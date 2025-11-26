Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: „Depresia este o boală, nu e o vină…”

Andreea Marin a vorbit deschis despre lupta ei cu depresia.

  de  Andreea Ilie
Andreea Marin a trecut prin momente dificile din cauza depresiei și că a făcut terapie pe o perioadă îndelungată pentru a-și trata problemele de sănătate mintală.

Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Marin s-a confruntat cu o luptă cu depresia, pe care a reușit să o învingă. Totuși, vedeta recunoaște că a fost necesar să apeleze la ajutorul psihologilor pentru a-și recăpăta echilibrul.

Prima oară când a înțeles că ar putea suferi de depresie a fost după nașterea fiicei sale, Violeta, însă prezentatoarea declară că nu a avut neapărat legătură cu nașterea, ci a fost o coincidență perioada în care s-a întâmplat. Ea a conștientizat că are depresie atunci când a urmărit cazul Mădălinei Manole și a înțeles, de fapt, ce înseamnă această boală.

„Prima dată s-a întâmplat într-un moment de depresie. Nici nu știam ce e depresia la vremea aceea. Un moment greu. A fost după nașterea fiicei mele. Nu aș spune că a fost legată de nașterea fiicei mele, dar așa s-a întâmplat. Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole și înțelegând din dezbaterile ce aveau loc ce înseamnă această boală, care sunt urmările ei, pentru că depresia este o boală, nu e o vină.”, a spus Andreea Marin în podcastul Ralucăi Hagiu.

Ulterior, Andreea Marin a realizat campanii pentru conștientizarea depresiei și pentru a îi ajuta pe cei care se confruntă cu astfel de probleme.

Nu este prima dată când prezentatoarea vorbește deschis despre lupta ei cu depresia și realitatea din spatele camerelor de filmat.

„Trebuie să recunosc că spiritul meu pozitiv, optimismul ăsta pe care îl am mereu și credința în Dumnezeu și-au făcut treaba foarte bine pentru mine, chiar și în momentele de dramă din viața mea, de pierdere ireversibilă a unor oameni dragi. Chiar și în acele momente există în mintea mea o luminiță de la capătul tunelului. Nu am văzut niciodată doar întuneric. Cumva modul meu, mecanismul din interiorul meu îmi spune ce trăiesc în acest moment, ce am de făcut ca să ajung din nou la lumină. Dar există în ziua de azi multe ajutoare pentru fiecare dintre noi”, a spus Andreea Marin în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN.

„Există terapii are ne pot ajuta să și am avut parte de terapii în anumite probleme pe care nu le puteam descâlci de una singură și specialiștii m-au ajutat să mă înțeleg. În primul rând pentru că este o discrepanță foarte mare în cazul multor persoane publice care afișează o viață strălucitoare și minunată pe rețelele sociale, în emisiuni de televiziune, în vacanțe exotice. Dar în realitate sunt măcinate de tristețe, sunt chiar în depresie sau pragul sinuciderii”, a explicat ea.

Andreea Marin a dezvăluit că trecea prin momente în care se trezea plângând și nu înțelegea ce se întâmplă cu ea.

„Depresia este o boală, nu este o vină și mulți oameni nu înțeleg asta se feresc a spune că au nevoie de ajutor, simțindu-se vinovați că au ajuns așa. De multe ori insomnia e parte din această poveste. Și insomnia durează luni de zile, duce la o oboseală cronică. Niciun om într-o stare de oboseală cronică nu poate funcționa normal. Și apoi eu ajunsesem să mă trezesc plângând pur și simplu. Ce putea să se întâmple noaptea? Nimic. Dormeam și mă trezeam cu lacrimi. Atât de adâncă era starea de insatisfacție interioară, de supărare, de dar ,de fapt, era boală. Eu nu știam lucrul acesta. Pe vremea aceea nu se vorbise despre depresie, public cel puțin. Eu nu văzusem nicăieri o discuție, o dezbatere amplă pe acest subiect și s-a întâmplat necazul Mădălinei Manole”, a afirmat vedeta.

Ce principii aplică Andreea Marin în stilul ei de viață

Andreea Marin a făcut câteva schimbări în stilul ei de viață. Vedeta acordă o foarte mare atenție atât alimentației, cât și activității fizice. În acest sens, Andreea Marin a apelat la specialiști, care i-au făcut recomandări bazate pe nevoile corpului ei. 

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie. Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos. Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale. Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine”, a spus Andreea Marin pentru Click!

În ceea ce privește sportul, Andreea Marin are o disciplină și obișnuiește să facă des exerciții fizice. 

„Fac sport de două ori pe săptămână, am și acasă bandă și mici greutăți, și saună o dată sau de două ori pe săptămână, avem aici în Creative Hub Voice&Visibility. Nu mai fac nimic altceva, niciun tratament corporal. Am făcut asta o bună perioadă de timp după ce am slăbit, dar fiind pe o perioadă lungă de timp acest proces de slăbire, într-un an și jumătate, lucrul ăsta m-a ajutat.

La început am mers la medic, mi-am făcut analizele, am văzut care sunt problemele, am tras o concluzie împreună, în funcție de acest lucru s-a creat o dietă care  a fost în trepte. La început o dietă de deblocare, în care am slăbit mai mult, apoi, pe parcurs, am tot eliminat obiceiurile greșite, combinațiile, mâncatul la orelele nepotrivite și așa mai departe… Nu vorbim doar de siluetă, ci de sănătate și de modul de a înainta în vârstă frumos și demn”, a completat vedeta.

Foto: Facebook 

