Partenerul tinde către o relație de cuplu tradițională? De ce nu poate funcționa azi și încalcă nevoi emoționale importante

Relația de cuplu are legătură cu o multitudine de nevoi emoționale, iar o relație tradițională pare că împlinește o parte din ele. Dar realitatea ne arată altceva.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Partenerul tinde către o relație de cuplu tradițională? De ce nu poate funcționa azi și încalcă nevoi emoționale importante

Ce este o relație tradițională? Una formată de un bărbat și o femeie, în care bărbatul este responsabil de partea economică, el practic întreține familia, și este în același timp capul familiei. Femeia se ocupă de copii, de casă, gospodărie, de creșterea copiilor. Rolurile sunt clare, sarcinile împărțite în funcție de sex rol, iar scopul cuplului este de a procrea, de a transmite mai departe numele, bunurile materiale acumulate, moștenite, sporite. Există obligații specifice față de familiile din care partenerii provin, iar ierarhia în cadrul familiei extinse este foarte importantă, cei în vârstă având un cuvânt foarte greu de spus pe care cei tineri trebuie să-l urmeze.

Ce arată istoricul?

Acum privește în spate, către familia din care provii tu. La cine identifici acest tipar? În ce grade? La bunicii tăi? 100%? La părinții tăi, la unchii sau mătușile tale procentul a scăzut semnificativ sau nu? Dar dacă analizezi familia partenerului tău, la ce concluzii ajungi? Și iată cum ne uităm la niște mișcări tectonice în cuplu, dar transgeneraționale. Și cum ajungem la situația de azi, unde avem un cuplu, să-i spunem modern, în care mai apar crâmpeie de tradițional, în care partenerul înclină spre această direcție, iar partenerei i se activează mecanismele de a face față.

Potențialele reacții

Se supune căci nu dorește să piardă relația, deși relația (parțial) tradițională nu se potrivește cu nevoile și valorile ei. Și funcționează așa până devine intolerabil. Sau răspunsul este unul din categoria de luptă, și partenera atacă vizibil ori pasiv-agresiv, sau se raportează superior, arogant, ori ca o fetiță indisciplinată care nu mai vrea să facă nimic. Detașarea emoțională este și ea foarte probabilă ca răspuns la încălcarea nevoilor și ignorarea ritmurilor diferite, inclusiv a condițiilor de viață reale.

Autonomia și independența ambilor

Astăzi și femeile lucrează, și femeile câștigă bine. Deci varianta în care partenera este 100% dependentă de partener nu mai e reală sau fezabilă. Și dacă acesta câștigă mai mult, mult mai mult, ea tot își permite să se întrețină singură, chiar dacă nu la același nivel ca standard, dar poate să plătească o chirie, alimente etc. Ceea ce creează libertate, inclusiv foarte importanta libertate de alegere. Apoi, cum ar fi ca bărbatul să pună pe masă salariul câștigat, iar femeia să îl gestioneze, că doar ea se ocupă de gospodărie, nu? Sună a control și a obicei din altă eră? Căci ce lipsește de aici este tocmai colaborarea de care ambii au nevoie. O colaborare mult mai amplă decât eu aduc banii, tu faci mâncare și te ocupi de copii. Noțiunea de echipă din zilele noastre.

Cine poate livra dublu?

Să ai responsabilități de cuplu modern și să te comporți în același timp ca un cuplu tradițional va crea la un moment dat un scurt circuit. Bunicele sau mamele care aveau grijă de casă și de copii nu munceau, ori cele care o făceau nu plecau de la locul de muncă la 18.30 în varianta fericită. Sau nu se bucurau că pot lucra de acasă și între două rapoarte mai băgau o mașină la spălat sau un fel de mâncare la cuptor. Este nerealist ca femeia actuală să livreze ca femeia de acum 50 de ani. Și unde se află sprijinul de care o femeie are nevoie, sprijinul din partea partenerului ei?

Cum se iau deciziile?

Dacă în varianta tradițională bărbatul este capul familiei și el ia deciziile, ce se întâmplă cu nevoia femeii de a fi auzită, înțeleasă, ascultată, nevoia ei de a fi luată în considerare? Sigur că e confortabil ca în unele situații să preia partenerul frâiele, dar regula generală este despre comunicare, colaborare, negociere.

Citește și:
Modalități prin care comunicarea și limbajul digital sabotează începuturile romantice sau ce ți-ai dori să devină o relație

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Vedete care au dezvăluit ce meserii ar fi avut dacă nu deveneau faimoase
Lifestyle
Vedete care au dezvăluit ce meserii ar fi avut dacă nu deveneau faimoase
Modalități prin care comunicarea și limbajul digital sabotează începuturile romantice sau ce ți-ai dori să devină o relație
Lifestyle
Modalități prin care comunicarea și limbajul digital sabotează începuturile romantice sau ce ți-ai dori să devină o relație
Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2026
Lifestyle
Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2026
Motive greșite pentru care rămâi într-o relație nefericită, doar pentru că societatea le validează
Lifestyle
Motive greșite pentru care rămâi într-o relație nefericită, doar pentru că societatea le validează
Te simți tot timpul obosită? Ce se petrece emoțional în cuplu încât ai această stare
Lifestyle
Te simți tot timpul obosită? Ce se petrece emoțional în cuplu încât ai această stare
Virgin Radio România: LA MULȚI ANI 9 ȘI VOUĂ! 
Lifestyle
Virgin Radio România: LA MULȚI ANI 9 ȘI VOUĂ! 
Libertatea
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
Cu ce se ocupă Larisa Uță, concurenta de la Survivor România 2026. Copiii au susținut-o în cele mai grele perioade
Cu ce se ocupă Larisa Uță, concurenta de la Survivor România 2026. Copiii au susținut-o în cele mai grele perioade
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026
Ce buget trebuie să pregătească părinții pentru grădinița privată în 2026
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
S-a aflat! Care e adevăratul motiv din spatele plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV, după 18 ani. Prima declarație
S-a aflat! Care e adevăratul motiv din spatele plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV, după 18 ani. Prima declarație
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
catine.ro
Horoscopul săptămânii 12 ianuarie – 18 ianuarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 12 ianuarie – 18 ianuarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 13 ianuarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 ianuarie 2026. Capricornii știu ce vor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii
De ce este importantă Coenzima Q10 pentru sănătate. Ce arată specialiștii
De ce este importantă Coenzima Q10 pentru sănătate. Ce arată specialiștii
Mai multe din lifestyle
Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi
Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi
Lifestyle

Este obligatoriu să te autoreglezi emoțional pentru a-ți proteja relația dar și pe tine. În plus, e necesar să înveți să te raportezi diferit și la locul de muncă.

+ Mai multe
Filme de neratat în luna ianuarie 2026 în cinematografe
Filme de neratat în luna ianuarie 2026 în cinematografe
Lifestyle

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

+ Mai multe
Actori care au renunțat la cariera de la Hollywood după un singur film
Actori care au renunțat la cariera de la Hollywood după un singur film
Lifestyle

Acești actori au preferat să se orienteze către alte domenii și nu au mai revenit în lumina reflectoarelor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC