Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit părinți pentru a patra oară și au dezvăluit prima imagine cu noul născut

Anna Kournikova și Enrique Iglesias au devenit oficial o familie de șase persoane, după ce și-au întâmpinat cel de-al patrulea copil împreună.

Fosta jucătoare de tenis, Kournikova, în vârstă de 44 de ani, a apelat luni la Instagram pentru a împărtăși vestea cu fanii săi, într-o apariție rară pe rețelele sociale.

Anunțul vine la doar câteva luni după ce sarcina vedetei retrase din lumina reflectoarelor a fost confirmată, în luna septembrie.

Kournikova și cântărețul piesei „Hero”, în vârstă de 50 de ani, sunt deja părinții gemenilor Lucy și Nicholas, în vârstă de șapte ani, precum și ai fiicei lor Mary, în vârstă de cinci ani.

Cuplul, care este împreună de peste două decenii, este cunoscut pentru faptul că își protejează cu strictețe viața personală.

Într-o dezvăluire emoționantă pe rețelele sociale, Anna Kournikova a publicat o fotografie tandră cu nou-născutul, odihnindu-se într-un pătuț de spital, alături de o jucărie de pluș.

Vedeta în vârstă de 44 de ani a păstrat anunțul simplu și plin de tandrețe.

„Raza mea de soare”, urmată de data „17.12.2025”, a scris ea.

Vestea fericită vine la doar câteva luni după ce Anna a fost fotografiată într-un scaun cu rotile și purtând o cizmă ortopedică de protecție, ceea ce a stârnit un val de îngrijorare.

Kournikova a fost surprinsă în luna ianuarie la centrul comercial Bal Harbour din Miami, fiind împinsă într-un scaun cu rotile de fiica sa, în timp ce purta cizma de protecție la picior.

La începutul lunii august, însă, ea a fost văzută ducându-și copiii la cursuri de arte marțiale în Miami, liniștind temerile legate de eventuale probleme de sănătate persistente. Se crede că ar fi suferit o accidentare la picior și ar fi fost supusă unei intervenții chirurgicale în acea perioadă.

Kournikova s-a retras din tenis în anul 2003 și este împreună cu Iglesias încă de când s-au cunoscut pe platoul de filmare al videoclipului piesei „Escape', lansată în 2001.

Iglesias locuiește în zona Miami încă de la sfârșitul anilor 90, iar iubita sa i s-a alăturat la scurt timp după ce au început să trăiască împreună.

Anna Kournikova a intrat în atenția lumii tenisului atunci când a devenit jucătoare profesionistă la doar 14 ani. A ajuns până pe locul opt în clasamentul mondial, însă nu a câștigat niciodată un titlu de simplu de Grand Slam. Însă, la dublu, a avut parte de un succes mai mare după ce a făcut echipă cu Martina Hingis. Împreună, au câștigat titlul la dublu la Australian Open în 1999 și din nou în 2002. Ea nu a confirmat niciodată oficial că s-a retras, însă ultimul său meci a avut loc în mai 2003, când avea doar 21 de ani.

Detalii despre relația lor

Kournikova și Iglesias au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2017, când s-au născut gemenii Lucy și Nicholas, iar în ianuarie 2020 familia s-a mărit cu Mary. Cei doi s-au cunoscut în 2001, pe platourile videoclipului piesei Escape, unde au avut câteva scene pasionale, iar la scurt timp după aceea au devenit un cuplu.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în 2023, Enrique Iglesias a vorbit despre relația lor de lungă durată.

„Videoclipul mi-a schimbat viața într-un mod la care nici nu m-aș fi gândit”, a mărturisit artistul, referindu-se la momentul în care a cunoscut-o pe Anna.

Cântărețul a spus și că cei mici sunt cei mai mari fani ai lui: „Când îi iau de la școală și au o zi proastă sau se ceartă, le zic: ‘Care e melodia voastră preferată? Și unul începe să cânte I Like It, apoi toți se alătură și e adorabil”.

În iunie 2024, Kournikova a postat un omagiu de Ziua Tatălui pentru Iglesias, publicând mai multe fotografii cu el și copiii lor, însoțite de mesajul: „La mulți ani de Ziua Tatălui, iubirea mea @enriqueiglesias Și tuturor taților!!!”.

