Leonardo DiCaprio, declarații surprinzătoare despre Titanic, la aproape trei decenii de la premieră

Leonardo DiCaprio a vorbit recent despre relația sa cu unul dintre cele mai celebre filme din carieră, dezvăluind că nu a revăzut Titanic de la lansarea din 1997. Declarația a fost făcută în cadrul conversației Actors on Actors, realizată de Variety, unde actorul a dialogat cu Jennifer Lawrence.

„Nu, nu l-am mai văzut de foarte mult timp”, a spus DiCaprio, în vârstă de 51 de ani, atunci când Lawrence l-a întrebat dacă a revăzut filmul care i-a adus recunoașterea internațională. Actrița în vârstă de 35 de ani l-a încurajat să îl revadă, spunând: „Oh, ar trebui. Sunt sigură că l-ai putea privi acum ca pe un film pur și simplu, e atât de bun!”.

În continuarea discuției, Leonardo DiCaprio a explicat că nu „își urmărește, în general, filmele”, dar a admis că există excepții și că se mai uită, ocazional, la „unele” dintre ele.

Conversația a inclus și o mărturisire amuzantă din partea lui Jennifer Lawrence, care a povestit un incident petrecut pe platoul de filmare al francizei Hunger Games. Actrița a dezvăluit că a luat din greșeală un somnifer înainte de a ajunge la filmări, ceea ce a afectat desfășurarea unei scene importante.

„Era o scenă de dans cu Philip Seymour Hoffman, în al doilea film din Hunger Games, și eu aveam halucinații”, a spus Lawrence. Aceasta a explicat că episodul i-a îngreunat procesul de memorare a replicilor: „Elizabeth Banks s-a enervat foarte tare pe mine pentru că, probabil, nu știa că eram sub efectul unui Ambien. Iar eu îl tot întrebam pe regizor: ‘Stai, și ce înseamnă asta?”.

Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio au mai colaborat anterior în filmul Don’t Look Up (2021), produs de Netflix. Potrivit The Hollywood Reporter, cei doi actori urmează să se reîntâlnească într-un nou proiect cinematografic, filmul horror What Happens at Night, regizat de Martin Scorsese.

Leonardo DiCaprio, criticat vehement pentru un viitor proiect

Actorul Leonardo DiCaprio deține 10% dintr-un resort ecologic de lux, care urmează să fie construit lângă Marina Herzliya, aproape de Tel Aviv, potrivit Daily Mail. Hotelul va avea 365 de camere, sală de conferințe, un restaurant fine dining și acces la iahturile din port. Proiectul este conceput în conformitate cu principii eco-friendly, care urmăresc reducerea impactului asupra mediului și promovarea sustenabilității.

Leonardo DiCaprio este cunoscut în întreaga lume nu doar pentru rolurile din Titanic, The Revenant sau Once Upon a Time in Hollywood, ci și pentru activismul său legat de problemele de mediu. Artist premiat cu un Oscar și trei Globuri de Aur, DiCaprio a fost numit de către ONU Mesager al Păcii pentru climă. Actorul a finanțat numeroase proiecte internaționale, fiind unul dintre fondatorii organizației Re:wild, care are drept scop protejarea și restaurarea biodiversității.

Participarea actorului la un proiect imobiliar construit în Israel a atras însă atenția la nivel global. Proiectul a fost anunțat în 2018, dar a primit aprobarea finală în luna iulie a acestui an. Autorizarea a venit într-un moment tensionat la nivel internațional, având în vedere genocidul pe care Israel îl comite asupra populației civile din Fâșia Gaza. Pe rețelele de socializare au apărut mesaje care susțin că DiCaprio nu poate pleda pentru salvarea planetei și, în același timp, să fie investitor într-un resort de pe litoralul Israelului.

Data oficială de începere a construcției nu a fost încă anunțată. Starul din The Wolf of Wall Street a urmărit ca proiectul să respecte standardele LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistem de certificare ecologică pentru clădiri dezvoltat de U.S. Green Building Council. Acest lucru presupune adoptarea unor practici sustenabile care vizează eficiența energetică, conservarea apei și utilizarea materialelor ecologice.

Actorul din The Great Gatsby deține 10% din acțiuni, restul fiind împărțite între dezvoltatorul israelian Hagag Group și oamenii de afaceri Anikam și Lior Cohen. Proiectul, estimat la 270 de milioane de dolari, va acoperi o suprafață de aproximativ 5 hectare, potrivit publicației Globes, citată de Daily Mail.

Foto: PR

