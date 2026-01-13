Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: „Știam cât de nemiloasă poate fi…”

Camila Morrone, fosta parteneră a lui Leonardo DiCaprio, a vorbit sincer despre relația cu actorul de la Hollywood.

Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."

Camila Morrone a făcut o declarație rară despre relația sa din trecut cu Leonardo DiCaprio, la patru ani de la despărțire, într-un nou interviu acordat publicației The Times.

Camila Morrone, dezvăluiri rare despre relația cu Leonardo DiCaprio

Vorbind despre cum este să trăiești sub lupa publicului, modelul și actrița în vârstă de 28 de ani a rememorat povestea lor de dragoste, care a durat patru ani, și faptul că a crescut într-un mediu dominat de celebritate.

„Când ești actor, oamenii vor găsi întotdeauna lucruri despre viața ta personală”, a spus Morrone. „Poate că odată cu anumite proiecte acest lucru se schimbă, dar face parte din pachet. Crescând la Hollywood, eram deja obișnuită cu asta. Eram înconjurată de celebrități. Este ceva normal pentru oamenii care trăiesc în Los Angeles să-l vadă, de exemplu, pe Brad Pitt într-o cafenea.”

Născută și crescută în Los Angeles, Camila Morrone a amintit și de legătura sa strânsă cu industria divertismentului prin intermediul familiei, vorbind despre relația apropiată cu legendarul actor Al Pacino.

„Tehnic, nu este tatăl meu vitreg, dar a fost partenerul mamei mele pentru foarte mult timp”, a explicat ea, referindu-se la relația de aproape un deceniu dintre Pacino și mama sa, Lucila Solá, care a durat din 2008 până în 2018.

„Știam cât de nemiloasă poate fi industria și câtă presiune și expunere există asupra oamenilor din acest domeniu”, a continuat Morrone.

Declarațiile vin la câțiva ani după relația intens mediatizată cu Leonardo DiCaprio, a cărui viață sentimentală a atras de-a lungul timpului atenția publicului, mai ales din cauza tiparului de relații cu femei semnificativ mai tinere.

Detalii despre relația lor

Camila Morrone și Leonardo DiCaprio au început să se întâlnească în 2018, când ea avea 20 de ani, iar el 43. Cei doi au format un cuplu timp de patru ani, despărțindu-se în 2022, la doar două luni după ce Morrone împlinise 25 de ani. La momentul respectiv, o sursă declara pentru E! News că distanța a avut un rol important în separare, din cauza programelor încărcate și a deplasărilor frecvente impuse de carierele lor.

Un alt apropiat a declarat pentru The Sun că „nu au existat sentimente negative” între ei și că relația ‘a ajuns pur și simplu la un final firesc”.

Morrone, care este cu 23 de ani mai tânără decât DiCaprio, l-a cunoscut pentru prima dată pe actor în 2008, când avea doar 12 ani, prin intermediul lui Al Pacino, prieten apropiat al starului. Potrivit informațiilor apărute în presă, actorul din „The Revenant” a rămas apropiat de familia ei ani la rând, înainte ca relația lor să devină romantică, un deceniu mai târziu.

Camila Morrone și-a început cariera ca model, apoi a făcut trecerea spre actorie, debutând pe marele ecran în 2013, în filmul „Bukowski”. Cel mai important rol al său de până acum a fost cel al Camillei Dunne în serialul „Daisy Jones & The Six”, difuzat pe Amazon Prime.

DiCaprio și Morrone ar fi început oficial relația în 2017, după despărțirea actorului de modelul Nina Agdal, cu doar câteva zile înainte de Festivalul de Film de la Cannes, deși reprezentanții lor au negat inițial că ar forma un cuplu. În 2018, cei doi au apărut împreună la ziua de naștere a lui Ellen DeGeneres și au fost văzuți ulterior la Coachella, unde și-au arătat afecțiunea în public.

Mai târziu, în același an, o sursă declara pentru People că relația devenise foarte serioasă și că cei doi erau „foarte îndrăgostiți”, discutând chiar despre o posibilă logodnă. Potrivit aceleiași surse, Leonardo DiCaprio „nu a iubit niciodată o femeie așa” și lua în calcul ideea de a avea copii.

În prezent, Leonardo DiCaprio, în vârstă de 50 de ani, are o relație cu modelul italian Vittoria Ceretti, în vârstă de 27 de ani. Cei doi ar fi început să se întâlnească în 2023, după ce s-au cunoscut la Festivalul de Film de la Cannes, unde a avut premiera filmul său „Killers of the Flower Moon”.

Anterior, actorul a avut relații cu mai multe femei celebre, printre care Gisele Bündchen și Blake Lively, toate înainte ca acestea să împlinească 25 de ani. Vittoria Ceretti a fost căsătorită între 2020 și 2023 cu DJ-ul italian Matteo Milleri.

Între septembrie 2022 și începutul anului 2023, DiCaprio a fost asociat și cu Gigi Hadid, despre care se spunea că este cea mai în vârstă femeie cu care actorul a avut o relație. Hadid, care are acum 30 de ani, a fost și prima parteneră a lui DiCaprio care era deja mamă. Relația lor a fost însă de scurtă durată, iar modelul are în prezent o legătură amoroasă cu actorul Bradley Cooper, în vârstă de 51 de ani.

Golden Globes 2026: cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
