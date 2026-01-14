Cum arată o relație care nu e nici sănătoasă, nici bună pentru tine

Îți dorești foarte mult o relație, dar faptul că doar există ca titulatură nu înseamnă că e cea potrivită pentru tine.

  de  Cristescu Catalina
Cum arată o relație care nu e nici sănătoasă, nici bună pentru tine

Chiar aveți o relație. Este asumată, publică, știu de ea familia, prietenii, participați împreună la diferite evenimente, sărbători etc. Și chiar dacă amândoi spuneți că formați un cuplu nu e suficient ca nevoile voastre emoționale să fie împlinite, ori să vă trăiți viața conform valorilor pe care le dețineți.

E instabilă

Există multe certuri care se soldează cu despărțiri temporare, apoi cu împăcări. Sau la fiecare ceartă mai aprinsă e din nou pusă pe masă ideea despărțirii. Despărțirea nu mai este o decizie bine analizată, ci un răspuns spontan la furie, nemulțumire, ori chiar o modalitate de manipulare, o strategie prin care cel care amenință cu despărțirea să fie în control.

Să nu definim

Poate că petreceți mult timp împreună, vă vizitați prietenii, familia împreună, poate chiar și locuiți împreună dar unul dintre voi nu dorește definirea clară și asumarea reală. Suntem ceva, de ce să punem etichete, de ce să ne aliniem societății, de ce să punem presiune. De ce să spunem că suntem împreună, ca apoi cearta să fie o despărțire? E o evitare cât se poate de evidentă care nu creează nici siguranță, nici predictibilitate.

Invizibilitatea

Sentimentul de singurătate în doi este pregnant. Emoțiile nu îți sunt acceptate, gândurile respinse, practic nu ești luată în calcul, de tine nu se ține cont, de ceea ce vrei, îți dorești, ai nevoie. Problemele tale sunt doar ale tale, problemele partenerului sunt ale voastre. Indiferent cu ce te confrunți trebuie să rezolvi singură. Nu există la bine și la rău împreună, ci doar la bine, binele pe care îl consideră valid partenerul.

Marketing și vânzări

Ca și cum ești cu un picior în barcă și cu unul pe mal. Partenerul promite, conturează planuri de viață, strategii relaționale, totul sună grozav, dar la capitolul practică nici nu trece clasa. În același timp are anumite comportamente care funcționează pe post de cârlig, de a te ține prinsă în continuare în relație, și de care și tu te agăți așteptând să se întâmple toate lucrurile acelea pe care le promite și de care tu ai nevoie. Căci ele se aliniază cu ceea ce îți dorești pentru tine din punctul de vedere al unui cuplu.

Intensitatea foarte mare

Certurile sunt foarte intense, împăcările intense, clipele frumoase la fel de intense, ca un aparat care merge la putere maximă, se supraîncălzește. Nu există liniște, echilibru, relaxare, sistemul tău nervos este supraîncărcat permanent. Și poate pe de-o parte crezi că aceasta este iubirea adevărată, că așa se comportă un partener potrivit pentru tine și acesta este climatul relațional din relația supremă. Desigur, nu este cazul să asociem epuizarea emoțională cu sănătatea relațională, o relație care induce anxietate și stres cu o relație sănătoasă.

Lipsa consistenței

Acum vrea să cuceriți lumea împreună, să construiți împreună un viitor frumos, acum nu îi place că parcă nu-l provoci și brusc ești plină de defecte. Partenerul se răzgândește periodic în ceea ce te privește și de fiecare dată treci prin iad.

