Robert Redford a murit. Legendarul actor american avea 89 de ani

Robert Redford a murit pe 16 septembrie 2025, la vârsta de 89 de ani. Potrivit declarațiilor publicistului său, Redford, unul dintre cei mai respectați actori, regizori și activiști ai cinematografiei americane, a decedat în somn, în locuința sa din apropierea orașului Provo, statul Utah, unde trăia de ani buni, departe de agitația Hollywoodului.

Deși vestea că Robert Redford a murit a fost confirmată de surse oficiale, cauza exactă a morții nu a fost încă făcută publică. Nu există informații clare despre o afecțiune gravă sau despre complicații medicale recente care ar fi putut contribui la deces. Până la această oră, familia nu a oferit declarații suplimentare, preferând să păstreze discreția – o atitudine în ton cu modul în care Redford și-a trăit întreaga viață personală.

Moartea sa a stârnit o undă de șoc în lumea filmului, fiind urmată de numeroase reacții din partea actorilor, regizorilor și susținătorilor filmului independent, care i-au adus omagii pentru contribuția imensă la arta cinematografică. Prin cariera sa impresionantă și prin inițiativele sale – în special fondarea Festivalului de Film Sundance – Robert Redford a inspirat generații întregi de artiști.

Robert Redford – O carieră legendară în cinematografie

Robert Redford a murit. A fost una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei americane, cu o carieră care s-a întind pe mai bine de șase decenii. Actor, regizor, producător și fondator al festivalului de film Sundance, Redford a avut un impact major nu doar în fața camerei, ci și în spatele ei.

S-a născut pe 18 august 1936, în Santa Monica, California. După o scurtă perioadă la universitate și o călătorie în Europa, Redford a decis să urmeze actoria. Și-a început cariera în anii 1950, jucând în piese de teatru și seriale de televiziune. Debutul său cinematografic a venit în 1962 cu filmul War Hunt, dar adevărata sa consacrare a avut loc în 1969, când a jucat alături de Paul Newman în clasicul Butch Cassidy and the Sundance Kid. Această interpretare l-a transformat într-un star de prim rang la Hollywood.

Anii ’70 au fost extrem de prolifici pentru Redford. A apărut în filme precum The Sting (1973), care i-a adus o nominalizare la Oscar, All the President’ Men (1976), unde a jucat rolul jurnalistului Bob Woodward, și The Great Gatsby (1974). A fost apreciat nu doar pentru talentul actoricesc, ci și pentru carisma și naturalețea cu care interpreta personaje complexe.

În anii ’80, Robert Redford s-a reinventat ca regizor. A debutat cu filmul Ordinary People (1980), care a câștigat patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor. A continuat să regizeze filme cu impact puternic, precum A River Runs Through It (1992) și Quiz Show (1994).

Una dintre cele mai importante contribuții ale sale la lumea filmului este fondarea Festivalului de Film Sundance, în 1981. Prin acest festival, Redford a sprijinit și promovat cinematografia independentă, oferind o platformă pentru numeroși regizori debutanți care ulterior au devenit celebri.

De-a lungul carierei, Redford a primit numeroase distincții, inclusiv un Oscar onorific pentru întreaga activitate. S-a retras oficial din actorie în 2018, după filmul The Old Man & the Gun.

Robert Redford rămâne o figură definitorie în istoria cinematografiei americane – un artist complet, pasionat de povești, adevăr și inovație.

Viața personală a lui Robert Redford – Discreție, durere și devotament

Deși a fost o celebritate cunoscută la nivel mondial, Robert Redford a fost mereu o persoană discretă când a venit vorba despre viața sa personală. A preferat să păstreze un profil rezervat în afara ecranului, protejându-și familia și intimitatea de ochii presei.

S-a căsătorit pentru prima dată în 1958 cu Lola Van Wagenen, cu care a avut patru copii: Scott, Shauna, David și Amy. Din păcate, fiul lor cel mare, Scott, a murit la doar două luni din cauza sindromului morții subite a sugarului – o tragedie care a lăsat o amprentă profundă în sufletul actorului. Căsătoria cu Lola a durat aproape 30 de ani, dar s-a încheiat în 1985, în termeni amiabili. Chiar și după despărțire, cei doi au păstrat o relație civilizată și de respect reciproc, în special pentru binele copiilor lor.

În 2009, Redford s-a recăsătorit cu Sibylle Szaggars, o artistă germană, cu care avea o relație de mai mulți ani. Cei doi locuiesc în Utah, într-o zonă izolată, aproape de natură – un mediu care reflectă dragostea lui Redford pentru liniște, simplitate și mediu înconjurător.

Robert Redford este cunoscut și pentru activismul său în domeniul ecologiei și al drepturilor omului. A susținut numeroase cauze, printre care protejarea parcurilor naționale, energia regenerabilă și libertatea de exprimare în artă. A fost implicat în proiecte de educație și în inițiative menite să promoveze conștientizarea problemelor sociale și de mediu.

Chiar dacă a trăit o viață în lumina reflectoarelor, Redford a reușit să-și păstreze o anumită intimitate și să rămână fidel propriilor valori. Nu a fost niciodată genul de celebritate care să caute atenția presei tabloide. Viața lui personală a fost marcată atât de bucurii, cât și de pierderi, dar în toate a demonstrat echilibru, discreție și o profundă umanitate.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro