Melania Trump îl amenință cu un proces de 1 miliard de dolari pe Hunter Biden. Ce afirmații a făcut fiul fostului președinte american Joe Biden

Melania Trump îl amenință de Hunter Biden cu un proces de 1 miliard de dolari, după ce acesta a susținut că s-a cunoscut cu Donald Trump prin Jeffrey Epstein.

Melania Trump îl amenință cu un proces de 1 miliard de dolari pe Hunter Biden. Ce afirmații a făcut fiul fostului președinte american Joe Biden

Prima Doamnă Melania Trump amenință că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari, după ce acesta a susținut în mod fals că ea ar fi fost prezentată președintelui Donald Trump de către pedofilul în serie Jeffrey Epstein.

Melania Trump amenință cu procesul

Avocatul Primei Doamne a cerut ca Biden „să retragă imediat afirmațiile false, defăimătoare, denigratoare și inflamatorii făcute despre doamna Trump”.

Biden junior a preluat afirmațiile făcute inițial de autorul cărții Fire and Fury, Michael Wolff, care a apărut la un podcast Daily Beast la sfârșitul lunii iulie și a susținut că atât Epstein, cât și președintele ar fi fost implicați cu un „agent de modele” care l-a prezentat pe Trump Primei Doamne.

Daily Beast a publicat aceste declarații, dar ulterior și-a cerut scuze. Fiul de 55 de ani al fostului președinte Joe Biden a revenit pe 5 august la Channel 5 în emisiunea lui Andrew Callaghan, unde a reluat acuzațiile.

„Se cunoșteau bine, petreceau mult timp împreună,” a spus Biden despre Donald Trump și Epstein. „Conform biografului său, Jeffrey Epstein a prezentat-o pe Melania, așa l-a cunoscut Melania… Prima Doamnă și președintele.”

Într-o scrisoare adresată lui Biden și avocatului său, Abbe Lowell, avocatul Melaniei, Alejandro Brito, a descris comentariile lui Biden drept „false, defăimătoare și indecente”.

„Având în vedere istoricul dvs. vast de a profita de numele altora — inclusiv de propriul dvs. nume de familie — în beneficiul personal, este evident că ați publicat aceste declarații false și defăimătoare despre doamna Trump pentru a atrage atenția asupra dvs.,” a scris Brito în scrisoare, obținută inițial de Fox News. Scrisoarea, datată 6 august, îi dădea lui Biden termen până pe 7 august pentru a se conforma.

Până miercuri seara, episodul respectiv de la Channel 5 cu Andrew Callaghan era încă disponibil pe YouTube. Avocatul primei doamne a precizat: „Aceste declarații false, denigratoare, defăimătoare și inflamatorii sunt extrem de scandaloase și au fost răspândite pe scară largă prin diverse medii digitale.”

„De fapt, videoclipul a fost republicat de diverse publicații media, jurnaliști și comentatori politici cu milioane de urmăritori pe rețelele sociale, răspândind declarațiile false și defăimătoare către zeci de milioane de oameni din întreaga lume,” a adăugat el.

„Prin urmare, ați cauzat doamnei Trump prejudicii financiare și de reputație copleșitoare,” a completat Brito.

Ce i-a cerut lui Hunter Biden

Avocatul a cerut ca Biden să „emită imediat o retragere completă și corectă a videoclipului și a tuturor celorlalte afirmații false, defăimătoare, denigratoare, înșelătoare și inflamatorii despre doamna Trump, într-un mod la fel de vizibil ca atunci când au fost inițial publicate.”

Fiul fostului președinte trebuie, de asemenea, „să prezinte imediat scuze pentru afirmațiile false, defăimătoare, denigratoare, înșelătoare și inflamatorii despre doamna Trump,” a spus Brito.

Au trecut șase zile de la termenul limită stabilit de Brito. Avocatul a avertizat că, dacă Biden nu va respecta cererile Primei Doamne, „doamna Trump nu va avea altă opțiune decât să-și exercite drepturile legale și echitabile, toate fiind rezervate în mod expres și nerepuse, inclusiv prin inițierea unei acțiuni legale pentru peste 1 miliard de dolari daune.”

