Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații i-a adus actorul fostei sale soții

Detalii importante despre acordul financiar al divorțului dintre Channing Tatum și Jenna Dewan au fost făcute publice, după ani de dispute în instanță.

Documente recente depuse în instanță de Tatum, 45 de ani, și Dewan, 44 de ani, pe 26 noiembrie, arată că, potrivit acordului lor, ambii sunt îndreptățiți la 50% din beneficiile de pensie ale celuilalt, obținute prin planul de pensii al producătorilor Screen Actors Guild.

Totuși, sumele se referă doar la banii câștigați în timpul celor aproape nouă ani de căsnicie, conform documentelor obținute de Page Six.

Tatum și Dewan au finalizat oficial divorțul în septembrie 2024, la șase ani după ce au decis să se despartă. Cei doi foști soți au convenit asupra custodiei legale comune pentru fiica lor, Everly, în vârstă de 12 ani, și să se întâlnească în privat cu un judecător dacă apar conflicte privind pensia alimentară. Dewan depusese cererea de divorț încă din 2018.

Disputa a fost intensă, în special din cauza profiturilor generate de filmul „Magic Mike”, filmat de Tatum în timpul căsniciei lor. În august 2024, actorul a acuzat-o pe fosta sa soție că folosește o „tactică de întârziere” pentru a prelungi procedurile de divorț.

Potrivit documentelor obținute de Page Six, avocații lui Tatum au afirmat că acesta „a depus eforturi exhaustive pentru a rezolva toate problemele fără litigiu”. Ei au adăugat că Tatum a făcut „nenumărate propuneri de împăcare, a participat la mai multe medieri, avocații săi au pregătit numeroase proiecte de hotărâre și a încercat să rezolve problemele direct”.

Pe de altă parte, avocații lui Dewan au negat aceste afirmații și l-au acuzat pe Tatum că a încercat să „întârzie procesul blocând eliberarea documentelor relevante privind tranzacțiile „Magic Mike”, la care Jenna are dreptul.”

„În realitate, Channing folosește toate metodele posibile pentru a împiedica acest caz să ajungă în instanță. Ea este privată de o parte echitabilă din bunurile comune, iar fiecare zi în care procesul continuă este un prejudiciu pentru ea”, se arată în documente.

Documentele continuă: „Atâta timp cât acest caz de divorț se prelungește, el va continua să beneficieze pe nedrept de profiturile ‘Magic Mike’, fără să îi plătească Jennei partea cuvenită, lucru pe care îl face de ani de zile.”

Tatum a declarat într-un interviu pentru Variety, publicat în septembrie, că relația lor este mai bună acum.

„Jenna și cu mine suntem bine acum, dar a fost dureros să se destrame, mai ales fiind atât de tineri”, a spus el despre despărțire. „Am încercat să ținem totul împreună, timp de un an și jumătate, dar știam că… Nu vreau să intru în detalii.”

Actorul a recunoscut că a fost greu să împartă timpul cu fiica lor: „Este în trecut. Dar este foarte greu să nu ai fiica jumătate din timp. Mi-aș fi dorit să o am tot timpul.”

Atât Tatum, cât și Dewan au trecut mai departe în plan romantic. În prezent, Tatum se întâlnește cu modelul Inka Williams, 26 de ani, iar Dewan este logodită cu actorul Steve Kazee din 2020. Cei doi au doi copii: fiul Callum, 5 ani, și fiica Rhiannon, 1 an.

