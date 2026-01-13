Ce sumă fabuloasă cere ca despăgubire Mădălina Ghenea femeii care a hărțuit-o timp de șase ani

Procesul intentat la Milano în dosarul de hărțuire în care este implicată Mădălina Ghenea se apropie de un deznodământ.

Mădălina Ghenea vrea despăgubiri de 5 milioane de euro

Reprezentanții Parchetului au cerut instanței condamnarea la doi ani de închisoare a femeii de 45 de ani acuzate că ar fi supus-o pe actriță unei campanii de mesaje abuzive. În paralel, Mădălina Ghenea a solicitat să fie despăgubită cu 5 milioane de euro, după ce s-a constituit parte civilă în acest dosar. Hotărârea judecătorilor este așteptată pe 4 februarie.

Solicitările oficiale au fost formulate luni, 12 ianuarie, în timpul unei ședințe de judecată desfășurate în capitala Lombardiei. Conform La Republica, procurorul adjunct Marisa Marchini, care a susținut acuzarea, a cerut aplicarea unei pedepse privative de libertate de doi ani, considerând-o pe inculpată responsabilă de hărțuirea online a vedetei.

Apărarea Mădălinei Ghenea a înaintat instanței o cerere de daune morale în valoare de 5 milioane de euro, solicitând totodată instituirea unei garanții de 500.000 de euro. În plus, mama actriței, care s-a alăturat procesului ca parte civilă, a cerut despăgubiri de 200.000 de euro.

Avocatul femeii trimise în judecată a cerut însă achitarea completă a clientei sale. Acesta a negat că mesajele ar fi fost transmise de pe un cont aflat sub controlul ei și a susținut că profilul de pe rețelele sociale i-ar fi fost compromis, iar o terță persoană, neidentificată până în prezent, ar fi fost cea care a folosit datele de autentificare.

Decizia finală a instanței este programată pentru începutul lunii februarie, moment în care judecătorii vor stabili dacă probele susțin acuzațiile formulate de Parchet.

Mădălina Ghenea s-a întâlnit cu agresoarea ei

O femeie româncă de 45 de ani din Limbiate, Italia, a desfășurat o campanie agresivă de denigrare online împotriva Mădălinei Ghenea. Actrița a fost supusă unei avalanșe de comentarii defăimătoare și a primit inclusiv amenințări cu moartea. Agresoarea utiliza mai multe conturi false pe Instagram pentru a trimite mesaje pline de insulte, pe care le distribuia și către prietenii, familia și colaboratorii actriței.

În iunie 2021, Mădălina Ghenea a decis să depună plângere, iar după o anchetă îndelungată, autoritățile au reușit să o identifice pe făptașă.

„Este o luptă pe care o duc nu doar pentru mine, ci și pentru alte victime. După mulți ani și multe plângeri împotriva unor persoane necunoscute, astăzi am cunoscut-o. Am fost obligată să îmi schimb obiceiurile și să trăiesc cu teama pentru siguranța mea și a celor apropiați”, a declarat Mădălina Ghenea, relatează Corriere della Sera

Mădălina Ghenea a apărut în fața instanței din postura de parte civilă, în cadrul procesului intentat împotriva femeii acuzate, care, spre surprinderea multora, s-a dovedit a fi tot de origine română.

Nu este primul proces pe care l-a avut Mădălina Ghenea. Anul trecut, într-un interviu acordat în emisiunea Verissimo din Italia, vedeta a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani, dar autoritățile din Italia l-au identificat în cele din urmă pe hărțuitor.

Foto: Arhiva ELLE

