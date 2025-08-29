Orlando Bloom, transformare extremă pentru noul său rol. Ce sacrificii a făcut actorul: „Am ajuns să mănânc doar ton și castravete”

Orlando Bloom a fost nevoit să slăbească 13 kilograme pentru noul său rol din filmul The Cut.

  ELLE
Orlando Bloom, transformare extremă pentru noul său rol. Ce sacrificii a făcut actorul: "Am ajuns să mănânc doar ton și castravete"

Orlando Bloom a dezvăluit sacrificiile dramatice prin care a trecut pentru rolul său din thrillerul psihologic The Cut. Invitat recent în emisiunea This Morning, actorul în vârstă de 48 de ani a povestit cum procesul de slăbire necesar pentru a intra în pielea personajului principal l-a supus unei discipline severe, cu efecte fizice și psihice greu de suportat.

Discuția a pornit de la transformarea sa fizică, pe care prezentatorul Rylan Clark a descris-o drept „absolut incredibilă.” Întrebat cum a reușit, Bloom a răspuns:

„Nu aș recomanda nimănui să încerce așa ceva acasă, nu e un lucru de luat în glumă. Am avut un nutriționist excelent.”

Actorul a explicat că unul dintre agenții săi i-a recomandat un specialist care lucrase anterior cu actorul Christian Bale.

„Îmi monitoriza analizele de sânge și m-a trecut treptat de la trei mese pe zi la două, apoi la una. Dintr-odată, toate alimentele erau eliminate, iar pudra proteică a fost ultima. Eram la modul: «Nu! Nu o lua și pe asta». În ultimele trei săptămâni am ajuns să mănânc doar ton și castravete. Am filmat în ordine cronologică inversă din cauza greutății. Nu mai aveam energie sau claritate mintală. Eram mereu flămând și irascibil, un om dificil de suportat.”

Actorul din Pirații din Caraibe a vorbit deschis și despre impactul psihologic al transformării:

„Paranoia, gândurile intruzive… Suntem făcuți să mâncăm, să dormim și să avem grijă de noi. E, de fapt, un comentariu despre cât de departe poate merge cineva pentru a-și oferi o a doua șansă. Cred că e un lucru cu care mulți se pot identifica.”

Pentru Orlando Bloom, personajul său, un boxer aflat la final de carieră, devine simbolic:

„Într-un fel, își pierde identitatea, și acesta e motivul pentru care Boxer se numește pur și simplu Boxer. Este ceva ce poate fi transferat oricui, într-un fel.”

Într-un interviu anterior pentru People, actorul a povestit că a fost monitorizat săptămânal de nutriționistul Philip Goglia, care l-a ajutat să piardă aproximativ 13 kilograme în trei luni.

„În cele din urmă, aceasta este o poveste despre luptele cu care ne confruntăm cu toții și despre ce e nevoie pentru a înfrunta demonii interiori și a găsi acceptarea de sine.”

Potrivit sinopsisului oficial, The Cut urmărește povestea unui boxer retras care revine în ring pentru o ultimă șansă la titlu, dar doar dacă reușește să se încadreze în greutatea cerută. Filmul este regizat de Sean Ellis și îi are în distribuție pe Caitríona Balfe (Outlander) și John Turturro (The Batman).

Orlando Bloom și Katy Perry s-au despărțit după o relație de aproape 10 ani

În luna iulie, Katy Perry și Orlando Bloom au confirmat oficial despărțirea, printr-o declarație comună.

„Având în vedere interesul crescut și discuțiile recente din jurul relației dintre Orlando Bloom și Katy Perry, reprezentanții celor doi confirmă că, în ultimele luni, și-au redefinit relația pentru a se concentra pe creșterea copilului împreună”, au declarat reprezentanții fostului cuplu într-un comunicat comun pentru Page Six.

În aceeași declarație se mai precizează:

„Vor continua să fie văzuți împreună ca o familie, deoarece prioritatea lor comună este — și va rămâne mereu — creșterea fiicei lor cu dragoste, stabilitate și respect reciproc.”

Potrivit unor surse, tensiunile dintre cei doi ar fi izbucnit după ce Orlando Bloom ar fi criticat zborul spațial al lui Katy Perry cu Blue Origin din luna aprilie, catalogându-l drept „penibil” și „jenant”, chiar în mijlocul unei dispute aprinse.

„I-a spus că totul a părut ridicol”, a declarat o sursă pentru presă. „I-a rănit sentimentele. Desigur că a fost afectată. Imaginează-ți să mergi în spațiu — în nenorocitul de spațiu — și partenerul tău să nu fie impresionat.”

Cântăreața ar fi sperat ca logodnicul ei să fie mai susținător.

Citește și:
Enrique Iglesias și Anna Kournikova ar urma să devină părinți pentru a patra oară

Foto: Hepta

