Meghan Markle, mesaj special pentru Prințul Harry de ziua lui de naștere. Ce a transmis public Ducesa

Ducesa de Sussex și-a surprins soțul cu o declarație amuzantă și afectuoasă pe rețelele de socializare, cu ocazia aniversării de 41 de ani.

Meghan Markle, mesaj flirty pentru Prințul Harry

Luni, Meghan a publicat pe Instagram o fotografie mai veche cu Prințul Harry în uniforma sa de pilot militar, privindu-l direct în obiectiv, și a scris: „Oh hi, birthday boy.”

De la lansarea contului său, în ianuarie, fosta actriță din Suits le-a oferit constant urmăritorilor imagini din viața ei de familie și momente intime alături de Harry. În iunie, de Ziua Tatălui, l-a numit „cel mai bun” tată și „favoritul” celor doi copii ai lor. Cu câteva luni înainte, de Valentine’s Day, Meghan a împărtășit o fotografie în care își săruta soțul, însoțită de un mesaj romantic: „Dragostea mea, voi mânca burgeri & cartofi prăjiți și fish & chips cu tine pentru totdeauna. Mulțumesc pentru tine.”

În august, ea a postat un clip cu Harry făcând surf, scriind în descriere: „Îți întrerupem programul obișnuit pentru a vă aduce acest mesaj important.„

La aniversarea de 40 de ani a Prințului, familia regală a publicat o fotografie în care Harry apărea singur, iar presa britanică a speculat că Meghan ar fi fost tăiată din imagine. Palatul Buckingham a negat însă că fotografia ar fi fost modificată.

Relațiile dintre Harry, Meghan și restul familiei regale au rămas tensionate de la momentul din 2020, când cei doi au renunțat la rolurile oficiale și s-au mutat din Anglia. Totuși, săptămâna trecută, Harry s-a reîntâlnit cu Regele Charles al III-lea pentru prima dată după mai bine de un an, la patru luni după ce își exprimase dorința de a relua legătura.

Întâlnirea a avut loc la Clarence House și a durat puțin sub o oră. Prințul William nu a fost prezent.

După vizita din Londra, Harry s-a întors în Montecito, California, la Meghan și cei doi copii ai lor, Prințul Archie (6 ani) și Prințesa Lilibet (4 ani).

Duminică, Meghan și-a arătat bucuria pentru revenirea soțului, postând pe Instagram Story, pe contul brandului său As Ever, o fotografie cu două pahare de vin și mesajul: „When your beau is back in town” („Când iubitul tău e din nou în oraș”).

Detalii despre conflictele regale

Un fost majordom regal a dezvăluit recent conflictele din familia Windsor, relația cu Meghan Markle și ruptura ireversibilă a Prințului Harry.

A lustruit argintăria pentru regi, a servit ceai reginelor și a stat în umbră în timp ce dramele regale se desfășurau, dar acum, un martor al celor mai intime momente din viața familiei Windsor ridică vălul secretului. Grant Harrold, fost majordom la Palatul Buckingham, dezvăluie în noua sa carte, The Royal Butler, verdictul dur al Prințului Philip despre nunta lui Harry cu Meghan Markle, motivele pentru care Regele Charles al III-lea nu va mai putea avea vreodată încredere în fiul său și planurile Prințului William de a moderniza monarhia.

„Regele nu are încredere în Harry, din cauza a tot ceea ce a spus acesta. Se teme că ar folosi orice împăcare în avantajul său. Și exact asta a făcut”, a declarat Harrold pentru Page Six. „Este ceva grav ca un membru al propriei familii să iasă public și să spună asemenea lucruri. Erau atât de apropiați, iar să vezi acea relație complet distrusă… nu cred că se mai poate repara.”

