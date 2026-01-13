Alina Sorescu, petrecere specială pentru fiica ei cea mare, Carolina, care a împlinit 12 ani. Ce a transmis public și tatăl fetiței

Carolina, fiica cea mare a Alinei Sorescu și a lui Alexandru Ciucu, sărbătorește împlinirea vârstei de 12 ani. Pentru a marca momentul, artista i-a organizat o petrecere specială, la care au participat prietenii Carolinei, iar fetița a fost surprinsă cu un tort în nuanțe de alb și roz.

Alina Sorescu, petrecere pentru Carolina

Înainte de festivități, mama sa a dus-o pe Carolina la cinema, pentru a transforma ziua într-o experiență de neuitat. Alina Sorescu a împărtășit și câteva gânduri emoționante pentru fiica ei pe rețelele sociale:

„La mulți ani, Carolina! Parcă ieri te țineam pentru prima dată în brațe, iar astăzi sărbătorim 12 ani în care m-ai învățat ce înseamnă să fii mamă și să iubești fără condiții. Ești sora cea mare, responsabilă și blândă, deja începi să fii o domnișoară adevărată, cu suflet mare și inimă bună. Mă uimești în fiecare zi prin maturitatea ta, prin grija pe care o porți celor din jur și prin felul în care crești, pas cu pas, în cea mai frumoasă versiune a ta.”

Alexandru Ciucu ar fi vrut să participe la petrecere

Deși în imaginile postate de Alina nu apare și tatăl Carolinei, Alexandru Ciucu, acesta și-a exprimat dorința de a fi alături de fiica sa în această zi specială. Designerul a scris un mesaj pe Instagram, adresat atât Carolinei, cât și surorii sale mai mici, Raisa:

„Chiar dacă nici anul acesta ‘nu a fost posibil’ să vin la petrecerea de ziua ta, așa cum mi-aș fi dorit, vreau să știi că iubirea mea pentru tine, ca și pentru Raisa, este nemărginită. Ea nu ține cont de distanță, de tăceri sau de uși închise. Există pur și simplu, necondiționat. Mi-aș fi dorit sa fiu acolo cu tine, când sufli în lumânări, să-ți spun ‘La mulți ani’, privind-te în ochi și să te strâng în brațe, așa cum doar un tată știe să o facă. Te iubesc enorm și sunt mândru de tine în fiecare zi.”

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025. După încheierea acestor procese, artista a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri.

Alina Sorescu, despre conflictele cu fostul soț, după finalizarea divorțului

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a declarat că, acum, se simte o femeie mult mai puternică, chiar dacă nu se aștepta ca procesul de divorț să fie atât de complicat.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”, a povestit Alina Sorescu la Fresh by Unica.

