Actrița Chloë Grace Moretz și modelul Kate Harrison s-au căsătorit după 7 ani de relație

Chloë Grace Moretz s-a căsătorit! Actrița din „Kick-Ass”, în vârstă de 28 de ani, și modelul Kate Harrison, de 34 de ani, și-au unit destinele în weekendul de Labor Day, după șapte ani de relație.

Potrivit revistei Vogue, Moretz a purtat o spectaculoasă rochie bleu pudrat, accesorizată cu mănuși lungi, create de Louis Vuitton, în timp ce Harrison a optat pentru o ținută albă, în aceeași notă romantică.

„O mare parte din nuntă înseamnă să împărtășim cu invitații lucrurile care ne plac mie și lui Kate”, a declarat Moretz înainte de eveniment. „Așa că vom avea pescuit, echitație și poker. Kate a făcut chiar ea un covoraș personalizat pentru poker, așa că ne vom distra cu asta. Iar a doua zi va fi cu dansuri country și alte activități.”

Revista a publicat imagini de la ultima probă a rochiilor, realizată în atelierul casei Louis Vuitton din Paris.

Fotografiile au dezvăluit că „ceva albastru”, tradițional la nunți, a fost chiar rochia actriței, o creație lungă până în pământ, cu bretele subțiri și detalii satinate, completată de un voal bleu pal.

„Pur și simplu simt că mă reprezintă”, a spus vedeta din Carrie despre alegerea ei neobișnuită. „Nu mi-am imaginat niciodată rochia de mireasă când eram mică, așa că atunci când am început să discutăm despre cum ar putea arăta, am știut că nu va fi ceva tradițional, nu va fi alb, ci altceva special și cred că exact asta este.”

Pentru petrecerea de după, Moretz a schimbat ținuta cu una inspirată din stilul western: o pălărie cu boruri largi, un sacou cu decupaje și franjuri, alături de pantaloni eleganți.

Cele două au ținut secret modul în care se vor îmbrăca până în momentul ceremoniei, un detaliu pe care Harrison l-a considerat important pentru ca jurămintele să fie „cu adevărat speciale”.

„Ceea ce aștept cel mai mult — în afară de căsătorie — este momentul primei priviri”, a spus modelul J. Crew. La rândul său, Moretz a mărturisit că abia aștepta „să fie împreună”: „Suntem de aproape șapte ani una lângă cealaltă, iar acum facem această promisiune într-un mod nou, schimbând jurămintele. Cred că e esențial să alegi zilnic persoana iubită.”

Detalii despre relația lor

Reprezentanții actriței nu au comentat încă oficial evenimentul. Cuplul, care și-a ținut relația departe de ochii publicului, a fost surprins prima dată împreună în 2018, la o cină în Malibu, unde cele două au fost fotografiate sărutându-se.

Moretz părea să confirme logodna la sfârșitul lui 2024, printr-o serie de fotografii postate de Revelion. Printre ele se afla și o imagine pe plajă, în care cele două își țineau mâinile, purtând inele de logodnă cu diamante tăietură briliant.

Chloë Grace Moretz este o actriță americană care și-a început cariera la doar 7 ani și a devenit cunoscută publicului larg prin rolul Hit-Girl din filmul de acțiune Kick-Ass (2010). Ulterior, a avut apariții notabile în producții de mare succes, precum Hugo, Dark Shadows, Carrie, The Miseducation of Cameron Post sau animația Nimona. Moretz este recunoscută nu doar pentru versatilitatea sa în roluri, ci și pentru implicarea în cauze sociale, în special în sprijinul comunității LGBTQ+, inspirată și de experiențele personale din familie.

Kate Harrison este model internațional și fotograf, activă în industria modei de peste 14 ani. A lucrat pentru agenții importante precum Elite NY și Modelwerk și a apărut în campanii și editoriale pentru branduri și reviste de prestigiu, printre care Topshop, Elle și Vogue Italia.

