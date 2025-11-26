Horoscopul lunii decembrie 2025: previziuni complete

Află tot ce îți rezervă astrele pentru această lună și descoperă principale previziuni din horoscopul lunii decembrie 2025.

  de  ELLE
Horoscopul lunii decembrie 2025: previziuni complete

Citeste horoscopul lunii decembrie 2025.

Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

În perioda următoare, Venus va fi destul de activă în casa familiei și de aceea vei fi nevoită să iei decizii importante în acest sector al vieții. Prosperitatea financiară de care ai parte în prezent te ajută să faci unele ajustări necesare propriei vieți. Luna decembrie te aduce aproape de persoane dragi alături de care petreci momente sublime.

Horoscop lunar TAUR (21 aprilie – 20 mai). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Energia acestei luni de iarnă te conectează la artă, la muzică și orice formă de exprimare liberală. Dai curs creativității și faci lucruri extraordinare. Deși ești o fire tolerantă și plină de compasiune, uneori faci prea multe pentru alții din intenții bune, uitând de propria bună-stare în acest proces. Lasă-te iubită și văzută exact așa cum ești!

Horoscop lunar GEMENI (21 mai – 21 iunie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Planetele conducătoare din punct de vedere energetic sunt Neptun și Jupiter. Intuiția este punctul tău cel mai puternic, mai ales în acele situații primejdioase. Din păcate, de prea multe ori alegi să riști. Luna decembrie te va aduce în prim-plan deoarece vei pune mai mult preț pe propriile nevoi. Și cât de reconfortant este că ai învățat să faci asta…

Horoscop lunar RAC (22 iunie – 22 iulie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

În zilele acestei luni, apreciezi din plin energia și vitalitatea pe care le resimți deoarece ai multe lucruri de rezolvat. În plan personal, faci o adevărată misiune din căutarea de cadouri pentru cei dragi. Este ceea ce te împlinește emoțional. Te consumi psihic pentru o serie de lucruri care nu te vizează direct, dar totuși care își lasă amprenta asupra confortului emoțional.

Horoscop lunar LEU (23 iulie – 22 august). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Această lună a lui decembrie este condusă energetic de Pluto, planeta care guvernează atât distrugerea, cât și transformarea. Energia ta este ambițioasă și atrăgătoare. Partea întunecată a personalității tale este alimentată de o dorință necruțătoare de control. Această nevoie va aduce dezamăgiri profunde în viața ta. Ce este în spatele acestei nevoi oare? Îți dorești să afli adevărul.

Horoscop lunar FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Ești entuziasmată de ideea unui nou început, dar parcă nu știi cum să acționezi și dacă este momentul potrivit să o faci. Te lași purtată de gânduri și de dorințe, dar după toate astea intervine blocajul. Mintea este principalul tău sabotor, mai ales în plan emoțional. Maniera în care vei alege să faci lucrurile va denota o stare melancolică și apatică.

Horoscop lunar BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Anxietatea este cea care deține controlul asupra multor aspecte ale vieții tale. Trebuie să reușești să ieși din cercul vicios care s-a creat în timp în raport cu o anumită persoană. Nimic din ceea ce faci nu îți va aduce echilibrul de care ai nevoie. Luna decembrie a acestui an este despre așezare emoțională și vei face tot ceea ce îți cere organismul în acest sens.

Horoscop lunar SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Prieteniile al căror rost nu vei reuși să îl mai înțelegi te vor forța să renunți la a mai investi în ele. Contextele profesionale în care te afli te vor scoate constant din zona de confort. Ai multe proiecte în derulare și simți că nu avansezi cu nici unul. O să fii mai blândă cu tine atunci când vei ajunge să te iubești cu adevărat, dar trebuie să faci din asta o prioritate.

Horoscop lunar SĂGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Atunci când nimic din ceea ce faci nu pare să îți aducă împlinirea pe care tu o vizualizezi, trebuie să acționezi, indiferent de consecințe. Agitația la nivel astral te va forța să te lași captivată de tot felul de detalii care îți hrănesc orgoliul. Marte și Uranus fac o echipă perfectă atunci când vine vorba de romantism și de momente intime cu partenerul.

Horoscop lunar CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Relațiile cu cei din jur reprezintă punctul central al vieții tale în perioada următoare. Alegeri neinspirate, mustrări de conștiință, regrete, toate astea îți vor întări ideea că nu vei reuși niciodată să ai parte de autenticitate în plan personal. Poate este momentul potrivit să-ți îndrepți privirea către sine pentru a înțelege anumite blocaje care îți condiționează acțiunile.

Horoscop lunar VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Dacă ești născută sub acest semn, experimentezi un sentiment de unicitate. Acest lucru te face să fii excentrică și energică în lupta ta pentru libertate sau, uneori, timidă și liniștită, și asta pentru că-ți este frică să îți exprimi adevărata personalitate. Luna decembrie a acestui an va aduce mai mult sens în câteva relații din viața ta și tu vei fi acolo, pregătită pentru a-l înțelege.

Horoscop lunar PEȘTI (19 februarie – 20 martie). Previziuni pentru luna decembrie 2025

Viața personală este doar despre relația ta de cuplu. Tu și partenerul sunteți gânditori profunzi și oameni extrem de raționali și vă place să luptați pentru cauze idealiste. Chiar dacă de multe ori vei fi pusă la zid pentru personalitatea ta exuberantă și atipică, știi că nu oricine trebuie să te placă. Tu ești împăcată cu acest adevăr al vieții umane.

Ce părere ai despre previziunile din horoscopul lunii decembrie 2025? Crezi că ți se potrivește horoscopul lunii decembrie 2025?

