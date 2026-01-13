Heidi Klum, apariție îndrăzneață la plajă. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei, Tom Kaulitz

Heidi Klum pare să respecte un „cod vestimentar fără sutien” în vacanța sa din St. Barts, petrecută alături de soțul ei, Tom Kaulitz. Supermodelul în vârstă de 52 de ani a fost surprins din nou topless joi, în timp ce se săruta pasional cu chitaristul trupei Tokio Hotel, în vârstă de 36 de ani, în apa de la plaja Saline.

Heidi Klum, apariție topless în St. Bart

Cei doi au fost fotografiați în timp ce se sărutau pasional în apă, ținându-se strâns în brațe. Nu este clar ce purta Klum în partea de jos, deoarece apa a împiedicat vizibilitatea, însă și-a completat apariția cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați, maro.

Aceiași ochelari i-a purtat și cu două zile înainte, când a ieșit din nou topless pe plajă. Alte imagini o arată pe Heidi Klum bucurându-se de valuri în vacanță, purtând doar un slip tanga maro. Soțul ei se afla lângă ea în apă, îmbrăcat într-o pereche de șorturi de baie negre, cu imprimeu paisley.

La un moment dat, Klum și-a acoperit bustul cu un top galben, vapuros, cu prindere după gât, în timp ce se relaxa pe nisip, sub o umbrelă.

Jurata de la „America’s Got Talent”, care a fost văzută de mai multe ori renunțând la partea de sus a costumului de baie în vacanța sa din Caraibe, pare să se bucure din plin de zilele de relaxare din ultimele săptămâni. Ea a fost surprinsă fără sutien de bikini și pe 5 ianuarie, când a ieșit la plajă cu Kaulitz și a fost fotografiată din nou sărutându-se cu acesta. De asemenea, pe 28 decembrie, a fost văzută purtând un slip foarte decupat, alb, cu imprimeu de cireșe roșii.

Pe 26 decembrie, Heidi Klum a fost fotografiată purtând doar un slip tanga maro, un colier și o șapcă albă, în timp ce se juca în apă alături de soțul ei. Cei doi și-au afișat deschis afecțiunea, fiind surprinși ținându-se de mână, iar Klum a fost văzută și savurând o bere în timpul ieșirii la plajă.

Heidi Klum, imagini inedite din perioada adolescenței

Heidi Klum a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram o serie de imagini inedite, pe care le-a realizat când avea doar 19 ani. Modelul a dezvăluit că fotografiile au fost găsite de mama ei, în subsolul casei, și că au fost făcute pentru a se înscrie la un concurs de modeling din 1992.

„În mod similar cu modul în care mă uit la fotografiile și videoclipurile modelelor pentru Germany’s Next Top Model, acestea au fost fotografiile mele de aplicație pentru concursul de modeling din 1992”, a scris jurata AGT, în vârstă de 50 de ani. „Mama mi-a adus o cutie cu o mulțime de fotografii vechi din subsol”, a mai scris aceasta.

În imaginile realizate în urmă cu 31 de ani, Klum poartă trei costume de baie diferite: unul cu un imprimeu colorat, unul alb cu diverse forme negre, și unul complet negru.

În urmă cu câteva luni, supermodelul, în vârstă de 50 de ani, a postat pe contul său de Instagram câteva imagini din cea mai recentă campanie Intimissimi, dar s-a confruntat cu un val de reacții negative în legătură cu ședința foto în care ea și fiica ei își arată siluetele în lenjerie de dantelă. În fotografii, modelul și-a etalat silueta de invidiat într-un set de lenjerie intimă albastru decorat cu dantelă albă complexă. Leni a stat alături de Heidi și a purtat un set de lenjerie intimă albă cu o cămașă din satin, în timp ce a pozat ținându-se de mână cu mama ei.

Foto: Instagram

