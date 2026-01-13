Corina Caragea, impresionată de escapada în Ushuaia. Ce i-a plăcut cel mai mult: „Ce norocoasă sunt că am ajuns”

Despre Corina Caragea se știe deja faptul că este pasionată de călătorii și își tratează cu mare seriozitate interesul ei către a descoperi destinații care au o istorie interesantă în spate și merită să fie explorate. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a ajuns recent în Uruguay și nu a ratat ocazia de a împărtăși cu fanii ei câteva impresii despre această destinație.

Corina Caragea, impresionată de escapada în Uruguay

După ce a ajuns în Buenos Aires, Corina Caragea a ales să meargă și în Uruguay, a doua cea mai mică țară din America de Sud. A vizitat Colonia de Sacramento, un oraș mic, dar care a cucerit-o prin povestea sa.

„Am ajuns și în Uruguay. Ca si cum aș fi trecut… în cartierul vecin. Doar că am luat feribotul o oră.

Colonia de Sacramento mi-a plăcut mult. Chiar și pe ploaie. Face parte din farmec. Este un oraș mic, aşezat pe malul Rio de la Plata, cu o istorie complicată și un prezent foarte, dar foarte calm. A fost fondat în 1680 de portughezi și, timp de aproape un secol, a fost disputat între portughezi și spanioli. Are un amestec de stiluri și este încremenit în timp. Eu am ales Centrul vechi-este patrimoniu UNESCO, are străzile ușor strâmbe, piatra de sub picioare pare să fi memorat alte secole, casele sunt joase, colorate discret, cu obloane din lemn și curți mici. Totul pare ușor imperfect, dar foarte autentic.”

De asemenea, Corina Caragea și-a îndeplinit dorința de a ajunge în Ushuaia, un loc spectaculos din Argentina, considerat cel mai sudic oraș din lume, situat la poalele lanțului muntos Anzi, la peste 3.000 km de orașul Buenos Aires și la 1.000 km de Antarctica.

„Am ajuns la capătul lumiiiii! Oficial, de aici, spre sud, mai sunt doar oceanul și Antarctica.

Sunt în Ushuaia, un oraș prins între Munții Anzi și Canalul Beagle. Capătul rutei panamericane care pornește din Alaska.

Ultimul înainte de nimic: orașe, civilizație clasică, drumuri. Sunt în Țara de Foc, care nu are nicio legătură cu căldura. Este, mai degrabă, Siberia Argentinei. La ora 11 seara încă e lumină. Zilele sunt foarte lungi aici, iar senzația e ciudată: mergi pe stradă la miezul nopții și totuși nu e beznă. E un amurg prelungit. Se văd siluetele munților, orașul, portul, totul. Nu e întuneric total.

Din spatele meu, din port, pleacă navele către Antarctica.

Ce norocoasă sunt că am ajuns până aici!”

Corina Caragea are un oraș preferat în Europa

Dacă tot e pasionată de vacanțe, prezentatoarea de la PRO TV are și un cont separat în social media unde documentează escapadele ei prin lume. Corina Caragea a dezvăluit că s-ar muta oricând în orașul cu deschidere la mare și unde găsește cel mai bun tapas.

„Din Europa, Barcelona cred că este orașul perfect, are de toate: climă bună, gastronomie, arhitectură, muzică, oameni relaxați și frumoși, mare, munte, este locul în care m-aș muta mâine. Spania este țara mea preferată. Pe alt continent, Bali și Hawaii sunt locurile în care m-aș întoarce oricând, deși sunt extrem de departe. Pentru relief spectaculos, natură, oameni minunați, mâncare bună”, a spus Corina Caragea pentru Libertatea.

Foto: Instagram

