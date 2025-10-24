Channing Tatum, mărturisiri sincere despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost o despărțire dureroasă”

Channing Tatum a vorbit deschis, într-un interviu acordat revistei Variety, despre finalul „dureros” al mariajului cu Jenna Dewan, după un proces de divorț care a durat șase ani și a fost finalizat abia în septembrie 2024. Actorul și fosta sa soție s-au cunoscut pe platourile filmului Step Up și s-au căsătorit în 2009, însă au anunțat despărțirea în 2018.

Divorțul s-a transformat într-o luptă juridică complicată, ce a vizat împărțirea bunurilor, profiturile generate de franciza Magic Mike și stabilirea custodiei fiicei lor, Everly.

„Eu și Jenna suntem bine acum, dar a fost o despărțire dureroasă, mai ales fiind atât de tineri. Am încercat să rămânem împreună, am încercat timp de un an și jumătate, dar știam că…”, a mărturisit Channing Tatum, oprindu-se brusc înainte de a continua. „E foarte greu să nu ai fiica cu tine jumătate din timp. Mi-aș dori să o am tot timpul.”

Channing Tatum a explicat că experiența personală l-a ajutat să se apropie de rolul său din filmul Roofman, unde interpretează un bărbat condamnat, obligat să trăiască departe de fiica sa. Actorul a vorbit și despre cum terapia a fost o resursă importantă în procesul de vindecare: „Nu contează cum ai crescut! Cred că toată lumea are nevoie de terapie.”

Nu este prima oară când Tatum vorbește deschis despre mariajul său. Într-un interviu anterior pentru Vanity Fair, în 2023, el a recunoscut:

„Am luptat pentru relația noastră foarte mult timp, deși amândoi știam că ne-am îndepărtat. Cred că ne-am spus o poveste când eram tineri și am continuat să o repetăm, indiferent cât de clar ne arăta viața că suntem atât de diferiți. Dar când devii părinte, înțelegi cu adevărat diferențele dintre voi. Ele îți strigă în față toată ziua: felul în care creșteți copilul, felul în care vedeți lumea, cum mergeți prin viață.”

În privința separării, actorul a descris primele luni ca fiind „super înfricoșătoare.”

„Viața ți se întoarce pe dos. Tot planul pe care îl aveai se transformă în nisip care îți scapă printre degete și rămâi cu întrebarea: «Și acum, ce fac?».”

Reflectând ulterior, Channing Tatum a recunoscut că despărțirea a reprezentat un pas necesar: „Probabil a fost exact ceea ce aveam nevoie. Nu cred că aș fi muncit vreodată atât la mine, în felul în care a trebuit să o fac, ca să-mi dau seama ce urmează.”

Tot atunci, actorul a lăsat să se înțeleagă că nu știe dacă va mai ajunge vreodată să se recăsătorească:

„Relațiile sunt grele pentru mine, deși sunt un pic monogam. În afaceri nu am frică de distrugere. Dar în inimă, când e vorba de oamenii pe care îi iubesc, îmi e foarte greu. Sfârșesc prin a încerca prea mult.”

Despărțirea celor doi a fost anunțată oficial în 2018, printr-un mesaj comun pe rețelele sociale:

„Nu există niciun secret și niciun eveniment scandalos la baza deciziei noastre. Absolut nimic nu s-a schimbat în privința iubirii pe care ne-o purtăm, dar iubirea este o aventură frumoasă care, pentru moment, ne poartă pe drumuri diferite.”

Dewan a continuat prin a construi o viață nouă alături de actorul Steve Kazee, cu care s-a logodit în 2020 și are doi copii. Tatum, la rândul său, a avut relații cu Jessie J și Zoë Kravitz, logodna cu cea din urmă fiind anulată în 2024.

Procesul de divorț a fost însă complicat de disputele financiare. Potrivit Daily Mail, Dewan a susținut că investiția inițială în Magic Mike a provenit din fondurile comune ale cuplului, iar avocații ei au estimat că franciza reprezintă „un potențial activ de un miliard de dolari.” Echipa juridică a lui Tatum a respins acuzațiile, actorul afirmând în documentele depuse la dosar: „Nu am negat niciodată partea ei din bunurile sau veniturile comune. Pretențiile că am „colaborat cu terți” sunt complet false.”

În final, cei doi au căzut de acord asupra custodiei comune, 50/50, a fiicei lor, păstrând o relație amiabilă.

Foto: Profimedia

