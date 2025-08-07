Alina Sorescu, optimistă și împăcată cu trecutul ei după divorțul dificil de Alexandru Ciucu: „Povestea mea continuă cu demnitate”

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025. După încheierea acestor procese, artista a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri.

Alina Sorescu, optimistă după divorțul dificil de Alexandru Ciucu

Alina Sorescu a făcut noi confesiuni referitoare la despărțirea dureroasă de fostul ei soț, Alexandru Ciucu. Artista a făcut aceste declarații în contextul în care Cătălin Botezatu a vorbit despre divorțul lor. Sunt puțini cei care știu că designerul a fost cel care le-a făcut cunoștință celor doi în urmă cu mai multă vreme.

„Gestul lui mă onorează și îi mulțumesc că este alături de mine. Îi sunt recunoscătoare lui Cătălin pentru prietenia lui și pentru că a ales să vorbească cu sinceritate, iar povestea mea continuă cu demnitate și optimism”, a spus Alina Sorescu pentru spynews.ro.

Alina Sorescu își păstrează optimismul că viitorul ei va fi unul luminos și are puterea de a merge mai departe.

„Astăzi sunt împăcată cu trecutul meu și privesc înainte, concentrată pe cariera mea și pe cele mai importante ființe din viața mea, fetițele mele. Cred că puterea unei femei stă în capacitatea de a se ridica, indiferent de încercări, și de a transforma suferința într-o nouă șansă la lumină și liniște.”

Ce a spus Cătălin Botezatu despre divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Cătălin Botezatu a recunoscut că regretă că i-a făcut Alinei Sorescu cunoștință cu Alexandru Ciucu.

„Ori de câte ori mă întâlnesc cu Alina Sorescu este o plăcere. Pentru că, de când o cunosc, și o cunosc de foarte mult timp, pentru mine a fost persoană extraordinară, o femeie superbă, foarte deșteaptă, și am apreciat dintotdeauna dragostea ei pentru copii, și faptul că poate că la acel moment am făcut o greșeală. Dar nu am gândit așa, că am recomandat-o unui bun prieten și le-am făcut cunoștință… Am știut că ea este o familistă convinsă și o mamă desăvârșită. O iubitoare de copii. „Eu le-am făcut cunoștință celor doi, la un Cerb de Aur, crezând din toată inima si văzând în ei o pereche perfectă. Oamenii se înșeală și viața te face să vezi, în timp, altfel lucrurile. Din păcate nu a fost așa, și victima, în toată relația asta, a fost Alina. Îmi pare foarte rău că acum, în timp, am stat la baza acestei relații, dar am considerat întotdeauna că și el, și ea, se merită, s-au meritat, la momentul acela, unul pe altul”, a spus Cătălin Botezatu pentru cancan.ro.

Cătălin Botezatu a mai spus că are încredere că Alina Sorescu va reuși să se vindece de suferința cauzată de divorțul de Alexandru Ciucu.

„Din păcate, nu am știut că lucrurile vor avea un astfel de derapaj, în defavoarea Alinei, care nu merita așa ceva. Din contră. Sunt sigur că acum, când Alina vede printr-o altă prismă viața, va avea parte numai de bine, numai de fericire, numai de iubire, pentru că asta merită. Și în continuare o asigur de admirația mea, de empatia mea, si de sprijinul meu necondiționat la orice oră. O respect, o ador și o iubesc din toată inima mea pe Alina și îi doresc să-i fie bine și mai ales să fie fericită, pentru că merită acest lucru. Și mai ales pentru că este o profesionistă desăvârșită și o artistă desăvârșită.”

Citește și:

Lauren Sánchez și Jeff Bezos, într-o ipostază inedită în luna de miere. Un video cu cei doi dansând a devenit viral și motivul este bineîntemeiat

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro