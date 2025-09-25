Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a acuzat că ar fi fost abuzat în relația lor: „El mă amenința timp de ani de zile”

Alina Sorescu a răspuns acuzațiilor făcute de Alexandru Ciucu, potrivit cărora el a fost cel abuzat în relația lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alina Sorescu reacționează după ce Alexandru Ciucu a acuzat că ar fi fost abuzat în relația lor: "El mă amenința timp de ani de zile"

Conflictul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu continuă să stârnească controverse, chiar și după finalizarea divorțului. Tensiunile dintre cei doi au revenit în atenția publicului după ce designerul a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile formulate de fosta sa soție.

Reacția Alinei Sorescu

Într-o ediție recentă a emisiunii Un Show Păcătos, Alexandru Ciucu a vorbit despre mai multe dintre acuzațiile Alinei Sorescu, referitoare la două frigidere din gospodărie, gestionarea separată a banilor în căsnicie și speculațiile legate de zâmbetele fiicelor lor în fotografii. Designerul a susținut că, de fapt, el ar fi fost persoana abuzată în timpul căsniciei.

Alina Sorescu, însă, nu a lăsat lucrurile neclarificate și a răspuns public la declarațiile fostului ei soț. Artista a povestit că Alexandru Ciucu ar fi plecat frecvent de acasă pe parcursul mariajului și ar fi amenințat-o că va anunța pe Facebook despărțirea lor. Totodată, artista a explicat că părinții ei au stat în locuința lor pentru a o ajuta să aibă grijă de cele două fiice, deoarece era singură.

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile noi erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume. Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus. El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții. Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…) Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani de zile că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră”, a declarat Alina Sorescu pentru Știrile Antena Stars.

Alexandru Ciucu acuză că a fost abuzat

Alexandru Ciucu a urmărit aceste declarații și a păstrat inițial tăcerea. În emisiunea Un Show Păcătos, designerul a susținut anumite aspecte și a spus public propria versiune a poveștii:

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! (n.r. la cumpărături). Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare. Veneam acasă și săteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat Alexandru Ciucu.

Citește și:
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: „Fie că vrem sau nu să recunoaștem…'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Brooklyn Beckham, declarații rare despre tensiunile din familie și soția sa, Nicola Peltz: "Pur și simplu ne vedem de treaba noastră"
People
Brooklyn Beckham, declarații rare despre tensiunile din familie și soția sa, Nicola Peltz: "Pur și simplu ne vedem de treaba noastră"
Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au sărbătorit un an de căsnicie. Ce mesaj a transmis actorul: "Nimic nu s-a schimbat"
People
Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au sărbătorit un an de căsnicie. Ce mesaj a transmis actorul: "Nimic nu s-a schimbat"
Paula Seling, dezvăluiri în lacrimi despre fiica ei, Elena: "Sunt diverse judecăți"
People
Paula Seling, dezvăluiri în lacrimi despre fiica ei, Elena: "Sunt diverse judecăți"
Cătălin Scărlătescu, ținta glumelor după despărțirea de Doina Teodoru. Cum l-au ironizat colegii de la Master Chef
People
Cătălin Scărlătescu, ținta glumelor după despărțirea de Doina Teodoru. Cum l-au ironizat colegii de la Master Chef
Violeta, fiica Andreei Marin, nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile: "Este descurcăreață"
People
Violeta, fiica Andreei Marin, nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile: "Este descurcăreață"
Daciana Sârbu, surpriză pentru fiica ei cea mică. Maria a împlinit 11 ani
People
Daciana Sârbu, surpriză pentru fiica ei cea mică. Maria a împlinit 11 ani
Libertatea
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Unica.ro
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
catine.ro
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Mai multe din people
Irina și Răzvan Fodor, vacanță specială în doi. În ce destinație s-au reîntors după zece ani
Irina și Răzvan Fodor, vacanță specială în doi. În ce destinație s-au reîntors după zece ani
People

Irina și Răzvan Fodor se bucură din plin de vacanță, revenind după 10 ani într-un loc special.

+ Mai multe
Keanu Reeves și iubita sa, Alexandra Grant, adevărul despre zvonurile de căsătorie
Keanu Reeves și iubita sa, Alexandra Grant, adevărul despre zvonurile de căsătorie
People

Alexandra Grant a transmis un mesaj în urma zvonurilor legate de presupusa căsătorie cu Keanu Reeves.

+ Mai multe
Diana Dumitrescu, criticată și de propria soră pentru decizia de a se pocăi. Cum răspunde actrița: "Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte..."
Diana Dumitrescu, criticată și de propria soră pentru decizia de a se pocăi. Cum răspunde actrița: "Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte..."
People

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC