Ultimele imagini publice cu Robert Redford înainte să moară la vârsta de 89 de ani. Cum a fost surprins actorul alături de soția lui

Ultimele fotografii cu Robert Redford înainte de moarte l-au surprins făcând ceea ce i-a fost mereu cel mai drag: militând pentru protejarea mediului.

Robert Redford, ultimul eveniment oficial

În urmă cu aproape patru ani, actorul din ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid” și soția sa, artista germană Sibylle Szaggars, au participat la ceremonia de premiere a Fundației Prințului Albert al II-lea de Monaco, desfășurată în 2021 la Grimaldi Forum, în Monaco.

Cu acea ocazie, Redford și soția sa, în vârstă de 68 de ani, au pozat pentru fotografi la evenimentul anual care onorează personalități și organizații remarcabile pentru angajamentul lor față de protejarea planetei. Laureatul premiului Oscar a purtat un costum alb completat de cizme maro deschis, iar Szaggars a ales o rochie albă, accesorizată cu botine în aceeași nuanță.

La un moment dat, Redford, care s-a căsătorit cu Szaggars în 2009, i-a oferit brațul pentru fotografii, oprindu-se apoi să discute cu Prințul Albert al II-lea.

Regizorul, care fusese premiat la aceeași ceremonie în 2019, era cunoscut ca un activist implicat în probleme de mediu, în susținerea comunităților native americane și în promovarea artelor. În 2005, alături de fiul său James Redford, între timp decedat, a fondat organizația independentă The Redford Center, dedicată exclusiv realizării de filme cu impact asupra mediului.

Actorul a murit la 89 de ani

Un reprezentant al actorului a anunțat marți că Robert Redford s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.

„Robert Redford a murit pe 16 septembrie 2025, la reședința sa de la Sundance, în Munții Utah — locul pe care l-a iubit cel mai mult, alături de cei dragi lui”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Page Six. „Va lipsi enorm. Familia solicită discreție.” The New York Times a relatat că actorul a murit în somn. Cauza oficială a decesului starului din Horse Whisperer nu a fost deocamdată făcută publică.

Pe lângă soția sa, Robert lasă în urmă două fiice: Shauna, în vârstă de 64 de ani, și Amy, de 54 de ani, născute din căsnicia cu fosta soție, Lola Van Wagenen, precum și șapte nepoți.

Wagenen, acum în vârstă de 86 de ani, și Redford au fost căsătoriți între 1958 și 1985 și au avut împreună patru copii: fiul Scott, care a murit la doar două luni din cauza sindromului morții subite a sugarului, James, răpus de cancer la ficat în 2020, și cele două fiice.

Cariera actorului a început în 1959, odată cu debutul său pe Broadway în piesa Tall Story. Un an mai târziu, adaptarea cinematografică a acesteia i-a adus și primul rol pe marele ecran.

După o carieră impresionantă, marcată de roluri memorabile, regie și premii, Redford a anunțat în 2018 că se retrage din actorie.

Ulterior, starul din „Indecent Proposal” a numit acea declarație o „greșeală”, mărturisind pentru revista People că ‘n-ar fi trebuit să spun așa ceva’. A revenit pe ecran după șase ani de pauză, în martie 2024, cu un rol mic în serialul „Dark Winds”.

