3 zodii care se vindecă greu după o despărțire

Zodiile acestea au nevoie de timp pentru a reuși să proceseze pe deplin o despărțire.

3 zodii care se vindecă greu după o despărțire

Astrologia ne arată că unele semne zodiacale, așa cum sunt cele de mai jos, parcurg un proces îndelungat când vine vorba de vindecarea după o despărțire amoroasă dureroasă. Au nevoie să își reevalueze din acel punct și să își accepte emoțiile. 

Rac

În momentul în care se separă de o persoană, nativii Rac se simt contrariați de tot amalgamul de emoții. Au nevoie să aibă prin preajmă o persoană dragă care să îi ghideze cu sfaturi cu privire la ce anume trebuie să facă pe mai departe. În procesul de gestionare și vindecare a despărțirii contează ca cei din jurul lor să nu îi judece pentru alegerile făcute și să încerce să le înțeleagă felul în care au acționat.

Balanță

După o despărțire, Balanțele simt nevoia de a începe lucruri noi și de a-și explora la maxim potențialul lor creativ. Vor ca durerea și suferința pe care le simt să și le direcționeze într-un mediu artistic și, de ce nu, să aibă posibilitatea să creeze ceva de pe urma emoțiilor lor. Își doresc să ajungă la un nivel de împăcare cu privire la ceea ce s-a întâmplat în fosta relație și motivul pentru care au ales să meargă pe drumuri separate.

Scorpion

Nativii Scorpion au nevoie să știe că pot avea alături pe cineva în momentul în care trec printr-o despărțire. Pentru ei este esențial să aibă măcar o persoană apropiată din cercul lor de prieteni, care să fie de încredere și în fața căreia se pot confesa fără să se simtă stânjeniți. Procesul lor de vindecare constă în foarte multe discuții profunde și sincere despre cum se simt și cum se raportează la emoțiile lor, atât cele pozitive, cât și negative. Au nevoie să se deschidă în fața cuiva și să nu își ascundă sentimentele în mijlocul unei separări dureroase.

