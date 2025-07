Corina Caragea și-a decorat noul apartament: „Am impresia că sunt la munte”

Corina Caragea se bucură de confortul propriei case, o locuință nouă pe care a reușit să o transforme în spațiul perfect pentru relaxare. Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV și-a cumpărat apartamentul anul trecut și l-a amenajat exact după gustul său.

Deși adesea e plecată prin vacanțe sau ocupată cu munca, Corina Caragea își prețuiește enorm căminul. Cu un an în urmă, a mărturisit că în zilele caniculare nu există nimic mai plăcut decât „o cafea rece, băută pe balconul ei, în noua casă”. Trecerea de la simplu spațiu locativ la „acasă” s-a produs repede.

„Destul de rapid şi mă simt extraordinar în noua locaţie. Este tot un apartament, dar sunt extrem de mulţumită de cum a ieşit totul. L-am luat de la zero şi l-am aranjat aşa cum mi-am dorit. Plus că am impresia că sunt la munte – sunt înconjurată de copaci mulţi, este linişte spartă doar de cântecul păsărelelor”, a spus Corina pentru TVmania .

În ceea ce privește designul interior, aceasta a optat pentru un stil modern, aerisit, dar cald în același timp.

Vara aceasta a început în forță pentru Corina Caragea, cu multe activități legate de pasiunea ei pentru sport și evenimentele importante din domeniu.

„Am început vara deja cu excursii pentru meciurile pentru care mi-am cumpărat bilete anterior – Finala Cupei Germaniei, Finala Ligii Campionilor, unde am asistat şi la meciul Legendelor şi am avut ocazia să îi cunosc pe Kaka, Iniesta, Figo, Roberto Carlos şi o mulţime de alţi campioni mondiali, europeni sau Baloane de Aur. Apoi am luat parte la alt meci spectaculos – Gala Neagu. Am mers la Kapital şi voi merge și la Untold şi, în rest, mă voi ocupa de diverse proiecte online, dincolo de redacţie, desigur”, a spus ea.