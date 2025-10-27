Alexandru Ciucu a recunoscut un incident violent care a implicat-o pe Alina Sorescu, dar neagă o agresiune fizică: „S-a întâmplat o singură dată…”

Alexandru Ciucu a recunoscut că a existat un episod violent din partea lui în timpul căsniciei cu Alina Sorescu, dar neagă că ar fi agresat-o direct.

După o perioadă plină de acuzații și tensiuni, Alexandru Ciucu a vorbit deschis despre relația cu fosta sa soție, Alina Sorescu. Designerul vestimentar respinge ferm ideea că ar fi agresat-o fizic pe artistă, dar admite că a existat o situație tensionată în timpul pandemiei, când „a împins o ușă” care s-a rupt. În rest, spune el, nu a existat niciun comportament violent.

Ce spune Alexandru Ciucu despre episodul violent din relație

Fostul soț al cântăreței a intervenit public în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” pentru a oferi propria sa versiune, la câteva luni după ce divorțul lor a fost finalizat, în ianuarie, după un proces întins pe trei ani. Ulterior separării, Alina Sorescu a vorbit despre o căsnicie marcată de suferință emoțională și de momente umilitoare, acuzații pe care Ciucu le respinge categoric.

El susține că, dimpotrivă, a sprijinit-o profesional și i-a fost alături în demersurile muzicale: „Revenind la cariera ei, eu am fost cu ideea acestei școli, atelier pentru copii… M-am gândit că mamele din generația ei, care au copii, ar prefera-o pe ea să îi învețe muzică… Lucrul acesta s-a dovedit a fi adevărat până la urmă, prin muncă.”

În dialogul purtat cu Denise Rifai, Ciucu a negat orice comportament violent:

Denise Rifai: Sunteți violent?

Alexandru Ciucu: Nu, nu sunt violent. Nu am fost niciodată violent cu nimeni. Poate verbal câteodată, dar altfel sunt ca echipa de fotbal a României. Nu am bătut niciodată pe nimeni. Era o glumă.

Întrebat cât de des ar fi existat episoade tensionate, designerul a răspuns că a fost doar o întâmplare izolată.

Nu, s-a întâmplat o singură dată, în pandemie. E vorba de o ușă care venea spre mine, mi se închidea o ușă.” Când jurnalista a continuat: Și ați rupt-o, el a explicat: „Nu, am împins-o și atunci s-a rupt. Era și o ușă mai fragilă.”

Cine gestiona afacerea artistei

Despre acuzațiile de manipulare emoțională, Alexandru Ciucu a spus că ele nu au nicio bază și a subliniat rolul familiei sale în sprijinirea carierei Alinei Sorescu: „Asta vă spuneam mai devreme că nu doar eu, ci familia mea, tatăl meu, i-a pus la dispoziție un spațiu unde timp de 10 ani ea și-a desfășurat cursurile, fără să îi ceară, evident, nimic. Nu numai că o ajutam cu idei, cu investiția inițială, cu spațiul respectiv, cu idei ulterioare.” Designerul a mai precizat că artista a avut control total asupra afacerii sale:

Denise Rifai: Cine controla business-ul Alinei Sorescu?

Alexandru Ciucu: Ea, total.

Denise Rifai: Aveați conturi comune?

Alexandru Ciucu: Nu. Nu am avut niciodată conturi comune.

Denise Rifai: Deci își plătea singură cheltuielile.

Alexandru Ciucu: Din firmă, da. Mai puțin chiria și utilitățile pe care tatăl meu le asigura timp de 10 ani, nu de 10 săptămâni sau luni. Lucrul acesta m-a afectat foarte mult, să-l aud în presă că nu am susținut-o când, practic, toate ideile pe care le-a făcut, prin munca ei, adevărat, mi-au aparținut.

foto: Arhiva ELLE

