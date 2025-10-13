Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau surprinși în ipostaze pasionale pe un iaht

Cele mai recente imagini cu Katy Perry par să confirme relația cu fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau.

Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze pasionale

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au fost surprinși sărutându-se pe un iaht în largul coastei Santa Barbara, conform unor fotografii ajunse pe internet.

Katy Perry, în vârstă de 40 de ani, și Justin Trudeau, de 53 de ani, pot fi văzuți de asemenea îmbrățișându-se și alintându-se. Într-una dintre fotografii, Trudeau o ține pe Perry de posterior.

În fotografiile realizate în luna septembrie, cântăreața purta un costum de baie întreg elegant pe puntea iahtului Caravelle, în timp ce fostul prim-ministru canadian purta doar o pereche de blugi.

Se pare că fotografiile au fost realizate în largul coastei Santa Barbara, California, de către un turist vigilent.

„Ea și-a adus barca lângă o mică ambarcațiune publică de observat balenele, apoi au început să se sărute,” a declarat un martor pentru Daily Mail. „Nu mi-am dat seama cu cine era până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului, și imediat mi-am dat seama că era Justin Trudeau.”

Se zvonește că cei doi s-au apropiat pentru prima dată în luna iulie, când au fost văzuți plimbând un câine, înainte de a ieși împreună la o cină la restaurantul Le Violon din Montreal.

La acea vreme, Perry anunțase despărțirea de fostul logodnic Orlando Bloom, cu care are o fetiță de 5 ani, Daisy Dove Bloom, cu doar o lună înainte. Între timp, Trudeau s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire, cu care are trei copii, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

La două zile după ieșirea lor din iulie, Trudeau a fost văzut apoi la concertul „Lifetimes Tour” al lui Perry, la Bell Centre din Montreal. În mijlocul zvonurilor privind o posibilă relație, apărute în urma ieșirilor lor comune, o sursă a declarat pentru revista PEOPLE că cei doi au avut o „conexiune instantanee”.

„Sunt interesați unul de celălalt, dar va dura ceva timp până vom vedea încotro se îndreaptă lucrurile,” a spus sursa canadiană în august. „Ea călătorește prin lume, iar el își regândește viața acum că nu mai este prim-ministru al Canadei, dar există o atracție. Au multe lucruri în comun.”

Sursa a adăugat: „Responsabilitățile personale ale fiecăruia ar putea face ca această relație să evolueze mai lent decât în mod normal, dar există modalități prin care se pot vedea și totodată să-și îndeplinească responsabilitățile de părinți. În fond, fiecare are un fost partener, deci responsabilitățile sunt împărțite. Iar relațiile la distanță, deși dificile, sunt posibile pentru acești doi.”

Katy Perry, mărturisiri oneste despre viața și cariera sa după despărțirea de Orlando Bloom

Katy Perry a ales să privească retrospectiv la anul dificil prin care a trecut, pe care îl descrie drept „un rollercoaster”, după despărțirea neașteptată de logodnicul ei, Orlando Bloom. Artista a publicat marți un mesaj emoționant pe Instagram, cu ocazia împlinirii unui an de la lansarea albumului său „143”.

„Știți că nu sunt genul care să facă postări aniversare”, a scris cântăreața. „Tind să privesc mai degrabă spre viitor, dar ar fi neglijent din partea mea să nu recunosc impactul incredibil pe care acest ultim an l-a avut asupra mea”.

Ea a explicat că fiecare material discografic este o oglindă a momentului în care se află.

„Albumele sunt instantanee ale unui artist care încearcă să spună povestea despre unde se află acum sau unde a fost, și speră ca cineva să se regăsească în unele dintre mesaje”, a spus Perry, în vârstă de 40 de ani, subliniind că „143” a fost o declarație de dragoste pentru fanii săi.

„Noi, pisicile (și șobolanii), am trecut printr-un rollercoaster, dar indiferent unde ne-a dus călătoria, am fost împreună”, a continuat artista.

Katy Perry a subliniat importanța lecțiilor pe care le aduce fiecare etapă.

„Sunt atât de mândră de comunitatea care suntem și de cea care devenim. Istoria este importantă, învățăm din ea, ne reamintește ce să facem și ce să nu facem atunci când privim înapoi. Sărbătorim reușitele și reflectăm asupra pierderilor. Toate sunt valoroase”.

Artista a vorbit și despre modul în care se raportează la propria persoană.

„Sunt mândră de unde și cum am ajuns în acest moment. Mândră de mine, mândră de fanii mei și mândră că continui să lupt”, a adăugat ea.

Privind în urmă la cariera sa, cântăreața a afirmat: „De-a lungul anilor în lumina reflectoarelor, am fost iubită, pusă la încercare și încercată. Aceasta este călătoria. Sunt binecuvântată să știu că există întotdeauna două fețe ale aceleiași monede și am învățat că, chiar și atunci când viața îmi arată reversul, cumva, îmi păstrez dorințele”.

În mesaj, Perry a transmis și că lasă viitorul să se desfășoare de la sine.

„Fără forțare, fără control. Doar încredere în îngeri, în fani și în muzică pentru a mă ghida unde trebuie să merg. Vă rog să știți asta: iubirea mea pentru voi este necondiționată și nu aș putea face nimic din toate acestea fără voi”, a scris cântăreața.

