Corina Caragea, experiență neașteptată în Bora Bora. Cât a plătit vedeta pentru o noapte de cazare

Corina Caragea a dezvăluit mai multe detalii despre vacanța sa din Bora Bora, inclusiv prețurile care au surprins-o.

Corina Caragea în vacanță (1)
Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, Corina Caragea, și-a făcut recent bagajele pentru o escapadă exotică în Bora Bora, celebrul colț de paradis din Polinezia Franceză. Renumită pentru apele turcoaz, vilele suspendate deasupra lagunei și peisajele spectaculoase, insula a oferit jurnalistei o experiență de neuitat.

Corina Caragea, despre experiența din Bora Bora

Cu toate acestea, vedeta a dezvăluit că prețurile au fost exorbitante, fiind nevoie să scoată din buzunar sume considerabile de bani pentru vacanța de vis.

„Totul era extrem de colorat, plin de viață. De cum am coborât din avion, am fost întâmpinată cu flori pe cap și la gât. Localnicii sunt îmbrăcați în flori, femeile poartă mereu câte o floare în păr. Era o atmosferă de bucurie și relaxare absolută. La hotel, o doamnă mi-a pus o coroniță de flori, totul părea ireal, ca într-un vis”, a povestit Corina Caragea într-un interviu cu Oana Andoni în emisiunea Cafea cu visuri.

Totuși, nu totul a fost perfect: prețurile au lăsat-o ușor surprinsă. Deși se aștepta să găsească pește proaspăt și fructe tropicale la prețuri accesibile, vedeta a descoperit că acestea erau mult mai scumpe decât fast-food-ul, preferat chiar și de localnici.

„Aș zice mâncarea. Clar depinde de gusturi. Nu că nu mi-a plăcut, dar mă așteptam să fie totul accesbil la tot pasul. Pește proaspăt, sucuri naturale de fructe. Din păcate, toate acestea erau mult mai scumpe decât mâncarea de tip fast-food! Le găsești doar la prețuri mult mai mari. Mă uitam că și localnicii sunt consumatori de fast-food, preferă cartofii prăjiți…”, a explicat Corina.

Cât despre cazare, experiența a fost pe măsură: vedeta a alternat între mai multe resorturi, atât pe apă, cât și pe uscat, iar confortul a justificat sumele investite. Cele mai accesibile opțiuni pornesc de la aproximativ 200 de euro pe noapte, însă o noapte la resorturile de lux poate ajunge la câteva mii de euro. Zborul București–Tahiti, la clasa economy, a costat 2.100 de euro.

„Eu am stat la resorturi, am schimbat cazările, am stat la 4 hoteluri. Am stat și pe apă și pe uscat, da. Mie îmi e teamă de aceste căsuțe, dar aici m-am simțit foarte, foarte bine, (…). Cazarea a fost impecabilă, chiar a meritat toți banii (…). Cea mai scumpă cazare a fost, nu știu dacă să spun… Mai multe mii de euro, da! Poți să stai la un airbnb cu 200 de euro/noapte, poți să stai la o căsuță cu 2.000 euro/noapte, bineînțeles prețurile variază în funcție de sezon, hotel, servicii”, a adăugat prezentatoarea.

Corina Caragea, în vârstă de 42 de ani, continuă să fie una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri din România, iar în luna septembrie se afla într-o vacanță exotică la mii de kilometri depărtare de țară.

Cum s-a simțit vedeta în vacanță

Vedeta care prezintă știrile sportive la Pro TV a împărtășit cu fanii săi pe Instagram imagini spectaculoase din concediul petrecut în Bora Bora, lăsând urmăritorii să admire peisajele de vis de care se bucură. Corina a uimit cu silueta ei de invidiat, pusă în evidență de un costum de baie alb dintr-o singură piesă.

„Este real? Sau e doar imaginația mea?”, a scris Corina pe Instagram.

Și colegii săi au reacționat rapid la postările Corinei.

„Ei, așa da! Mă bucur ca ai reușit să ajungi în sfârșit în destinația visurilor tale! Să fie o vacanță de poveste!!!', a comentat Oana Andoni, iar Cosmin Stan a adăugat simplu: „Este wow wow wow. Doresc”.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
