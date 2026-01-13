Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira. Prin ce experiențe au trecut: „E una dintre cele mai spectaculoase destinații”

Actorul Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, s-au bucurat de o vacanță în Madeira.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

La început de an, actorul Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au plecat într-o vacanță în Madeira, o destinație care i-a impresionat și despre care au povestit mai multe pe rețelele de socializare. 

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au fost cuceriți de Madeira și și-au propus să revină în această destinație. Actorul și soția lui au trecut prin experiențe marcate de aventură și provocări noi. 

„Cred că Pico do Arieiro e cel mai frumos loc pe care l-am văzut vreodată. Nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum. E un amestec copleșitor de priveliști spectaculoase, senzația de a fi deasupra norilor și provocarea unui traseu care poate declanșa momente de vertij și neliniște chiar și pentru cei care, în mod normal, nu au frică de înălțime.

Din păcate, nu am putut parcurge traseul integral, de 6,1 km, de la Pico do Arieiro până la Pico Ruivo, pentru că este închis până în aprilie 2026, pentru lucrări de mentenanță. Dar am făcut porțiunea de 1,2 km care e deschisă, până la Miraduro da Pedra Rija și am stabilit că ne vom întoarce fără îndoială în Madeira, doar ca să putem parcurge tot traseul, atunci când se va redeschide.”

Evelyne Vîlcu a mărturisit că au fost încurcați de condițiile meteo nefavorabile, dar asta nu i-a împiedicat să admire peisajele fermecătoare. 

„Dacă ne-a plăcut așa tare Madeira chiar și pe ploaie, vânt, furtună și cu un bagaj complet neadaptat, îmi pot doar imagina că în condiții meteo normale, ne-ar fi fermecat ireversibil.”

Pentru Alexandru Ion, Madeira este una dintre cele mai spectaculoase destinații în care a ajuns. 

„Gata Madeira. Frumos tare, da’ n-aș fi zis nu la mai multă căldură și la mai puțin vânt, respectiv mai puțină ploaie. Chiar și cu așa vreme, aș zice că e una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume.”

Alexandru Ion și-a cerut soția în căsătorie într-un mod spectaculos

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, care e antreprenoare în domeniul cultural, s-au cunoscut pe o aplicație de dating. În luna decembrie a anului 2022, s-au logodit. Actorul a cerut-o în căsătorie după un an și patru luni de relație. Alexandru Ion i-a oferit partenerei sale de viață un inel de logodnă care a avut ca sursă de inspirație un model purtat de Kate Middleton.

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

În cadrul unui interviu, Alexandru Ion a oferit detalii inedite despre cum a planificat să o ceară în căsătorie pe Evelyne Vîlcu. Actorul a ales un loc impresionant în care să aibă acest moment important pentru ei.

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde) Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a spus Alexandru Ion pentru VIVA!

Alexandru Ion a vorbit și despre planurile de viitor cu soția lui, Evelyne Vîlcu.

„E o vârstă la care inevitabil apar întrebări legate de familie, de extindere, de următorii pași. Cred că fiecare cuplu își definește propriul ritm și propriile repere, iar noi ne bucurăm de parcursul nostru exact așa cum e acum. Ne dorim lucruri frumoase împreună, construim constant și vorbim deschis despre multe scenarii de viitor, dar preferăm să păstrăm zona asta într-un spațiu personal, fără presiune și fără deadline-uri.”

Citește și:
Cătălin Măruță, primele declarații după ce PRO TV a anunțat că renunță la emisiunea lui după 18 ani de difuzare: „Pentru mine, acesta a fost…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la plajă. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei, Tom Kaulitz
People
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la plajă. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei, Tom Kaulitz
Alina Sorescu, petrecere specială pentru fiica ei cea mare, Carolina, care a împlinit 12 ani. Ce a transmis public și tatăl fetiței
People
Alina Sorescu, petrecere specială pentru fiica ei cea mare, Carolina, care a împlinit 12 ani. Ce a transmis public și tatăl fetiței
Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu familia Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
People
Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu familia Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur
People
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
People
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
People
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
Libertatea
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
catine.ro
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Mai multe din people
Gabriela Prisăcariu, imagini în costum de baie și înconjurată de zăpadă. Reacția lui Dani Oțil: "Să nu avem discuții"
Gabriela Prisăcariu, imagini în costum de baie și înconjurată de zăpadă. Reacția lui Dani Oțil: "Să nu avem discuții"
People

Gabriela Prisăcariu s-a fotografiat în zăpadă, în timp ce era îmbrăcată doar cu un costum de baie.

+ Mai multe
Emily Burghelea, despre experiența maternității. Cum i s-a schimbat viața de când are trei copii: "Cred că cel mai mult mă preocupă nu sănătatea fizică, ci..."
Emily Burghelea, despre experiența maternității. Cum i s-a schimbat viața de când are trei copii: "Cred că cel mai mult mă preocupă nu sănătatea fizică, ci..."
People

Emily Burghelea a devenit în toamna anului trecut mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare.

+ Mai multe
Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show
Câți bani ar fi câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din show
People

Iustin HVNDS a rezistat doar o etapă în competiția care se difuzează acum la Antena 1, mai exact 3 zile.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC