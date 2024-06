Theo Rose, dezvăluiri inedite despre băiețelul ei. Cu cine rămâne Sasha, în timp ce artista este la concerte: „Mă pot baza”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. De atunci, viața celor doi s-a schimbat și adoră să petreacă timpul alături de fiul lor.

Artista a avut recent un concert important la Arenele Romane, unde a cântat alături de Connect-R. Deși a dat totul pe scenă și i-a încântat pe fani cu energia ei, gândul i-a fost și acasă la băiețelul ei. Într-un interviu pentru Click!, Theo Rose a dezvăluit cu cine rămâne Sasha acasă când ea este la concerte.

„Sun întruna. Ca mamă… Ai mei, având o vârstă sunt și ușor atehnici. Tata, săracul, se chinuie să găsească butoanele, „de unde răspund, pe ce apăs aci”… Am reușit într-un final să îi învăț, tocmai ca să pot să țin legătura cu copilul dar îi sun întruna, râd cu el la telefon, mă joc de la distanță, mi-e dor de el tot timpul dar nu am ce să fac!”, a spus artista.

În ceea ce privește timpul pentru propria persoană, Theo Rose recunoaște că nu prea reușește să petreacă suficiente momente pentru ea însăși. Cu toate acestea, se bucură din plin de viața pe care o trăiește și reușește să se adapteze. Totuși, cântăreața găsește timp să ajungă la sala, tratamente faciale și lecții de canto.

Când vine vorba despre fiul ei, Theo Rose este cât se poate de atentă la creșterea lui și este preocupată ca Sasha să se dezvolte într-un mediu armonios. Cu toate că vor mai trece câțiva ani până ce băiețelul va merge la școală, cântăreața se gândește deja la opțiunile pe care ea și Anghel Damian le au.

Theo Rose ar dori să-l înscrie pe Sasha la școala din mediul rural, unde și-a petrecut ea însăși anii copilăriei, datorită încrederii pe care o are în comunitatea de acolo. Cântăreața a început deja să planifice această etapă a vieții. De asemenea, în apropierea locuinței sale se află și o școală privată cu predare în limba engleză, ceea ce este o variantă foarte bună în ceea ce privește educația micuțului.

„Am început să fiu atentă și prin locurile publice prin care merg, să văd pentru ce plătesc anumite lucruri, îmi pun întrebări de oameni mari acum. Nu că îi calculez (n.r. banii), dar sunt atentă și mă doare inima, pentru că muncesc pentru ei. Eu l-aș da la școală publică pe Sasha, dar la țară, și nu cred că mă lasă inima să fac asta, pentru că cunosc lumea de acolo, oamenii ne știu pe noi și eu am crescut foarte frumos acolo, eu am încredere în comunitatea aia. Acolo l-aș da, dacă ar fi după mine. Avem, în schimb, o școală privată aproape de casa noastră, probabil că acolo o să-l dăm, e în limba engleză. Foarte mult contează și pregătirea de acasă”, a declarat Theo Rose în cadrul emisiuni Drive in cu Andrei Niculae.