Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali

Otilia s-a căsătorit cu Bekir Ali, după ce în luna octombrie a anului 2023 a avut loc cununia lor civilă.

  Actualizat 01.09.2025, 09:58
1. Otilia și Bekir Ali
La doi ani după ce l-a cunoscut în Turcia pe Bekir Ali, Otilia s-a căsătorit. În 2023 a avut loc cununia lor civilă, iar acum au organizat o dublă petrecere fastuoasă, care s-a întins pe două zile: 30 și 31 august. De când și-a întâlnit logodnicul, Otilia este stabilită în Turcia și revine în România doar ocazional, pentru proiecte și vizite.

Otilia s-a căsătorit cu Bekir Ali

Otilia a trecut prin clipe cu adevărat emoționante. Artista a avut parte de o nuntă de două zile, una dintre ele fiind tradițional turcească, iar cealaltă cu specific românesc. Pe data de 30 august, a avut loc nunta tradițională turcească, unde cântăreața a purtat caftan. Ziua următoare, s-a desfășurat cea de-a doua nuntă, organizată într-un hotel de lux din Limag, Turcia, unde au participat aproximativ 200 de invitați. Prima rochie aleasă de Otilia la nuntă a fost inspirată de costumele purtate de sultane, iar a doua a fost o rochie de mireasă albă, elegantă, cu corset.

Ce planuri au pentru luna de miere

Deși nunta lor a fost un eveniment grandios, imediat după petrecere Otilia și soțul său, Bekir Ali, nu vor pleca în luna de miere. Artista a mărturisit că agenda încărcată, plină de concerte și proiecte, nu îi permite să se bucure de vacanța romantică chiar după nuntă.

„Toamna asta o să vedem unde să mergem în luna de miere, dar nu chiar imediat după nuntă, pentru că am concerte. M-am stabilit în Turcia în mare parte, vin în țară doar când am lucruri de rezolvat. Ne dorim copii, e timpul. Dacă nu se poate, mă duc la o clinică de fertilizare in vitro, dar momentan nu e cazul”, a declarat Otilia pentru Cancan.

Cum gestionează cei doi distanța

În cadrul unui interviu, Otilia a făcut mărturisiri despre relația la distanță pe care o are cu soțul ei. Artista nu s-a ferit să recunoască faptul că îi este greu să nu îl aibă aproape pe partenerul ei. Însă, sentimentele lor sunt puternice și speră ca lucrurile să își găsească rezolvarea într-o zi.

„Este dificil pentru că el nu stă în Istanbul. El are o firmă de construcții, construiește case și este mereu plecat în alte orașe din Turcia și atunci este dificil să petrecem timp împreună. El insistă să merg cu el, aș putea să plec cu el prin Turcia, dar nu vreau nici să îmi abandonez proiectele mele. Nu mi-ar plăcea să stau degeaba, la mâna lui. Sunt genul de om care este obișnuit să muncească dintotdeauna. Nu prea avem cum să ne împărțim, dar nu este o problemă asta în relația noastră. Nu suntem co-dependente unele de celelalte cum am văzut la mama și tata. Noi nu avem teama asta de a nu trăi unul fără celălalt. Consider că atunci când iubești pe cineva trebuie să îi oferi libertate să facă ce îi place. Și oricum, nu aveam încotro, trebuia ori să ne despărțim, ori să fim așa. Noi ținem mult unul la celălalt și ne iubim și avem răbdare. Într-o zi se vor așeza toate. A reușit să-și obțină viza, o are până în martie, deci poate veni oricând în România”, a spus Otilia pentru cancan.ro

Orlando Bloom, transformare extremă pentru noul său rol. Ce sacrificii a făcut actorul: „Am ajuns să mănânc doar ton și castravete'

Foto: Instagram

