Ce sumă fabuloasă cere ca despăgubire Mădălina Ghenea femeii care a hărțuit-o timp de șase ani

Mădălina Ghenea îi cere femeii care a hărțuit-o ani la rând despăgubiri de 5 milioane de euro.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mădălina Ghenea (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Procesul intentat la Milano în dosarul de hărțuire în care este implicată Mădălina Ghenea se apropie de un deznodământ.

Mădălina Ghenea vrea despăgubiri de 5 milioane de euro

Reprezentanții Parchetului au cerut instanței condamnarea la doi ani de închisoare a femeii de 45 de ani acuzate că ar fi supus-o pe actriță unei campanii de mesaje abuzive. În paralel, Mădălina Ghenea a solicitat să fie despăgubită cu 5 milioane de euro, după ce s-a constituit parte civilă în acest dosar. Hotărârea judecătorilor este așteptată pe 4 februarie.

Solicitările oficiale au fost formulate luni, 12 ianuarie, în timpul unei ședințe de judecată desfășurate în capitala Lombardiei. Conform La Republica, procurorul adjunct Marisa Marchini, care a susținut acuzarea, a cerut aplicarea unei pedepse privative de libertate de doi ani, considerând-o pe inculpată responsabilă de hărțuirea online a vedetei.

Apărarea Mădălinei Ghenea a înaintat instanței o cerere de daune morale în valoare de 5 milioane de euro, solicitând totodată instituirea unei garanții de 500.000 de euro. În plus, mama actriței, care s-a alăturat procesului ca parte civilă, a cerut despăgubiri de 200.000 de euro.

Avocatul femeii trimise în judecată a cerut însă achitarea completă a clientei sale. Acesta a negat că mesajele ar fi fost transmise de pe un cont aflat sub controlul ei și a susținut că profilul de pe rețelele sociale i-ar fi fost compromis, iar o terță persoană, neidentificată până în prezent, ar fi fost cea care a folosit datele de autentificare.

Decizia finală a instanței este programată pentru începutul lunii februarie, moment în care judecătorii vor stabili dacă probele susțin acuzațiile formulate de Parchet.

Mădălina Ghenea s-a întâlnit cu agresoarea ei

O femeie româncă de 45 de ani din Limbiate, Italia, a desfășurat o campanie agresivă de denigrare online împotriva Mădălinei Ghenea. Actrița a fost supusă unei avalanșe de comentarii defăimătoare și a primit inclusiv amenințări cu moartea. Agresoarea utiliza mai multe conturi false pe Instagram pentru a trimite mesaje pline de insulte, pe care le distribuia și către prietenii, familia și colaboratorii actriței.

În iunie 2021, Mădălina Ghenea a decis să depună plângere, iar după o anchetă îndelungată, autoritățile au reușit să o identifice pe făptașă.

„Este o luptă pe care o duc nu doar pentru mine, ci și pentru alte victime. După mulți ani și multe plângeri împotriva unor persoane necunoscute, astăzi am cunoscut-o. Am fost obligată să îmi schimb obiceiurile și să trăiesc cu teama pentru siguranța mea și a celor apropiați”, a declarat Mădălina Ghenea, relatează Corriere della Sera

Mădălina Ghenea a apărut în fața instanței din postura de parte civilă, în cadrul procesului intentat împotriva femeii acuzate, care, spre surprinderea multora, s-a dovedit a fi tot de origine română.

Nu este primul proces pe care l-a avut Mădălina Ghenea. Anul trecut, într-un interviu acordat în emisiunea Verissimo din Italia, vedeta a dezvăluit că a fost victima hărțuirii timp de șase ani, dar autoritățile din Italia l-au identificat în cele din urmă pe hărțuitor.

Citește și:
Golden Globes 2026: cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Noi detalii despre Cătălin Măruță după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Ne-am unit eforturile..."
People
Noi detalii despre Cătălin Măruță după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: "Ne-am unit eforturile..."
Corina Caragea, impresionată de escapada în Ushuaia. Ce i-a plăcut cel mai mult: "Ce norocoasă sunt că am ajuns"
People
Corina Caragea, impresionată de escapada în Ushuaia. Ce i-a plăcut cel mai mult: "Ce norocoasă sunt că am ajuns"
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la plajă. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei, Tom Kaulitz
People
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la plajă. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei, Tom Kaulitz
Alina Sorescu, petrecere specială pentru fiica ei cea mare, Carolina, care a împlinit 12 ani. Ce a transmis public și tatăl fetiței
People
Alina Sorescu, petrecere specială pentru fiica ei cea mare, Carolina, care a împlinit 12 ani. Ce a transmis public și tatăl fetiței
Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu familia Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
People
Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu familia Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira. Prin ce experiențe au trecut: "E una dintre cele mai spectaculoase destinații"
People
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira. Prin ce experiențe au trecut: "E una dintre cele mai spectaculoase destinații"
Libertatea
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. A povestit detalii neștiute până acum și i-a transmis un mesaj tulburător
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. A povestit detalii neștiute până acum și i-a transmis un mesaj tulburător
catine.ro
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Mai multe din people
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur
People

Jennifer Garner și Jennifer Lopez nu au pozat împreună la Globurile de Aur, deși relația lor este una amiabilă.

+ Mai multe
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
People

Alice Peneacă a făcut declarații sincere despre viața de familia și cum percepe până acum rolul de mamă.

+ Mai multe
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
People

Camila Morrone, fosta parteneră a lui Leonardo DiCaprio, a vorbit sincer despre relația cu actorul de la Hollywood.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC