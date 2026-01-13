Zodiile care vor fi înșelate în 2026

Deși fiecare dintre noi își propune să aibă un nou an minunat și de succes în toate aspectele vieții, realitatea ne demonstrează că mereu vom întâmpina și momente mai puțin plăcute, iar o dezamăgire în plan amoros se poate număra printre aceste situații.

Astrologia vine în ajutorul nostru și ne indică faptul că semnele zodiacale de mai jos au cele mai mari șanse să fie înșelate în 2026. De asemenea, persoanele născute în aceste zodii nu vor fi dispuse să ierte infidelitatea, așa că preferă să pună punct relației și să încerce să treacă peste momentul dificil pe care l-au trăit.

Balanță

Din păcate, avem o veste destul de proastă pentru Balanțe: există șanse foarte mari ca în 2026 să fie înșelate de către partenerul de cuplu. Trebuie să știe faptul că acest lucru nu se va întâmpla din vina lor. Le va fi foarte greu să treacă printr-o astfel de situație atât de încărcată și intensă din punct de vedere emoțional și își vor dori să își pună ordine în gânduri. Însă, nu trebuie să ezite să își exprime sentimentele, iar dacă simt nevoia să se distanțeze de persoana care le-a înșelat, ar trebui să o facă.

Berbec

La prima vedere, Berbecii ar trata orice cu indiferență, dar nu și infidelitatea! Pentru ei nu este atât de ușor să își găsească dragostea, având în vedere că pun cariera pe primul lor. Atunci când vor afla în 2026 că au fost înșelați, primul lor gând ar fi să se răzbune, însă vor ajunge la concluzia că decizia înțeleaptă este aceea de a rupe orice legătură cu partenerul care a fost infidel și să încerce să treacă peste, oricât de dureros ar fi acel moment.

Fecioară

Chiar dacă pe plan profesional vor străluci, la capitolul dragoste lucrurile nu sunt chiar atât de bune pentru Fecioare. Există șanse foarte mari ca relația în care sunt implicate să nu funcționeze și să se încheie din cauza infidelității partenerului. Deși sunt mereu organizate, schimbările din plan amoros nu vor fi deloc pe placul lor și vor fi puse în fața unei decizii importante: dacă își iartă partenerul sau decid că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

