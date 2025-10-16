Ryan Reynolds, criticat dur pentru un comentariu „tulburător” despre fiul său, Olin, pe care îl are cu Blake Lively

Actorul Ryan Reynolds s-a confruntat recent cu un val de critici în mediul online, după ce a făcut o glumă controversată despre vasectomie și despre fiul său, Olin, în vârstă de doi ani.

Invitat în cadrul emisiunii Late Night with Seth Meyers pentru a promova un documentar dedicat lui John Candy, starul din Deadpool, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre cum s-a schimbat viața de familie după venirea pe lume a celui mai mic copil al său. Reynolds și soția lui, actrița Blake Lively, mai au trei fiice: James (10 ani), Inez (9 ani) și Betty (6 ani).

Actorul a recunoscut că el și Blake „nu ar fi avut niciodată patru copii dacă băiețelul lor s-ar fi născut primul”.

„Trăim într-o casă în care nu există nimic violent”, a spus Reynolds. „Nimic ciudat. [Dar Olin] s-a născut cu trei lucruri în minte: violență, sâni și motoare. Nu înțeleg de unde vine asta. Dacă aș fi avut trei băieți la început, nu aș fi… în niciun caz. Mi-aș fi făcut singur o vasectomie cu pumnii. Nu aș fi permis așa ceva”.

Potrivit DailyMail.com, declarațiile actorului au provocat reacții puternice în mediul online, mulți utilizatori de social media catalogând comentariul drept „dezgustător” și „tulburător”. Un utilizator de pe Reddit a scris: „Ryan Reynolds clar are multă frustrare față de băiețelul lui. Cine vorbește așa despre propriul copil?”.

Un alt internaut a adăugat: „Am atâta compasiune pentru copiii lui Blake și Ryan, care vor crește și vor vedea cum părinții lor vorbesc despre ei în termeni atât de disprețuitori”.

O a treia persoană a spus: „Exact, spune că înainte ca băiatul să vină pe lume nu exista nimic violent sau ciudat în casa lor, dar acum, de când e băiatul acolo, e totul despre violență și sâni. Mă simt rău. Cine își numește propriul copil mic ciudat și violent?”.

Criticile nu s-au oprit aici. „Nu pot trece peste cât de deranjant este că Blake și Ryan vorbesc despre obsesia fiului lor pentru sânii lui Blake și despre faptul că i-a făcut un tort în formă de sân pentru prima lui aniversare, pentru că era lucrul lui preferat. Iar acum Ryan face glume pe seama lui la televizor, spunând că este ‘ciudat și violent’. Este absolut dezgustător. Ar trebui să strângem bani pentru consilierea copiilor lor în viitor”, a scris un alt utilizator.

Un comentariu final a rezumat sentimentul general de pe rețelele de socializare: „Și într-o zi copilul lor va crește și va vedea cât de mult l-au disprețuit părinții lui”.

Nu este pentru prima oară când Ryan Reynolds se confruntă cu critici. Anul trecut, într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, actorul a vorbit despre modul în care el și Blake Lively își cresc cei patru copii.

Reynolds a mărturisit că amândoi provin din „clasa muncitoare”, așa că încearcă să le ofere copiilor lor o copilărie obișnuită, departe de lumina reflectoarelor.

„Încercăm să le oferim o viață cât mai normală posibil. Încerc să nu le transmit diferențele dintre copilăria lor și copilăria mea sau a soției mele”, a spus Reynolds.

„Amândoi am crescut într-un mediu de clasă muncitoare și îmi amintesc că, atunci când erau foarte mici, obișnuiam să spun sau să mă gândesc: ‘Doamne, eu nu aș fi primit niciodată un astfel de cadou când eram copil sau ‘Niciodată nu aș fi avut luxul de a comanda mâncare la pachet sau alte lucruri de genul acesta”.

Fanii celebrului cuplu s-au arătat însă deranjați de această afirmație, subliniind faptul că Lively provine dintr-o familie înstărită, cu o lungă tradiție în industria cinematografică. Tatăl ei, Ernie Lively, a fost actor și regizor, iar mama ei, Elaine Lively, actriță și manager de talente.

După ce The Cut a repostat pe Instagram declarația lui Ryan Reynolds din interviul acordat pentru The Hollywood Reporter, oamenii au criticat rapid afirmația sa despre „clasa muncitoare”.

Un fan a scris: „La o simplă căutare: a crescut în Tarzana și apoi a mers la liceul Burbank High. Toată familia ei lucra în industria divertismentului. A fost distribuită în Sisterhood of the Traveling Pants când era adolescentă. Aș zice cel puțin clasa mijlocie. Oricum, nimic din toate astea nu contează, pentru că acum este bogată și insuportabilă. Pa”.

Altul a comentat: „Tot folosești expresia ‘clasa muncitoare’. Nu cred că înseamnă ceea ce crezi tu că înseamnă”.

Însă criticile nu s-au oprit aici: „Doar pentru că părinții ei au avut un loc de muncă, asta nu îi face parte din clasa muncitoare”, a mai scris cineva, în timp ce un alt internaut a adăugat: „Tot mai des învăț că oamenii bogați spun ‘clasa muncitoare’ când, de fapt, vor să zică ‘aveau un salariu'”.

„Ignoranța celor doi trebuie studiată”, a mai scris un fan pe rețelele sociale.

