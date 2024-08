Otilia, dezvăluiri inedite despre relația cu soțul ei. De ce nu țin banii la comun: „Deocamdată fiecare este pe cont propriu”

Otilia și Bekir Ali s-au căsătorit civil toamna trecută, după ce artista a fost cerută în căsătorie la exact un an de la începutul relației lor. De la începutul verii, Otilia s-a stabilit în Turcia, unde are mai multe concerte programate și pentru a petrece mai mult timp alături de soțul ei. Din păcate, Bekir nu a putut veni cu ea în România din cauza problemelor legate de viză, pentru care a reaplicat și speră să o obțină curând. Într-un interviu pentru CIAO.RO, Otilia a povestit detalii din viața ei de cuplu și a discutat despre măsurile de securitate pe care le ia la concerte.

Otilia a dezvăluit că are o căsnicie fericită, în care certurile sunt rare și se sting rapid. Deocamdată, cei doi nu își gestionează finanțele împreună, dar soțul ei se ocupă de toate cheltuielile atunci când ea se află în Turcia. În plus, Otilia se bucură de o relație excelentă cu soacra ei, refuzând să o lase să facă orice treabă, chiar și atunci când Otilia se oferă să ajute.

Întrebată dacă au loc episoade de gelozie între ea și partenerul ei, Otilia a recunoscut că acestea nu prea au loc în relația lor.

Deși inițial plănuiseră ca în această vară să aibă loc nunta, cei doi s-au văzut nevoiți să amâne evenimentul din cauza programului încărcat pe care îl au amândoi.

„Vara aceasta nu o să fie nicio nuntă. Am avut mai multe evenimente, concerte și sesiuni de studio. Am hotărât să lăsăm nunta pentru anul următor. Doamne ajută să nu intervină și alte lucruri! Îmi doresc foarte mult să fac nunta pe 13 august. 13 este ziua în care ne-am cunoscut. Ba chiar, pe 13 am făcut cununia civilă. Atunci, vrem să facem nunta: pe 13 august și sperăm să nu intervină nimic”, a povestit artista pentru CIAO.ro.