrei Dinu, partenerul Adei Galeș. Cum au apărut cei doi împreună
People
Cine este Andrei Dinu, partenerul Adei Galeș. Cum au apărut cei doi împreună
Nicole Cherry, petrecere de vis pentru fiica ei, Anastasia. Ce surpriză i-a pregătit artista
People
Nicole Cherry, petrecere de vis pentru fiica ei, Anastasia. Ce surpriză i-a pregătit artista
Libertatea
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
catine.ro
Vacanța de iarnă 2025-2026: Când începe și cât durează pentru elevii din România
Vacanța de iarnă 2025-2026: Când începe și cât durează pentru elevii din România
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Parizer homemade. Rețetă de mezel preparat acasă, fără aditivi
Parizer homemade. Rețetă de mezel preparat acasă, fără aditivi
Mai multe din people
Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina. De ce a concediat-o: "A fost cea mai bună lecție pe care..."
Anastasia Soare, confesiuni rare despre relația cu fiica ei, Norvina. De ce a concediat-o: "A fost cea mai bună lecție pe care..."
People

Antreprenoarea a vorbit despre cea mai valoroasă lecție de viață pe care i-a dat-o fiicei sale, Norvina. 

+ Mai multe
Andreea Bălan a anunțat data nunții cu Victor Cornea. Ce semnificație aparte are ziua pe care au ales-o
Andreea Bălan a anunțat data nunții cu Victor Cornea. Ce semnificație aparte are ziua pe care au ales-o
People

Andreea Bălan a confirmat oficial data nunții și ce semnificație aparte are ziua pe care au ales-o.

+ Mai multe
Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. Cum a sărbătorit soția lui Ștefan Bănică: "Nu știu dacă e un nou început"
Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. Cum a sărbătorit soția lui Ștefan Bănică: "Nu știu dacă e un nou început"
People

Lavinia Pîrva a împărtășit un mesaj emoționant de ziua sa de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC