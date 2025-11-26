Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: „Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz”

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor este marcată în fiecare an pe data de 25 noiembrie. Cu această ocazie, Alina Sorescu a transmis mai multe mesaje puternice în sprijinul acestei cauze. Artista a vorbit în diferite contexte despre abuzul emoțional pe care l-a suferit în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu, mesaj de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

De Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Alina Sorescu a transmis pe rețelele de socializare mai multe mesaje importante în sprijinul acestei cauze, dar și pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la numărul alarmant de cazuri de violență de mai multe feluri asupra femeilor. După abuzul emoțional suferit în căsnicia cu Alexandru Ciucu, Alina Sorescu și-a găsit puterea de a vorbi cu multă deschidere despre experiența ei, astfel dând curaj și altor femei, care au trecut prin situații similare, să își facă auzită povestea.

„Astăzi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Violența are multe forme. Cea emoțională lasă cicatrici adânci în suflet. Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz și pot transforma viața într-o luptă zilnică. Și cel mai greu e când reușești până la urmă să-i pui capăt oficial, dar ea de fapt continuă prin copii, prin intimidare și prin presiuni constante. Fii vocea care spune STOP. Sprijină, ascultă, crede.”

Într-un alt mesaj, Alina Sorescu a condamnat ferm orice formă de violență.

„25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, ne reamintește că fiecare femeie trebuie să se simtă în siguranță oriunde. Violența sub toate formele ei nu are scuze, iar tăcerea nu trebuie să fie niciodată o opțiune. Trebuie să ai curaj să spui „nu.” Siguranța și demnitatea nu sunt privilegii. Sunt drepturi.”

Alina Sorescu, un discurs extrem de important

De asemenea, Alina Sorescu a fost invitată la evenimentul „Tot adevărul despre violență”, organizat de Camera Deputaților în contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. În fața tuturor persoanelor prezente, artista a ținut un discurs curajos, vulnerabil și sincer despre experiența ei personală cu abuzul emoțional și despre cum trebuie să amplificăm vocile victimelor și supraviețuitoarelor, în niciun caz pe cele ale abuzatorilor.

„Expunerea lui abuzivă, a comportamentului lui abuziv din timpul căsniciei nu a contat în proces, el construindu-și de la un termen la altul o imagine ideală de tată și de soț. Semnalul de alarmă pe care vreau să îl trag, după un divorț complicat și expus, este că actele de violență emoțională din păcate continuă, prin copii, asupra mea și a lor. Învăț să-mi clădesc o nouă viață fără frici. Trebuie să cerem protecție reală pentru femeile și copiii aflați în pericol. Așadar să ridicăm vocea pentru toate femeile care nu pot.”

Foto: Instagram

