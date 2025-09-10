Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 este filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu

  Actualizat 10.09.2025, 13:01
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 este filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu

Filmul care va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internațional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu. În rolurile principale: Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici, Ionuț Niculae. „Jaful Secolului” va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie, fiind distribuit de Forum Film.

„Mă bucură aceasta nominalizare la Oscar pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacțiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecțiile de avanpremieră. E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, așa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne așteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă. E până la urmă un film despre „noi” și „ei” în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi considerați cetățeni de mâna a doua în țările în care s-au stabilit.

Dacă vrei să vezi o poveste despre raportul nostru adesea complicat cu occidentalii, te așteptăm cu drag la Jaful Secolului din 23 septembrie. Iar dacă doar ești curios sa afli cum s-a desfășurat o spargere care a produs pagube de 100 de ori mai mari decât cea a coifului dacic, e și asta ok. Mergi la film chiar de când ajunge în programul de la cinematograful cel mai apropiat de tine!”, spune scenaristul și producătorul Cristian Mungiu.

„Jaful Secolului” a câștigat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriței Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică) în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Premiului Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai.

Imaginea este semnată de Marius Panduru RSC, montajul a fost realizat de Katharina Wartena și Robert Bitay, scenografia de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecția finală pe 22 ianuarie 2026. Cea de-a 98-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pe 15 martie 2026, la Los Angeles.

Un film inspirat de un jaf de proporții comis de un grup de români

„În anul 2012, opinia publică internațională a fost oripilată de fapta unor români care au furat niște tablouri dintr-un muzeu din Olanda și, pare-se, în final le-au dat foc undeva într-un sat din Dobrogea. E vorba de tablouri semnate de unii cei mai renumiți pictori din patrimoniul cultural al umanității. Occidentalii au fost șocați. Românii, co-naționalii hoților, au părut întâi amuzați, apoi rușinați, iar în final iritați: ce vină avem noi, ceilalți, pentru fapta lor? Răspunderea este un atribut individual, nu colectiv. Desigur, dar în ce măsură? Cum a fost posibil, în ce circumstanțe, ce se află dincolo de această întâmplare, care sunt semnificațiile ei, prin ce este ea relevantă pentru locul în care trăim, de ce merită povestită, dincolo de spectaculozitatea – dar și de grotescul ei – care au și transformat-o în subiect de presa.

Studiind presa vremii care a relatat cazul, e interesat de văzut cum fiecare îl percepea pe celălalt ca pe un invadator. Ai noștri preiau narativul alimentelor de calitate inferioară expediate în est de corporații occidentale care nu ne văd decât ca piață de desfacere pentru subproduse, în vreme ce populiștii de dreapta din occident interpretează sosirea forței de muncă străine în țările lor ca pe o nouă formă de migrație a hoardelor barbare. În contextul României de astăzi și al raportului nostru ambiguu și înșelător cu occidentul, în lumina conflictului dintre suveranism și progresism, cred că „Jaful Secolului” este un bun punct de plecare pentru o discuție mai profundă și mai sinceră societatea din care facem parte”, completează Cristian Mungiu.

Din distribuție mai fac parte: Thomas Ryckewaert, Mike Libanon, Macrina Bârlădeanu, Robert Iovan, Lucian Ifrim, Alexandru Potocean, Mirela Nicolau, Ana Ciontea, Tim Haars, Charlotte Vandermeersch, Janir Izdrăilă, Răzvan Bănică, Geo Dobre, Charlotte De Wulf, Mihai Verbițchi, Truus De Boer, Leny Brederweld, Bart Oomen, Teli Jaloch, Julian De Backer, Safak Karadeniz, Hank Botwinik, Antonia Marin, Sien Eggers, Alice Beatriz Muñoz Mihai, Alexandra Volintiru, Florin Olimp, Alina Natal, Cristian Gavril, Florentina Pană, Cristian Aceleanu, Florin Ivanciu, Ruxandra Bulgaru, Ilie Sauciuc, Gabriel Achim, Mihnea Petrescu, Andrei Radu, Florea Ciocârlia, Lore Gyzels, Mihnea Trușcă, Robert Emanuel, Teodor Drăgan, Robin Kupens, Sebastian Bosoi Diamandi. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems.

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul „La Civil”) este o coproducție România-Belgia-Olanda, la realizarea căreia au contribuit producători cunoscuți din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) și din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clerq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Börjeson), ale căror proiecte anterioare s-au bucurat de apreciere internațională.

