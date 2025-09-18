Vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie: onoruri militare, discursuri marcante și ținute spectaculoase

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania și-au început oficial vizita de stat în Regatul Unit pe 16 septembrie 2025, iar ziua de 17 a adus un moment de mare fast: banchetul de stat desfășurat la Castelul Windsor, unde au participat membrii familiei regale britanice, oficiali și oaspeți distinși. Trump devine, astfel, primul lider american ales care primește două invitații oficiale de stat din partea unui monarh britanic.

Donald și Melania Trump, primiți cu onoruri militare

Regele Charles al III-lea și Donald Trump au susținut discursuri oficiale la începutul banchetului. Regele a subliniat relația „specială” dintre Marea Britanie și SUA, amintind că nici Washington, nici George al III-lea nu ar fi putut imagina vreodată prietenia modernă dintre cele două țări într-un mod atât de strâns. Într-o notă glumeață, Regele Charles al III-lea a spus că, dacă mass-media ar fi reușit în anii ’70 să aprofundeze relația specială, „probabil aș fi fost căsătorit cu cineva din familia Nixon”, provocând râsete în sală.

Banchetul a inclus procesiuni cu trăsuri, saluturi militare și aranjamente florale realizate cu flori și ierburi sezoniere din grădinile Palatului Buckingham și Castelului Windsor. Florile care nu vor fi refolosite vor fi donate unor organizații caritabile, adăposturi sau case pentru vârstnici.

Donald Trump și Regele Charles al III-lea, discursuri emoționante

La final, invitații au fost serviți cu Port Vintage Warre 1945, în onoarea lui Trump, al 45-lea președinte al SUA, și cu Cognac Hennessy 1912, anul nașterii mamei sale.

Donald Trump și-a exprimat la rândul său bucuria pentru primirea regală: ‘Aceasta este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri ale vieții mele.” Președintele american a lăudat implicarea regelui Charles în cauze filantropice și a remarcat: „Am dat mâna cu aproximativ 150 de persoane, iar regele le cunoștea pe toate… sau cel puțin așa cred, pentru că nimeni nu s-a plâns.”

În discursul său, Donald Trump a elogiat modul în care Regele Charles al III-lea și familia regală își respectă rolul și relațiile cu poporul britanic.

„Regele a crescut un fiu remarcabil,” referindu-se la Prințul William, și că Prințesa Kate este „atât de strălucitoare și sănătoasă, atât de frumoasă.”

Kate Middleton a atras atenția cu tiara Reginei Maria

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a atras atenția tuturor cu o ținută deosebită la banchet. Ea a purtat o rochie de seară cu mantie din dantelă Chantilly brodată manual pe crep de mătase și tiara Lover’s Knot a Reginei Maria. Kate a completat look-ul cu cercei ai Reginei Elisabeta și cu ordine regale: Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles III, Ordinul Familiei Regale al Elisabetei II și insigna Marea Cruce a Ordinului Regal Victorian.

Melania Trump a atras toate privirile într-o rochie galbenă impresionantă, alăturându-se soțului ei, Donald Trump, la un fastuos banchet de stat alături de Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, la Castelul Windsor. Prima Doamnă și-a completat ținuta îndrăzneață cu o curea roz în talie și cercei albastri, în timp ce Regina Camilla a optat pentru o eleganță regală într-o rochie lungă până la podea, bleumarin, completată de un spectaculos set de bijuterii regale.

Kate Middleton și Prințul William, gest romantic în timpul banchetului

Un moment discret, dar emoționant, a fost surprins în culisele banchetului: Kate Middleton și Prințul William au fost fotografiați ținându-se de mână, un gest rar de afecțiune publică pentru cuplul regal.

Această vizită are o valoare diplomatică aparte. Marea Britanie urmărește să întărească „relația specială” cu Statele Unite, să aprofundeze cooperarea economică și să semnaleze unitate și respect reciproc. Vizita este pentru Trump o confirmare a statutului său de lider influent la nivel global, oferindu-i totodată oportunitatea de a-și întări relația cu Regatul Unit.

Pentru Regele Charles al III-lea, evenimentul reprezintă și el o șansă de vizibilitate internațională considerabilă, fiind considerat de istoricul Anthony Seldon drept „cel mai important eveniment din timpul domniei sale” dacă totul va decurge conform protocolului.

