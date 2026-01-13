Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira. Prin ce experiențe au trecut: „E una dintre cele mai spectaculoase destinații”

La început de an, actorul Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au plecat într-o vacanță în Madeira, o destinație care i-a impresionat și despre care au povestit mai multe pe rețelele de socializare.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu au fost cuceriți de Madeira și și-au propus să revină în această destinație. Actorul și soția lui au trecut prin experiențe marcate de aventură și provocări noi.

„Cred că Pico do Arieiro e cel mai frumos loc pe care l-am văzut vreodată. Nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum. E un amestec copleșitor de priveliști spectaculoase, senzația de a fi deasupra norilor și provocarea unui traseu care poate declanșa momente de vertij și neliniște chiar și pentru cei care, în mod normal, nu au frică de înălțime. Din păcate, nu am putut parcurge traseul integral, de 6,1 km, de la Pico do Arieiro până la Pico Ruivo, pentru că este închis până în aprilie 2026, pentru lucrări de mentenanță. Dar am făcut porțiunea de 1,2 km care e deschisă, până la Miraduro da Pedra Rija și am stabilit că ne vom întoarce fără îndoială în Madeira, doar ca să putem parcurge tot traseul, atunci când se va redeschide.”

Evelyne Vîlcu a mărturisit că au fost încurcați de condițiile meteo nefavorabile, dar asta nu i-a împiedicat să admire peisajele fermecătoare.

„Dacă ne-a plăcut așa tare Madeira chiar și pe ploaie, vânt, furtună și cu un bagaj complet neadaptat, îmi pot doar imagina că în condiții meteo normale, ne-ar fi fermecat ireversibil.”

Pentru Alexandru Ion, Madeira este una dintre cele mai spectaculoase destinații în care a ajuns.

„Gata Madeira. Frumos tare, da’ n-aș fi zis nu la mai multă căldură și la mai puțin vânt, respectiv mai puțină ploaie. Chiar și cu așa vreme, aș zice că e una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume.”

Alexandru Ion și-a cerut soția în căsătorie într-un mod spectaculos

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, care e antreprenoare în domeniul cultural, s-au cunoscut pe o aplicație de dating. În luna decembrie a anului 2022, s-au logodit. Actorul a cerut-o în căsătorie după un an și patru luni de relație. Alexandru Ion i-a oferit partenerei sale de viață un inel de logodnă care a avut ca sursă de inspirație un model purtat de Kate Middleton.

Actorul Alexandru Ion și partenera lui, Evelyne Vîlcu, s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

În cadrul unui interviu, Alexandru Ion a oferit detalii inedite despre cum a planificat să o ceară în căsătorie pe Evelyne Vîlcu. Actorul a ales un loc impresionant în care să aibă acest moment important pentru ei.

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde) Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a spus Alexandru Ion pentru VIVA!

Alexandru Ion a vorbit și despre planurile de viitor cu soția lui, Evelyne Vîlcu.

„E o vârstă la care inevitabil apar întrebări legate de familie, de extindere, de următorii pași. Cred că fiecare cuplu își definește propriul ritm și propriile repere, iar noi ne bucurăm de parcursul nostru exact așa cum e acum. Ne dorim lucruri frumoase împreună, construim constant și vorbim deschis despre multe scenarii de viitor, dar preferăm să păstrăm zona asta într-un spațiu personal, fără presiune și fără deadline-uri.”

Foto: Instagram

