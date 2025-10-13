Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși în ipostaze pasionale pe un iaht

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinși sărutându-se.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 13.10.2025, 09:00,  de  Andreea Ilie
Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși în ipostaze pasionale pe un iaht

Cele mai recente imagini cu Katy Perry par să confirme relația cu fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze pasionale

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinși sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, conform unor fotografii ajunse pe internet.

Katy Perry, în vârstă de 40 de ani, și Justin Trudeau, de 53 de ani, pot fi văzuți de asemenea îmbrățișându-se și alintându-se. Într-una dintre fotografii, Trudeau o ține pe Perry de posterior.

În fotografiile realizate în luna septembrie, cântăreața purta un costum de baie întreg elegant pe puntea iahtului Caravelle, în timp ce fostul prim-ministru canadian purta doar o pereche de blugi.

Se pare că fotografiile au fost realizate în largul coastei Santa Barbara, California, de către un turist vigilent.

„Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute,” a declarat un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului, și imediat mi-am dat seama că era Justin Trudeau.”

Se zvonește că cei doi s-au apropiat pentru prima dată în luna iulie, când au fost văzuți plimbând un câine, înainte de a ieși împreună la o cină la restaurantul Le Violon din Montreal.

La acea vreme, Perry anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fetiță de 5 ani, Daisy Dove Bloom, cu doar o lună înainte. Între timp, Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, cu care are trei copii, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

La două zile după ieșirea lor din iulie, Trudeau a fost văzut apoi la concertul „Lifetimes Tour” al lui Perry, la Bell Centre din Montreal. În mijlocul zvonurilor privind o posibilă relație, apărute în urma ieșirilor lor comune, o sursă a declarat pentru revista PEOPLE că cei doi au avut o „conexiune instantanee”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile,” a spus sursa canadiană în august. „Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun.”

Sursa a adăugat: „Responsabilitățile personale ale fiecăruia ar putea face ca această relație să evolueze mai lent decât în mod normal, dar există modalități prin care se pot vedea și totodată să-și îndeplinească responsabilitățile de părinți. În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru acești doi.”

Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom

Katy Perry a ales să privească retrospectiv la anul dificil prin care a trecut, pe care îl descrie drept „un rollercoaster”, după despărțirea neașteptată de logodnicul ei, Orlando Bloom. Artista a publicat marți un mesaj emoționant pe Instagram, cu ocazia împlinirii unui an de la lansarea albumului său „143”.

„Știți că nu sunt genul care să facă postări aniversare”, a scris cântăreața. „Tind să privesc mai degrabă spre viitor, dar ar fi neglijent din partea mea să nu recunosc impactul incredibil pe care acest ultim an l-a avut asupra mea”.

Ea a explicat că fiecare material discografic este o oglindă a momentului în care se află

„Albumele sunt instantanee ale unui artist care încearcă să spună povestea despre unde se află acum sau unde a fost, și speră ca cineva să se regăsească în unele dintre mesaje”, a spus Perry, în vârstă de 40 de ani, subliniind că „143” a fost o declarație de dragoste pentru fanii săi.

„Noi, pisicile (și șobolanii), am trecut printr-un rollercoaster, dar indiferent unde ne-a dus călătoria, am fost împreună”, a continuat artista.

Katy Perry a subliniat importanța lecțiilor pe care le aduce fiecare etapă.

Sunt atât de mândră de comunitatea care suntem și de cea care devenim. Istoria este importantă, învățăm din ea, ne reamintește ce să facem și ce să nu facem atunci când privim înapoi. Sărbătorim reușitele și reflectăm asupra pierderilor. Toate sunt valoroase”.

Artista a vorbit și despre modul în care se raportează la propria persoană.

„Sunt mândră de unde și cum am ajuns în acest moment. Mândră de mine, mândră de fanii mei și mândră că continui să lupt”, a adăugat ea.

Privind în urmă la cariera sa, cântăreața a afirmat: „De-a lungul anilor în lumina reflectoarelor, am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este călătoria. Sunt binecuvântată să știu că există întotdeauna două fețe ale aceleiași monede și am învățat că, chiar și atunci când viața îmi arată reversul, cumva, îmi păstrez dorințele”.

În mesaj, Perry a transmis și că lasă viitorul să se desfășoare de la sine.

„Fără forțare, fără control. Doar încredere în îngeri, în fani și în muzică pentru a mă ghida unde trebuie să merg. Vă rog să știți asta: iubirea mea pentru voi este necondiționată și nu aș putea face nimic din toate acestea fără voi”, a scris cântăreața.

Citește și:
Jennifer Garner se pregătește de nunta cu John Miller. Cum a reacționat fostul său soț, Ben Affleck: „Este o tortură'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: "Din punct de vedere financiar..."
People
Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: "Din punct de vedere financiar..."
Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu. Apariția actorului a stârnit semne de întrebare
People
Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu. Apariția actorului a stârnit semne de întrebare
Karmen și Olga Barcari, dezvăluiri despre participarea la Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: "Am descoperit că suntem foarte rezistente la..."
People
Karmen și Olga Barcari, dezvăluiri despre participarea la Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: "Am descoperit că suntem foarte rezistente la..."
Ce avere impresionantă a lăsat în urmă Diane Keaton. Actrița a murit la 79 de ani
People
Ce avere impresionantă a lăsat în urmă Diane Keaton. Actrița a murit la 79 de ani
Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea, apariții fabuloase la lansarea cărții Anastasiei Soare
People
Adelina Pestrițu și Mădălina Ghenea, apariții fabuloase la lansarea cărții Anastasiei Soare
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, își face debutul ca actriță: "Sunt tare mândră de ea..."
People
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, își face debutul ca actriță: "Sunt tare mândră de ea..."
Libertatea
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep. Stere are un business profitabil, care contribuie la averea familiei
Ce afacere conduce tatăl Simonei Halep. Stere are un business profitabil, care contribuie la averea familiei
Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”
Ce studii are Karmen Simionescu de la Asia Express. Puțini știu acest lucru: „Mă simțeam cel mai puțin talentată din familie”
Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară
Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
catine.ro
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 &#8211; 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
Mai multe din people
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani
People

Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani.

+ Mai multe
Meghan Markle, apariție rară alături de Prințul Harry pe covorul roșu. Ducesa de Sussex a purtat un costum Armani
Meghan Markle, apariție rară alături de Prințul Harry pe covorul roșu. Ducesa de Sussex a purtat un costum Armani
People

Meghan Markle a uimit prin apariția ei pe covorul roșu, fiind îmbrăcată cu un costum elegant Armani.

+ Mai multe
Jurații de la MasterChef, aspru criticați de un coleg de breaslă: "Prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect"
Jurații de la MasterChef, aspru criticați de un coleg de breaslă: "Prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect"
People

Cei trei jurați de la Master Chef au atras critici dure din partea unui coleg de breaslă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC