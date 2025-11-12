Zodii care încă mai păstrează legătura cu un fost partener, dar fără să spere la o împăcare

Dacă unele zodii nu mai vor să audă deloc despre un fost partener, altele încă mai păstrează o legătură foarte apropiată cu el, care, la un moment dat, se poate transforma și într-o relație de prietenie. Află în continuare dacă este și semnul tău zodiacal în această listă.

Balanță

În general, Balanțele depășesc repede o despărțire, iar scopul lor principal este acela de a fi fericite, indiferent de alegerile făcute în viața amoroasă. Poate că pentru unii pare neobișnuit, dar ele păstrează o relație apropiată, chiar de prietenie în unele cazuri, cu persoanele alături de care au format un cuplu. Chiar dacă s-au simțit rănite, pentru ele este mult mai important să își găsească puterea de a ierta și de a se vindeca.

Pești

Nativii Pești sunt cei care obișnuiesc ca niciodată să nu rupă cu totul contactul cu un fost partener. Ei încă mai au respect față de relația lor, dar și pentru toate momentele frumoase petrecute împreună. Dacă încă îi mai păstrează numărul de telefon în agendă și se urmăresc reciproc pe social media, nu înseamnă că mai speră la o împăcare. Dacă au pus punct relației, nici nu se mai gândesc să mai fie împreună.

Vărsător

Pe nativii Vărsător nu îi deranjează deloc ideea de a-și mai urmări fostul iubit pe rețelele de socializare. Atunci când relația s-a încheiat, singurul lor gând este acela de a merge mai departe și de a nu se mai interesa de trecut. Șansele ca ei să mai acorde o a doua șansă unui fost partener sunt foarte mici, pentru că nu vor să repete aceleași greșeli și să retrăiască aceleași suferințe. Preferă să extragă partea bună din acea separare și fac față acelui moment fără să aibă resentimente.

