Otilia, adevărul despre intervențiile ei estetice. Ce a declarat artista: „De atunci nu am mai îndrăznit…”

Otilia a făcut declarații oneste despre felul în care privește operațiile estetice și a dezvăluit la ce astfel de intervenții a apelat până acum.

Otilia și-a obișnuit fanii cu sinceritatea cu care discută despre diverse subiecte care țin de viața ei. Așa a făcut și recent, când a făcut o serie de confesiuni despre intervențiile ei estetice.

„Doar botox fac o dată pe an sau de două ori pe an. Aceasta este singura substanță pe care o injectez. În schimb, lucrez pentru elasticitatea pielii, recurg la mezoterapie, laser, folosesc creme bune, SPF. Nu este nimic care intervine sau modifică, ci doar îmbunătățește. Nu am acid hialuronic. De multe ori mi s-a spus asta! Nu am acid în buze. Mi-am pus o singură dată în 2019. De atunci nu am mai îndrăznit să îmi pun, nu mi-a plăcut efectul. Am buzele destul de mari de la Mama Natură. În plus, mă mai machiez, mai dau cu un creion peste, cu luciu, astfel că arată mai pline. M-am operat în Turcia la bust. Mi-am pus o mărime foarte mică, deci probabil de asta nu am probleme și nu le simt. Nu am pus mai mult decât trebuie! M-am gândit la organismul meu, dar și la conformația pe care o am”, a declarat Otilia pentru playtech.ro.