Donald și Melania Trump s-au întâlnit la Castelul Windsor cu familia regală în cadrul vizitei istorice în Marea Britanie

Donald Trump și-a început cea de-a doua vizită de stat în Marea Britanie.

Donald Trump și soția lui, Melania, au fost primiți la Castelul Windsor de către Prințul William și Kate Middleton. Prințul și Prințesa de Wales i-au întâmpinat pe cei doi în Grădina Zidită de pe proprietatea Windsor, când elicopterul președintelui, Marine One, a sosit la scurt timp după prânz.

Donald Trump și soția sa, Melania Trump, au început de marți, 16 septembrie, o vizită istorică în Marea Britanie. Președintele american este în cea de-a doua vizită de stat în Regatul Unit, un eveniment marcat de discuții diplomatice. În cadrul întâlnirilor sale, Donald Trump are planificate conversații inclusiv cu familia regală, precum și cu oficiali guvernamentali. 

Donald și Melania Trump s-au întâlnit cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla

Pe 17 septembrie, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit, președintele Donald Trump și soția lui, Melania, au fost primiți de către Regele Charles al III-lea și soția acestuia, regina Camilla, la castelul Windsor. Liderul american a fost întâmpinat inițial de către Prințul William și Kate Middleton la Castelul Windsor. A urmat o procesiune cu trăsură prin domeniul Windsor, iar mai târziu, tot în cursul zilei de astăzi, va avea loc un banchet de stat, după cum transmite BBC.

Sosirea președintelui Donald Trump a fost întâmpinată cu muzică interpretată de Fanfara Cavaleriei Gospodărești, care purta uniformă de stat – o uniformă concepută în secolul al XVII-lea și confecționată din fir de aur pur.

Banchetul, care se anunță a fi unul impresionant și de proporții, se va desfășura la St George’s Hall și va include discursuri susținute de Regele Charles al III-lea și Donald Trump, precum și un meniu care va fi, cel mai probabil, o reprezentare culinară a relației speciale cu mâncarea britanică și americană.

Scopul vizitei președintelui Donald Trump în Marea Britanie

Donald Trump a aterizat la Londra marți seară, pe 16 septembrie, pentru a doua sa vizită istorică, care va implica mai multe discuții comerciale și legate de politica internațională. Înainte de călătoria sa în Marea Britanie, președintele american a susținut că această vizită reprezintă „o onoare” și că relația sa cu Marea Britanie este una „foarte bună. „

Donald Trump a petrecut noaptea în reședința ambasadorului SUA din Londra, Winfield House, unde a vorbit din nou cu afecțiune despre Regele Charles al III-lea: „Este un prieten de-al meu de mult timp și toată lumea îl respectă și îl iubește.”

Un acord de investiții tehnologice americane de miliarde de dolari a fost anunțat la începutul vizitei, însă Donald Trump a ținut să menționeze că scopul principal al călătoriei a fost să-l vadă pe „prietenul meu”, fiind vorba despre Regele Charles al III-lea. „Reprezintă țara atât de bine, este un domn atât de elegant”, a menționat Donald Trump, mai transmite BBC. 

Despre Regatul Unit, Donald Trump a precizat: „Am multe lucruri aici care îmi încălzesc inima. Este un loc foarte special.”

