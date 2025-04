Fiica lui Tom Hanks, E.A. Hanks, dezvăluiri cutremurătoare despre o copilărie „plină de confuzie, violență și lipsuri”

Elizabeth Hanks, fiica lui Tom Hanks și a primei sale soții, Samantha Lewes, vorbește deschis despre o copilărie marcată de confuzie, violență și lipsuri, dar și despre relația complicată cu mama ei în noua sa carte de memorii, The 10: A Memoir of Family And The Open Road.

Într-un fragment obținut de publicația People, autoarea – care acum folosește inițialele E.A. – dezvăluie că divorțul părinților săi din 1985 le-a marcat primii ani de viață, atât ei, cât și fratelui său, Colin.

„Sunt un copil din prima căsătorie (cea fără faimă). Singurele mele amintiri cu părinții mei în același loc, în același timp, sunt de la absolvirea liceului lui Colin și apoi de la absolvirea mea. Am o singură poză în care stau între părinții mei. În ea, cea mai bună perucă a mamei mele stă puțin strâmb”, scrie fiica lui Tom Hanks.

Autoarea, acum în vârstă de 42 de ani, s-a „născut în Burbank”, însă își amintește vag primii ani petrecuți în Los Angeles, deoarece mama sa a decis, pe neașteptate, să o mute în Sacramento la scurt timp după divorțul de actorul din Forrest Gump.

„În cele din urmă, s-a ajuns la un acord de divorț, iar eu îmi vizitam tatăl și mama vitregă (și, în scurt timp, și pe frații mei vitregi mai mici) în weekenduri și în timpul verii, dar între 5 și 14 ani – ani plini de confuzie, violență, lipsuri și iubire – am fost o fată din Sacramento”, a scris ea, potrivit People.

„Locuiam într-o casă albă cu coloane, cu o curte în care era o piscină, și un dormitor care avea pereții acoperiți cu imagini cu cai.”

Cu timpul, însă, situația s-a înrăutățit, iar starea mintală a mamei sale a început să se deterioreze.

„Curtea din spate s-a umplut atât de tare de excremente de câine încât nu mai puteai merge prin ea, casa mirosea a fum. Frigiderul era gol sau plin de mâncare expirată, iar mama petrecea din ce în ce mai mult timp în patul ei mare cu baldachin, studiind Biblia”, și-a amintit fiica actorului în fragmentul dezvăluit de publicația People.

„Într-o noapte, violența ei emoțională s-a transformat în violență fizică, iar după aceea m-am mutat la Los Angeles, chiar în mijlocul clasei a șaptea.”

Elizabeth a mărturisit că, de atunci, „acordul de custodie între părinți s-a schimbat”, iar ea ajungea să viziteze Sacramento doar „în weekenduri și vara.”

„În ultimul an de liceu, m-a sunat să-mi spună că moare”, se încheie fragmentul.

Conform Page Six, Samantha Lewes, al cărei nume real era Susan Dillingham, a murit de cancer pulmonar în 2002, la vârsta de 49 de ani. E.A. avea doar 19 ani atunci.

În 2019, E.A. a pornit într-o călătorie de șase luni, din Los Angeles până în Palatka, Florida – orașul în care locuise cândva Samantha Lewes. A început această aventură pentru a descoperi mai multe despre mama sa, iar cartea sa de memorii este inspirată din experiențele trăite pe drum.

E.A. a declarat pentru People că bănuia că Lewes a suferit de tulburare bipolară nediagnosticată, manifestată prin episoade de paranoia extremă.

Potrivit Page Six, Samantha Lewes l-a cunoscut pe actorul Tom Hanks la mijlocul anilor ’70, pe când amândoi studiau teatru în Sacramento. Cuplul și-a întâmpinat primul copil, pe Colin, acum în vârstă de 47 de ani, în 1977, și s-au căsătorit un an mai târziu. În 1982, au devenit părinți pentru a doua oară, odată cu nașterea Elizabethei. Doi ani mai târziu însă, au decis să meargă pe drumuri separate.

Deși Samantha Lewes nu s-a recăsătorit niciodată, Tom Hanks s-a căsătorit cu actrița Rita Wilson în 1988. Cei doi au împreună doi fii: Chet, 34 de ani, și Truman, 29 de ani.

Cartea The 10: A Memoir of Family and the Open Road va fi lansată pe 8 aprilie.

Foto: Instagram, Profimedia

