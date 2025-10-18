Zodiile care te vor înșela într-o relație și îți vor ascunde acest lucru

Citește în continuare și află care sunt semnele zodiacale predispuse să înșele într-o relație și care este motivul pentru care fac acest lucru.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Zodiile care te vor înșela într-o relație și îți vor ascunde acest lucru

Când vine vorba de infidelitate, sunt persoane care pot depăși ușor acest moment din relația lor, însă mai sunt și persoane care nu își vor ierta partenerii dacă află că au fost înșelate. 

Fie că au nevoie de mai multă libertate, nu se simt împliniți, vor să dețină controlul sau vor să exploreze din punct de vedere sexual, sunt multe motive pentru care oamenii înșală. Pentru a evita o posibilă decepție în dragoste, îți spunem că există 4 zodii care sunt predispuse să fie infidele. În plus, vor face tot ce le stă în putință pentru a ascunde aventura pe care o au din dorința de a nu răni alte persoane.

Berbec

Berbecii au cele mai mari șanse să își înșele partenerii. Se îndrăgostesc foarte repede de o persoană, iar în momentul în care partenerul lor nu li se mai pare potrivit, vor fi tentați să exploreze și altceva. Nu sunt interesați de relații de lungă durată, mai ales că își pierd interesul foarte repede. În cazul în care au o aventură, vor face tot posibilul să ascundă acest lucru și chiar dacă li se pare dificil să facă asta, vor considera că este o provocare pe care trebuie să o accepte. 

Gemeni

Nu ar trebui să te surprindă faptul că Gemenii își vor înșela cu prima ocazie partenerii. Au o nevoie permanentă de atenție și se plictisesc foarte ușor atunci când sunt implicați într-o relație amoroasă. Nu îți vei da seama dacă sunt infideli din simplul fapt că știu foarte bine să ascundă acest lucru. Pentru ei, infidelitatea implică alte lucruri și nu se simt vinovați dacă au mai multe relații în același timp.

Balanță

Într-o relație, Balanțele tind să fie foarte romantice și să se implice foarte mult. Dacă ajung să își înșele partenerul, înseamnă că vor să își îndeplinească anumite nevoi și dorințe de care nu au parte în actuala relație. Se simt vinovate pentru faptul că sunt infidele, iar din acest motiv nu îți vor spune prea curând adevărul. În cazul în care le ceri explicații, vor încerca inițial să nege.

Scorpion

Și Scorpionii își înșală partenerii. Nu se simt deloc fericiți cu acest lucru, însă preferă să ascundă faptul că au fost infideli. Pentru ei, misterul întotdeauna a făcut parte din viața lor, așa că nu le este atât de greu. Scorpionii înșală în urma rănilor emoționale pe care le-au acumulat din fostele relații, pe care nu au apucat să le vindece, și din dorința de a experimenta.

Pești

Peștii sunt tentați să își înșele partenerii de cuplu. Au așteptări nerealiste când vine vorba de dragoste și romantism și caută în mod constant să primească afecțiune din partea celorlalți. Dacă simt o legătură puternică cu cineva, nu o vor ignora și vor încerca să afle dacă într-adevăr pot fi fericiți alături de o altă persoană.

Citește și:
Ce fel de flirt îi place unui bărbat, potrivit zodiei lui

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 octombrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 octombrie 2025
4 zodii care găsesc mereu soluții inspirate la problemele tale
Astrologie
4 zodii care găsesc mereu soluții inspirate la problemele tale
Cele 4 zodii care nu își încalcă limitele stabilite în cuplu
Astrologie
Cele 4 zodii care nu își încalcă limitele stabilite în cuplu
Cele 3 semne zodiacale care nu te vor înșela niciodată
Astrologie
Cele 3 semne zodiacale care nu te vor înșela niciodată
Zodiile care sunt foarte sensibile și se pot supăra ușor
Astrologie
Zodiile care sunt foarte sensibile și se pot supăra ușor
Cele 4 zodii care sunt foarte posesive într-o relație
Astrologie
Cele 4 zodii care sunt foarte posesive într-o relație
Libertatea
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Acasă la mama Nadiei Comăneci. Cu ce bunătăți și-a așteptat doamna Ștefania-Alexandrina fiica: „Simplitatea e punctul dumneavoastră forte”
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
catine.ro
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Emily Ratajkowski a debutat în show-ul Victoria’s Secret 2025. Reacția neașteptată a fanilor după apariția pe podium
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Tom Cruise și Ana de Armas au luat masa împreună în Londra. Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să se bucure unul de prezența celuilalt
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Cele mai bune momente din show-ul Victoria’s Secret 2025. Cum au impresionat modelele internaționale pe podium
Mai multe din astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 13-19 octombrie 2025
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 13-19 octombrie 2025
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 13-19 octombrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Cele 3 zodii care au tendința de a fi invidioase pe succesul altora
Cele 3 zodii care au tendința de a fi invidioase pe succesul altora
Astrologie

Semnele acestea zodiacale sunt geloase până și pe succesul celor mai apropiați prieteni.

+ Mai multe
Zodiile care vor străluci în luna octombrie 2025
Zodiile care vor străluci în luna octombrie 2025
Astrologie

Aceste zodii vor străluci în luna octombrie, fie că vorbim despre succes în carieră, fie despre momente frumoase și importante în viața personală.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC